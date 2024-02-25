FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8344 поста • 1045 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Они весь Краснодар держат, никто им ничего не сделает»: участники шумной свадьбы начали палить из АК-47 и напугали местных жителей

«Они весь Краснодар держат, никто им ничего не сделает»: участники шумной свадьбы начали палить из АК-47 и напугали местных жителей

Автор:
25 февраля 2024 16:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Автомат   Видео   Краснодар   ак-47   молодожены   пальба   полиция   пробка   свадьба   торжество   
2978
4
4

Заодно устроили пробку на дороге и не пропускали скорую помощь.

В Краснодаре отметили свадьбу с огоньком. Торжество назначали на 24.02.2024 и прямо с утра начали ураганить. Сначала кортеж из нескольких машин заехал во двор ЖК, чтобы «выкупить» невесту. Вышедшую из подъезда девушку встретили очередью из автомата Калашникова в воздух. Пальбу устроили прямо под окнами многоэтажки.

Затем молодых с музыкой и улюлюканьем усадили в авто и кортеж выехал на Ейское шоссе. У всех участников мероприятия эмоции били через край, поэтому они остановились прямо посреди дороги и начали плясать. Сообщают, что трасса была перекрыта целых 15 минут и образовалась пробка, в которой оказалась и машина скорой помощи.

Как только видео с гулянки появилось в соцсетях, началось бурное обсуждение и люди потребовали наказать участников свадьбы. Были и те, кто утверждал, что это «такие традиции» и другая культура. Но им справедливо замечали, что стрелять в воздух и не пропускать скорую - это как-то не очень похоже на культуру. А один из участников дискуссии заявил:

Весь Краснодар держат, никто ничего не сделает.

В МВД установили, кто стрелял - это 22-летний местный житель, и привезли его в отделение:

По данному факту проводится проверка. Личность данного гражданина установлена, он был доставлен в отдел полиции и опрошен. По результатам разбирательства его действиям будет дана правовая оценка.

Силовики добавили:

Автомат у этого мужчины был охолощенный и не представлял никакой опасности для окружающих.

За нарушение ПДД, водители привлечены к административной ответственности.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Автомат   Видео   Краснодар   ак-47   молодожены   пальба   полиция   пробка   свадьба   торжество   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
58  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Andrew_Nice 2 часа назад
К сожалению, если Бастрыкин не возбудится, то им действительно ничего не будет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Руслан 56 секунд назад
Еб@ные азерботы теперь не только в Питере, но и в Краснодаре беспределят. Когда уже государство проявит политическую волю и начнёт валить таких вот уе@анов? Снова соплежуйство и разговоры про толерантность. Начитались западных методичек, бл@ть. Беспределит чурбан - на зону тварь или завалить при задержании.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Билли Минуту назад
Там наверно их задержали всех позже и выяснилось, как обычно в тех краях, что они все сыновьями и внуками местных ментов и гаишников оказались
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Pashuta 5 минут назад
Бастрыкина на свадьбу не пригласили??? Он обидится???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
729
Алексей Бляйбтрой 5 минут назад
Ни фамилии, ни номера машины, кто это? Что за жк...кто невеста жених..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Vital Idol 7 минут назад
Статья 267 Уголовного кодекса РФ
1. Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние транспортного средства, путей сообщения, средств сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования, а равно умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
иванов дмитрий 9 минут назад
А что бы было , если они у себя на родине так себя вели ?
.
Из новостей Азербайджана
Свадьба – это всегда торжество. И наши граждане любят проводить его помпезно. Неотделимым атрибутом на каждой свадьбе является свадебный кортеж. Но порой некоторые наши граждане слишком уж «заигрываются» в желании показать свое превосходство над другими.
Кстати говоря, недавно произошел случай в Баку, были задержаны водители автомобилей - участники свадебного кортежа.
Было задержано 12 человек. Пять из них предстали перед судом, получив 20 суток административного ареста. Кроме того, они были лишены водительских прав на целый год. Ожидается решение суда в отношении остальных 7 водителей.
.
А теперь сравните.
У нас с ним просто поговорили , ну и наверное штраф 1 тыс.
Печально ((((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Sapsan 15 минут назад
Эх. Посмотрел бы как они так веселились в Казахстане или в Узбекистане.
Когда-то в конце 80-х турки - месхетинцы тоже так вели себя в отношении узбеков в Ферганской долине. За одну ночь спалили их дома, за одну ночь всех их посадили в самолёты и отправили на историческую родину ) Такие абизьяны только силу понимают. Хоть сам тюркоязычный, ненавижу таких джентльменов удачи )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
215
Иван Иванов 15 минут назад
Импотенция поражает полицию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Трям 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Александр Николаевич 18 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
STRiX 19 минут назад
Токой автомат только не охолощенный, каждой черножопой мрази с этой обезьяньей свадьбы в жопу дулом засунуть, и выпустить по пол обоймы. Бл.я.ди черножопые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
кот базилий 23 минуты назад
Опять обезьянья гульбище для публики - "ми так гулаем, нэ мишать нам"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
мемфрид 24 минуты назад
То есть, если. В Москве зайду с охолощенным ак-47 в отделение сбербанка, то меня назовут террористом, заведут дело об экстремизме и посадят лет на 5, а в Краснодаре это называется "никакой угрозы для окружающих"? Ппц, там порядки. Да ни в жизнь в эту абрековскую деревню не поеду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Shtoppi 24 минуты назад
азеры 36аные!!! долбаные обезьяны для отстрела!!! всех до единого в топку!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
842
Казак Полчаса назад
ТС, любопытства ради, а как ты определил модель автомата? АК-47 или все-таки АК-74?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Александр Полчаса назад
У бабуинов течка, всех на уши поставили.
За перекрытие дороги отобрать машины и права пожизненно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Echo Полчаса назад
Со стороны невесты родня стреляла ? избавились наконец то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Bely Полчаса назад
ИМХО тут больше нагнетают! причём тут национальность? свадьбы всегда весело гуляли. а уж кортежи никогда не останавливали раньше. в девяностые ещё и не так гуляли. и стволы там не охолощённые совсем были. ну куражится молодёжь. там в голове пока кроме понтов ничего нет. штрафы немного может заставят задуматься. зачем сгущать? сами такими глупыми были
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
324
Александр Портениер Полчаса назад
Мне жалко эту страну в которой такое становится нормой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
АртемШишков 36 минут назад
Такое ощущение что мы в Азербайджане в гостях живём! Эти [мат] делают что хотят и зачастую остаются безнаказанными
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 28 комментариев (из 33)
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

281374



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Оставайся сумасшедшей, Япония: 25 фотографий из Страны восходящего солнца
Оставайся сумасшедшей, Япония: 25 фотографий из Страны восходящего солнца
Набирающие популярность в сообществах
История появления платных парковок в Москве
История появления платных парковок в Москве
Какие часы носил гангстер Аль Капоне
Какие часы носил гангстер Аль Капоне
Бросай табак. Вся история употребления никотина
Бросай табак. Вся история употребления никотина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 24 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#СССР#Китай#факты#ученые#США#драка
#животные#в мире#кот#кино#Прикол#интересно#собака#фейл
#забавно#люди#история#милота#полиция#неудачи#Россия
Бросай табак. Вся история употребления никотина Бросай табак. Вся история употребления никотина «Горько!»: полицейские нагрянули на азербайджанскую свадьбу и задержали пятерых гостей торжества, чтобы отправить на родину «Горько!»: полицейские нагрянули на азербайджанскую свадьбу и задержали пятерых гостей... "Нажили себе проблем, дуры малолетние": в Краснодаре проверят первокурсниц, нюхавших наркотики с иконы Николая Чудотворца "Нажили себе проблем, дуры малолетние": в Краснодаре проверят первокурсниц, нюхавших наркотики с... Тамада хороший и конкурсы интересные: в Подмосковье молодожёны устроили на свадьбе пальбу и продолжили застолье уже в отделении полиции Тамада хороший и конкурсы интересные: в Подмосковье молодожёны устроили на свадьбе пальбу и... В Краснодаре дети забросали пенсионера бутылками В Краснодаре дети забросали пенсионера бутылками Последний аргумент: две истории из Краснодарского края, в которых конфликты решают с помощью оружия Последний аргумент: две истории из Краснодарского края, в которых конфликты решают с помощью оружия

На что жалуетесь?

Вернуться