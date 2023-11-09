Ботоксный король: некрасивая смерть красивого доктора

Но ни спорт, ни диета, ни здоровый образ жизни не могут сотворить чудо и повернуть время вспять. И люди прибегают к более радикальным мерам – улучшайзингу. Основы которого заложил Фредерик Шелдон Брандт.

Мальчик родился в 1949 году в Нью-Джерси. С детских лет интересовался медициной, поэтому выбор профессии стал для Фредерика очевидным.