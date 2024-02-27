Против открывшего стрельбу на свадьбе в Краснодаре мужчины возбудили уголовное дело

Среди жителей Краснодара инцидент вызвал переполох, они требовали наказать нарушителя. Однако полицейские не торопились возбуждать уголовное дело. Они задержали 22-летнего жителя станицы Динской в тот же день, но тогда дело закончилось не менее традиционными, чем стрельба на кавказской свадьбе, извинениями.

К счастью, в дело вмешался Следственный комитет по Прикубанскому округу. Против любителя навести суету выдвинули обвинения по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершённое с применением оружия). Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Автомат у него изъяли в ходе обыска.