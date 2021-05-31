СК опубликовал видео допроса стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге

Бывший инспектор патрульно-постовой службы помнит, как открыл стрельбу. Но на вопрос в кого он стрелял и зачем, ответит не смог.
Следственный комитет России разместил в Youtube фрагмент допроса бывшего полицейского Сергея Болкова, который накануне в пьяном угаре устроил стрельбу по прохожим с балкона своей квартиры в районе Химмаша в Екатеринбурге.
На опубликованных кадрах видно, как мужчину заводят в кабинет к следователю. Он задает вопрос о мотивах стрельбы, но тот затрудняется ответить. При этом мужчина помнит, как взял в руки оружие (карабин "Сайга") и вышел с ним на балкон.
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Следственный комитет предъявил Болкову обвинение по двум статьям - покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом, из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «в», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК) и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). Ему грозит не менее 20 лет тюрьмы. Ход расследования взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.
В ходе стрельбы Сергей Болков ранил 9-летнюю девочку в живот. Она находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Также ранение получил сотрудник Росгвардии. Его состояние оценивается как средней тяжести.
Также он открыл стрельбу по бойцам СОБРа, когда те взломали дверь его квартиры. Их спас штурмовой щит
Известно, что 48-летний Болков был в звании старшего прапорщика и служил на должности инспектора патрульно-постовой службы. Из органов его уволили по состоянию здоровья в 2010 году - он получил по голове бутылкой при задержании нарушителей.
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Что-то я не пойму, а где отдельно нанесение тяжких телесных? Покушение покушением, но тяжких оно никак не отменяет.
Может и поехала кукушка после удара.