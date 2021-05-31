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СК опубликовал видео допроса стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге

СК опубликовал видео допроса стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге (3 фото + 2 видео)

Автор:
31 мая 2021 12:40
Сообщество : Криминал
Метки: видео   допрос   екатеринбург   обвинение   прохожие   следственный комитет   стрельба   
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Бывший инспектор патрульно-постовой службы помнит, как открыл стрельбу. Но на вопрос в кого он стрелял и зачем, ответит не смог.

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Метки: видео   допрос   екатеринбург   обвинение   прохожие   следственный комитет   стрельба   
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13  комментариев
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356
manul74 52 минуты назад
типичный спившийся ппсник. от корма оторвали и больше ничего не умеет. вот и сьехал.
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1k
Varikoz 66 6 минут назад
Он Володю завалил 20 лет назад, его из органов не уволили тогда , карма спустя 20 лет сработала, слава богу ни кого не убил ,
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974
zenon 16 минут назад
Надо сделать тщательный рентген черепной коробки, увнутри возможно пробка от бутылки. Возможно водка прорвала низ черепа и разлилась по мозговым ниткам, которые запутались. А он лично не виноват, это всё мозги...
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5k
Дмитрий Горчилин 20 минут назад
Психи прям возбудились. Кукушки косяком в теплые края улетели. Может на них что-то влияет? Магнитные поля какие?
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5k
Владимир Полчаса назад
"В ходе стрельбы Сергей Болков ранил 9-летнюю девочку в живот."
Что-то я не пойму, а где отдельно нанесение тяжких телесных? Покушение покушением, но тяжких оно никак не отменяет.
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9k
harlamov 37 минут назад
"Из органов его уволили по состоянию здоровья в 2010 году - он получил по голове бутылкой при задержании нарушителей".

Может и поехала кукушка после удара.
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229
vtoroyshans 46 минут назад
да , весело ему на зоне будет...
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6
Евгений Панкратов 48 минут назад
Как кричали ему в след его соседи, "Сдохни тварь"!
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3k
Том Сойер 52 минуты назад
Ублюдок синеносый, падла!!!!
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−46
Кукулькан 54 минуты назад
Хотел сделать соответсвующий комментарий, но соседи ушлепка меня опередили
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4k
Барт Симпсон 57 минут назад
почему не терроризм шьют? сразу на пожизненное, имущество изъять в счет лечения и восстановления пострадавших!
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