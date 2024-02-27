Против открывшего стрельбу на свадьбе в Краснодаре мужчины возбудили уголовное дело

И опять это произошло только после вмешательства Следственного комитета.
Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело на свадебного стрелка из Краснодара, который по кавказкой традиции принялся палить из охолощенного автомата под окнами многоквартирного дома в Молодёжном микрорайоне, где проживала невеста его друга.
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Среди жителей Краснодара инцидент вызвал переполох, они требовали наказать нарушителя. Однако полицейские не торопились возбуждать уголовное дело. Они задержали 22-летнего жителя станицы Динской в тот же день, но тогда дело закончилось не менее традиционными, чем стрельба на кавказской свадьбе, извинениями.
К счастью, в дело вмешался Следственный комитет по Прикубанскому округу. Против любителя навести суету выдвинули обвинения по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершённое с применением оружия). Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Автомат у него изъяли в ходе обыска.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего уроженца станицы Динской, подозреваемого в хулиганстве. По версии следствия, в минувшую субботу автомобили в составе свадебного кортежа перегородили проезжую часть Ейского шоссе Краснодара. Машины заблокировали движение и остановку транспорта, в том числе автомобилей экстренных служб. Сам подозреваемый в присутствии большого количества людей у дома по улице Душистой несколько раз выстрелил из оружия в воздух", — говорится в заявлении СК.
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Известно, что свадебный кортеж перегородил дорогу перед домом невесты, из-за чего местные жители не могли ни въехать, ни выехать с улицы целых сорок минут. Поэтому общественность хочет, чтобы наказание понесли все или почти все участники кавказской свадьбы, потому как они не меньшие нарушители, чем задержанный стрелок. На сегодняшний день известно, что у некоторых гостей свадьбы были проведены обыски. Следственные мероприятия, сообщают в СК, продолжаются.
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Возникла острая необходимость пострелять,подпиши контракт с министерством обороны РФ.
Хотели незабываемую свадьбу ?
Вот и получили .
Какие вопросы ?!
Ждём следующих олигофренов !
Я понимаю, был бы это олигарх или депутат.
А так, ведь ноль и все равно надо "вмешательство"
Скоро, чтобы полицейский на работу выходил, потребуется "личное вмешательство"
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прям даже интересно чем дело кончится, после того как из диаспоры откупные нужным людям занесут.
А судьи подставляются в резонансном деле? Им лишний шум вообще не нужен, денег у них и так хватает.
Там механизм по другому работает.