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Против открывшего стрельбу на свадьбе в Краснодаре мужчины возбудили уголовное дело

Против открывшего стрельбу на свадьбе в Краснодаре мужчины возбудили уголовное дело

Автор:
27 февраля 2024 20:23
Сообщество : Криминал
Метки: Автомат   Видео   Краснодар   свадьба   следственный комитет   стрельба   хулиганство   
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И опять это произошло только после вмешательства Следственного комитета.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело на свадебного стрелка из Краснодара, который по кавказкой традиции принялся палить из охолощенного автомата под окнами многоквартирного дома в Молодёжном микрорайоне, где проживала невеста его друга.

Среди жителей Краснодара инцидент вызвал переполох, они требовали наказать нарушителя. Однако полицейские не торопились возбуждать уголовное дело. Они задержали 22-летнего жителя станицы Динской в тот же день, но тогда дело закончилось не менее традиционными, чем стрельба на кавказской свадьбе, извинениями.


К счастью, в дело вмешался Следственный комитет по Прикубанскому округу. Против любителя навести суету выдвинули обвинения по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, совершённое с применением оружия). Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Автомат у него изъяли в ходе обыска.



"Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего уроженца станицы Динской, подозреваемого в хулиганстве. По версии следствия, в минувшую субботу автомобили в составе свадебного кортежа перегородили проезжую часть Ейского шоссе Краснодара. Машины заблокировали движение и остановку транспорта, в том числе автомобилей экстренных служб. Сам подозреваемый в присутствии большого количества людей у дома по улице Душистой несколько раз выстрелил из оружия в воздух", — говорится в заявлении СК.

Известно, что свадебный кортеж перегородил дорогу перед домом невесты, из-за чего местные жители не могли ни въехать, ни выехать с улицы целых сорок минут. Поэтому общественность хочет, чтобы наказание понесли все или почти все участники кавказской свадьбы, потому как они не меньшие нарушители, чем задержанный стрелок. На сегодняшний день известно, что у некоторых гостей свадьбы были проведены обыски. Следственные мероприятия, сообщают в СК, продолжаются.

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Метки: Автомат   Видео   Краснодар   свадьба   следственный комитет   стрельба   хулиганство   
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24  комментария
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392k
Алексей Час назад
вот реально зае..... хотите свои обычаи не забывать.езжайте и делайте свадьбы на родине.не надо устраивать цирк в русских городах
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51k
Элек Мек 11 секунд назад
Хорошая новость.
Возникла острая необходимость пострелять,подпиши контракт с министерством обороны РФ.
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2k
Звёздный странник 10 минут назад
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360
Кот Чеширский 12 минут назад
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0
Nati 14 минут назад
как прикрепить фото к посту?
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420
Рома 23 минуты назад
"Молодые" и родственники , если хотели бы остановить кипеж , сделали бы это сразу. А они активно в нём участвовали.
Хотели незабываемую свадьбу ?
Вот и получили .
Какие вопросы ?!
Ждём следующих олигофренов !
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5k
Denis Cudreacov 23 минуты назад
Почему без "личного вмешательства" и огласки них не работает?!!!
Я понимаю, был бы это олигарх или депутат.
А так, ведь ноль и все равно надо "вмешательство"
Скоро, чтобы полицейский на работу выходил, потребуется "личное вмешательство"
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8k
Alex Полчаса назад
Его место в зоопарке.
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1k
Евгений 59 минут назад
Скажите пожалуйста, с какой целью заблюрена морда лица задержанного? Он не стеснялся (это видно на фото), когда шмалял из автомата, пусть и охолощенного. Ну и надо показывать крупным планом. Глядишь, многие будут более сдержанными.
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21k
Shtoppi Час назад
«Ему грозит до 7 лет лишения свободы»
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прям даже интересно чем дело кончится, после того как из диаспоры откупные нужным людям занесут.
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3k
Максим Макашев Час назад
Ща местная диаспора "кому надо" в конвертике "занесёт" и всё
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11k
Дмитрий Час назад
Как говорится, на пару дней и закрыть можно было бы. Для профилактики так сказать. А там как суд решит. Может и на пару месяцев. Уж больно общественный резонанс большой.
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