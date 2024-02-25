«Они весь Краснодар держат, никто им ничего не сделает»: участники шумной свадьбы начали палить из АК-47 и напугали местных жителей

Заодно устроили пробку на дороге и не пропускали скорую помощь.
В Краснодаре отметили свадьбу с огоньком. Торжество назначали на 24.02.2024 и прямо с утра начали ураганить. Сначала кортеж из нескольких машин заехал во двор ЖК, чтобы «выкупить» невесту. Вышедшую из подъезда девушку встретили очередью из автомата Калашникова в воздух. Пальбу устроили прямо под окнами многоэтажки.
Источник:
Затем молодых с музыкой и улюлюканьем усадили в авто и кортеж выехал на Ейское шоссе. У всех участников мероприятия эмоции били через край, поэтому они остановились прямо посреди дороги и начали плясать. Сообщают, что трасса была перекрыта целых 15 минут и образовалась пробка, в которой оказалась и машина скорой помощи.
Источник:
Как только видео с гулянки появилось в соцсетях, началось бурное обсуждение и люди потребовали наказать участников свадьбы. Были и те, кто утверждал, что это «такие традиции» и другая культура. Но им справедливо замечали, что стрелять в воздух и не пропускать скорую - это как-то не очень похоже на культуру. А один из участников дискуссии заявил:
Весь Краснодар держат, никто ничего не сделает.
Источник:
Источник:
В МВД установили, кто стрелял - это 22-летний местный житель, и привезли его в отделение:
По данному факту проводится проверка. Личность данного гражданина установлена, он был доставлен в отдел полиции и опрошен. По результатам разбирательства его действиям будет дана правовая оценка.
Силовики добавили:
Автомат у этого мужчины был охолощенный и не представлял никакой опасности для окружающих.
За нарушение ПДД, водители привлечены к административной ответственности.
Источник:
- «Горько!»: полицейские нагрянули на азербайджанскую свадьбу и задержали пятерых гостей торжества, чтобы отправить на родину
- В Краснодаре дети забросали пенсионера бутылками
- Тамада хороший и конкурсы интересные: в Подмосковье молодожёны устроили на свадьбе пальбу и продолжили застолье уже в отделении полиции
- Последний аргумент: две истории из Краснодарского края, в которых конфликты решают с помощью оружия
- Пара заказала на свадьбу еду из "Макдональдса"
1. Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние транспортного средства, путей сообщения, средств сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования, а равно умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
.
Из новостей Азербайджана
Свадьба – это всегда торжество. И наши граждане любят проводить его помпезно. Неотделимым атрибутом на каждой свадьбе является свадебный кортеж. Но порой некоторые наши граждане слишком уж «заигрываются» в желании показать свое превосходство над другими.
Кстати говоря, недавно произошел случай в Баку, были задержаны водители автомобилей - участники свадебного кортежа.
Было задержано 12 человек. Пять из них предстали перед судом, получив 20 суток административного ареста. Кроме того, они были лишены водительских прав на целый год. Ожидается решение суда в отношении остальных 7 водителей.
.
А теперь сравните.
У нас с ним просто поговорили , ну и наверное штраф 1 тыс.
Печально ((((
Когда-то в конце 80-х турки - месхетинцы тоже так вели себя в отношении узбеков в Ферганской долине. За одну ночь спалили их дома, за одну ночь всех их посадили в самолёты и отправили на историческую родину ) Такие абизьяны только силу понимают. Хоть сам тюркоязычный, ненавижу таких джентльменов удачи )
За перекрытие дороги отобрать машины и права пожизненно.