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"Население лечится само": фельдшер скорой помощи из Приморья показала свою работу "изнутри" - и нарвалась на проверку Минздрава

"Население лечится само": фельдшер скорой помощи из Приморья показала свою работу "изнутри" - и нарвалась на проверку Минздрава

Автор:
27 февраля 2024 13:54
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Владивосток   Приморье   блог   врач   медицина   проверка Минздрава   скорая помощь   хейт   
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Инесса Колпакова работает фельдшером на скорой помощи уже больше трёх лет. Недавно девушка завела блог, в котором рассказывает о страшных, поучительных и забавных случаях из своей практики. Страница лекаря быстро стала популярной, однако кто-то усмотрел в этих постах насмешку над больными.

После жалобы в Минздрав ведомство провело проверку, но криминала в публикациях Колпаковой не нашло.


В постах 25-летний фельдшер с иронией рассказывает о сложных и не очень случаях. Это будни обычной бригады, которая вынуждена приезжать на вызовы к самым разным больным. Одни из пациентов жалуются на дискомфорт из-за застрявшей в глазу линзы, другие спокойно встречают врачей с раскроенным черепом и даже при этом улыбаются.




Пациенты бывают благополучными и не очень - с последними врачи не слишком любят возиться, но приходится.



От некоторых историй подписчиков бросало в дрожь - многие больные до последнего тянут с визитом к врачу, надеясь, что всё как-то рассосётся.


Блогу Колпаковой всего около года, но он быстро стал популярным. Где еще увидишь "кухню" врачебной практики без прикрас!


Конечно, в постах не обходилось без самоиронии.


В результате проверки Минздрав не нашёл ничего предосудительного в блогерской деятельности врача. Личные данные пациентов в постах не выкладывались, их фото, по которым можно было бы опознать человека, - тоже. А истории для многих казались поучительными и интересными.


Однако подстанция, на которой работает девушка, решила инициировать собственную проверку, и теперь врач ищет юриста среди подписчиков. Она же предупреждает, что однажды может так случиться, что лечить пациентов будет некому.


Сама же Инна ничего плохого в том, что показывает закулисье работы врача, не видит. Со слов фельдшера, её блог — это способ популяризации профессии, а также напоминание для тех, кто грубо обращается с медиками или набирает 03 по пустякам


И свою лекарскую деятельность она очень любит, бросать не собирается. Но после "разбора полётов" с начальством ей наверняка придётся сделать выбор: профессия или блог.


Источник:

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Метки: Владивосток   Приморье   блог   врач   медицина   проверка Минздрава   скорая помощь   хейт   
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33  комментария
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17k
Kucher Час назад
Сколько стоит обучение фельдшера знаете? Я знаю, у меня средний сын учится на фельдшера в фармколледже КГМУ - чуть меньше 90 тысяч в год.
И жена на скорой фельдшер. У меня пенсия больше её зарплаты.
И много туда народа пойдёт?
Давайте гнобить тех, кто там впахивает. И кто тогда к нам завтра приедет?
Будем все через советы Гугла лечиться.
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1k
Михаил 12 минут назад
А чем она собсно провинилась... Вопрос риторический... Девчулю поддерживаю!
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3k
Autumn2015 Полчаса назад
Девушка фельдшер , по медицинской иерархии - между медсестрой и врачом, туда конкурс неслабый после 2-х лет учебы на медсестру, идут лучшие. Это девушки с медицинским призванием, которые не поступили или денег нет учиться на врача, реально медики из них гораздо лучшие, ибо они видят всю медицину по экстремалу, чем девочка -терапевт в поликлинике. Именно им низкий поклон, именно они спасают людей.
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2k
ОТДЕЛ К Полчаса назад
Опять ненормальные дебилы "общественники" и начальство с отмороженными или ампутированными мозгами.
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1k
tuka Полчаса назад
в последнее время есть ощущение, что у нас на одного работающего минимум десяток проверяющих и еще столько же пишущих регламенты как правильно работать
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6k
Владимир 36 минут назад
Начальство подстанции не без оснований опасается, что следующая проверка придет к ним.
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7k
Нестерин Сергей 44 минуты назад
"Охота на ведьм" набирает обороты.
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51k
Элек Мек 58 минут назад
Вопрос- почему в платных клиниках бахилы бесплатные,а в бесплатных платные?
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43
Dima Элек Мек Полчаса назад
Сколько раз ходил в поликлинику, ни разу за бахилы не платил, они там абсолютно бесплатные! Так что плохо работаете ципсошники сраные, идите обратно кастрюли на головы оденьте, может ещё какая "гениальная" идея в пустую голову залетит!
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13k
Григорий Бабкин Час назад
А в чём проблема? Всё анонимно, никаких имён и данных. Цинично? Абсолютно. Ну так она ВРАЧ. ВСЕ врачи циники. Иначе не сможешь работать. Она за день такого насмотрится, у обычного человечка крышку вырвет. И никакой врачебной тайны она не выдаёт. Хранители морали идут нах*уй мелким шагом. Это её способ расслабляться. Завалить е*бальничек надо тем гейдорасам, которые по пустякам скорую вызывают. А-ЯЙ! Помогите!!! Срать не могу! Х*уй в жопе застрял! И вот такие девушки ОБЯЗАНЫ всем помочь. Даже ублюдкам, которые их оскорбляют, могут избить, а потом ещё и жалуются. Представители касты Дырявых Ложек Будущего, которым все всЁ должны.
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−6
Shyrich Час назад
Человек трудится, работает и выкладывает очень поучительные истории, не разглашая личности человека. Это нормально и правильно.

Так нет, находятся конченные дебилы кому это не нравится... Мудаки одним словом.
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11k
BarOb Час назад
Правильно делает, что выкладывает, народ должен знать правду.
Кому нравится пусть читают
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30k
Сталкер Час назад
И, кстати: бахилы религия не позволяет надевать?
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90
виталий александрович Сталкер Полчаса назад
Это скорая!!! Если она вам не нужна. Идите в поликлинику. На вызов даётся время. Оно очень ограничено. Диспетчер тебя постоянно подгоняет. А тут вы со своими персидскими коврами. Есть время накидайте газеты на пол
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28k
ПаганецЪ Час назад
А эти проверяльщики сами потом к народу выезжать будут? Зарплату-то, небось, побольше, чем у фельдшера получают.
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8k
Alex Час назад
Пид**ры, сначала развалили вся Медицину, а потом еще и репрессии в отношении рядовых врачей начинают.
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8k
Колорад Час назад
Врачи циничны, так было всегда (тети и дяди врачи, брат, сам встречался с девушкой медиком) это профессиональный сдвиг. И если у них на подстанции начальство не понимает элементарной специфики, то тут большой вопрос о их профпригодности.
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
Я вообще не понимаю почему милые, хрупкие девушки идут работать на скоряк это же наркоманы, алкоголики, спидозные неадекваты , туберкулёзные психи , умирающие люди у тебя на руках, криминальные драки , бытовое насилие а еще кровь, говно и сперма и за всё это платят (не считая Москвы) копейки .
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Есть такая вещь как врачебная тайна. Ты помогаешь человеку, для которого ты иной раз последняя надежда. Я знаю многих врачей и они реально циники. Отношение к жизни, к людям. Но есть одно но, они не переходят на личности. Понимаете? Если эта дуреха потешается на людьми в социальных сетях, то это у нее проблема с головой, а не у тех, кому она должна помогать.
Интересно, у тех, кто готов оправдать её поведение, есть желание стать героем её рубрики? На какой-нибудь процедуре, например. С затейливой подписью? Или смешно, когда про других?
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17k
Kostick 2 часа назад
как же утомила эта мизулевщина... одни стукачи да проверяющие. скоровикам памятники надо ставить при жизни. самый лютый треш, что большинство вызовов от старых климактеричек, да к диточкам до 40 годиков, с температурой 37,5
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