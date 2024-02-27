"Население лечится само": фельдшер скорой помощи из Приморья показала свою работу "изнутри" - и нарвалась на проверку Минздрава

От некоторых историй подписчиков бросало в дрожь - многие больные до последнего тянут с визитом к врачу, надеясь, что всё как-то рассосётся.

Блогу Колпаковой всего около года, но он быстро стал популярным. Где еще увидишь "кухню" врачебной практики без прикрас!