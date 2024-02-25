«Они весь Краснодар держат, никто им ничего не сделает»: участники шумной свадьбы начали палить из АК-47 и напугали местных жителей

Как только видео с гулянки появилось в соцсетях, началось бурное обсуждение и люди потребовали наказать участников свадьбы. Были и те, кто утверждал, что это «такие традиции» и другая культура. Но им справедливо замечали, что стрелять в воздух и не пропускать скорую - это как-то не очень похоже на культуру. А один из участников дискуссии заявил:

Весь Краснодар держат, никто ничего не сделает.