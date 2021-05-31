СК опубликовал видео допроса стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге

Следственный комитет России разместил в Youtube фрагмент допроса бывшего полицейского Сергея Болкова, который накануне в пьяном угаре устроил стрельбу по прохожим с балкона своей квартиры в районе Химмаша в Екатеринбурге.

На опубликованных кадрах видно, как мужчину заводят в кабинет к следователю. Он задает вопрос о мотивах стрельбы, но тот затрудняется ответить. При этом мужчина помнит, как взял в руки оружие (карабин "Сайга") и вышел с ним на балкон.