Ботоксный король: некрасивая смерть красивого доктора

Этот человек подарил тысячам других людей возможность продлить молодость и красоту. Но благодарность оказалась специфической.
Будь красивым и молодым, а не то выпадешь из обоймы и потеряешь всё. Этим правилом сейчас руководствуются многие, особенно медийные личности, для которых внешность играет важную роль.
Но ни спорт, ни диета, ни здоровый образ жизни не могут сотворить чудо и повернуть время вспять. И люди прибегают к более радикальным мерам – улучшайзингу. Основы которого заложил Фредерик Шелдон Брандт.
Мальчик родился в 1949 году в Нью-Джерси. С детских лет интересовался медициной, поэтому выбор профессии стал для Фредерика очевидным.
Проработав после получения диплома некоторое время в онкологическом центре, Брандт открыл в Майами собственный кабинет пластической хирургии. Доктор стал одним из первых и точно самым знаменитым в такой сфере как косметологические инъекции. Он неустанно экспериментировал с составами, технологиями и методиками, придумал несколько эффективных средств на натуральной основе и постоянно работал с ботоксом, стараясь улучшить и продлить эффект от его использования. Даже прозвище в прессе получил соответствующее – Доктор ботокс.
В числе клиентов Брандта были Мадонна, Донна Каран, Кельвин Кляйн, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Стефани Сеймур, Эллен Баркин. Одновременно с основной деятельностью хирург вёл авторскую программу на радио, увлекался йогой и даже пытался писать музыку.
Несмотря на то, что с ним хотели дружить звёзды, в личной жизни мужчина не был счастлив. Одиночество звёздному доктору скрашивали лишь подобранные на улице беспородные собачки.
По мере развития индустрии цены на ботокс стали падать. Услуги Брандта перестали быть элитными. Но если эту новость он перенёс стойко, то возрастные изменения выбивали его из колеи: Доктор ботокс панически боялся старости.
Фигуру он поддерживал диетой и постоянными занятиями йогой. А с лицом было сложнее: он делал себе инъекции всё больше и чаще и превратил собственное лицо в эталон антирекламы тех услуг, что оказывал другим.
Брандт довольно спокойно относился к критике. Даже когда его называли молодящимся стариком. Но спину верблюду в итоге сломала соломинка. На экраны вышел комедийный сериал «Несгибаемая Кимми Шмидт». Один из персонажей которого – доктор Грант был полностью скопирован с Фредерика. Та же платиновая шевелюра, то же идеальное безэмоциональное лицо, тот же дефект речи, спровоцированный чрезмерным увлечением филерами.
Он не смог перенести такой удар. Погрузился в пучину депрессии, отменил приёмы, стал ходить к психиатру. Но это не помогло: 5 апреля 2015 года Доктор ботокс пошёл в гараж, перебросил через балку верёвку и одним махом покончил с чёрной полосой своей жизни.
Каким человеком был доктор? Самое подходящее определение – неоднозначным. Да, с гипертрофированной внешностью, но талантливым, поскольку его процедурами по омоложению в многомиллионной индустрии красоты пользуются до сих пор. Хорошим другом, который помогал пациентам (нередко бесплатно), но не ныл и не жаловался на свои проблемы. А рядом с ним в сложный момент никого из них не оказалось. Этот момент не особенно акцентировался в прессе, но Фредерик спонсировал исследования по поиску лекарства от рака.
Возможно, он ещё многое дал бы миру. Но ноша обратной стороны славы оказалась для Доктора ботокса непосильной.
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Если женщину ещё понять можно, у них от природы тяга что-то улучшать и украшаться. То когда мужчина? Это немного странно и явно не нормально. Одно дело, когда есть показания вроде шрамов или иное. Но просто ради того, чтобы выглядеть моложе? Не знаю. Хотя чему удивляться! Время дровосеков вне леса, которые ищут других дровосеков в таких же штанах-колготках с подворотами, аккуратными бородками под копирку и прочими атрибутами своего нелегкого дела.