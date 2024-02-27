"Население лечится само": фельдшер скорой помощи из Приморья показала свою работу "изнутри" - и нарвалась на проверку Минздрава

Инесса Колпакова работает фельдшером на скорой помощи уже больше трёх лет. Недавно девушка завела блог, в котором рассказывает о страшных, поучительных и забавных случаях из своей практики. Страница лекаря быстро стала популярной, однако кто-то усмотрел в этих постах насмешку над больными.
После жалобы в Минздрав ведомство провело проверку, но криминала в публикациях Колпаковой не нашло.
В постах 25-летний фельдшер с иронией рассказывает о сложных и не очень случаях. Это будни обычной бригады, которая вынуждена приезжать на вызовы к самым разным больным. Одни из пациентов жалуются на дискомфорт из-за застрявшей в глазу линзы, другие спокойно встречают врачей с раскроенным черепом и даже при этом улыбаются.
Пациенты бывают благополучными и не очень - с последними врачи не слишком любят возиться, но приходится.
От некоторых историй подписчиков бросало в дрожь - многие больные до последнего тянут с визитом к врачу, надеясь, что всё как-то рассосётся.
Блогу Колпаковой всего около года, но он быстро стал популярным. Где еще увидишь "кухню" врачебной практики без прикрас!
Конечно, в постах не обходилось без самоиронии.
В результате проверки Минздрав не нашёл ничего предосудительного в блогерской деятельности врача. Личные данные пациентов в постах не выкладывались, их фото, по которым можно было бы опознать человека, - тоже. А истории для многих казались поучительными и интересными.
Однако подстанция, на которой работает девушка, решила инициировать собственную проверку, и теперь врач ищет юриста среди подписчиков. Она же предупреждает, что однажды может так случиться, что лечить пациентов будет некому.
Сама же Инна ничего плохого в том, что показывает закулисье работы врача, не видит. Со слов фельдшера, её блог — это способ популяризации профессии, а также напоминание для тех, кто грубо обращается с медиками или набирает 03 по пустякам
И свою лекарскую деятельность она очень любит, бросать не собирается. Но после "разбора полётов" с начальством ей наверняка придётся сделать выбор: профессия или блог.
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И жена на скорой фельдшер. У меня пенсия больше её зарплаты.
И много туда народа пойдёт?
Давайте гнобить тех, кто там впахивает. И кто тогда к нам завтра приедет?
Будем все через советы Гугла лечиться.
Так нет, находятся конченные дебилы кому это не нравится... Мудаки одним словом.
Кому нравится пусть читают
Интересно, у тех, кто готов оправдать её поведение, есть желание стать героем её рубрики? На какой-нибудь процедуре, например. С затейливой подписью? Или смешно, когда про других?