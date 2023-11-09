FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8228 постов • 892 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Ботоксный король: некрасивая смерть красивого доктора

Ботоксный король: некрасивая смерть красивого доктора

Автор:
09 ноября 2023 12:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Фредерик Шелдон Брандт   ботокс   внешность   врач   доктор   достижение   индустрия   красота   медицина   слава   
774
7

Этот человек подарил тысячам других людей возможность продлить молодость и красоту. Но благодарность оказалась специфической.

Будь красивым и молодым, а не то выпадешь из обоймы и потеряешь всё. Этим правилом сейчас руководствуются многие, особенно медийные личности, для которых внешность играет важную роль.

×
×

Но ни спорт, ни диета, ни здоровый образ жизни не могут сотворить чудо и повернуть время вспять. И люди прибегают к более радикальным мерам – улучшайзингу. Основы которого заложил Фредерик Шелдон Брандт.

Мальчик родился в 1949 году в Нью-Джерси. С детских лет интересовался медициной, поэтому выбор профессии стал для Фредерика очевидным.

Проработав после получения диплома некоторое время в онкологическом центре, Брандт открыл в Майами собственный кабинет пластической хирургии. Доктор стал одним из первых и точно самым знаменитым в такой сфере как косметологические инъекции. Он неустанно экспериментировал с составами, технологиями и методиками, придумал несколько эффективных средств на натуральной основе и постоянно работал с ботоксом, стараясь  улучшить и продлить эффект от его использования. Даже прозвище в прессе получил соответствующее – Доктор ботокс.

В числе клиентов Брандта были Мадонна, Донна Каран, Кельвин Кляйн, Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Стефани Сеймур, Эллен Баркин. Одновременно с основной деятельностью хирург вёл авторскую программу на радио, увлекался йогой и даже пытался писать музыку.

Несмотря на то, что с ним хотели дружить звёзды, в личной жизни мужчина не был счастлив. Одиночество звёздному доктору скрашивали лишь подобранные на улице беспородные собачки.

По мере развития индустрии цены на ботокс стали падать. Услуги Брандта перестали быть элитными. Но если эту новость он перенёс стойко, то возрастные изменения выбивали его из колеи: Доктор ботокс панически боялся старости.

Фигуру он поддерживал диетой и постоянными занятиями йогой. А с лицом было сложнее: он делал себе инъекции всё больше и чаще и превратил собственное лицо в эталон антирекламы тех услуг, что оказывал другим.

Брандт довольно спокойно относился к критике. Даже когда его называли молодящимся стариком. Но спину верблюду в итоге сломала соломинка. На экраны вышел комедийный сериал «Несгибаемая Кимми Шмидт». Один из персонажей которого – доктор Грант был полностью скопирован с Фредерика. Та же платиновая шевелюра, то же идеальное безэмоциональное лицо, тот же дефект речи, спровоцированный чрезмерным увлечением филерами.

Он не смог перенести такой удар. Погрузился в пучину депрессии, отменил приёмы, стал ходить к психиатру. Но это не помогло:  5 апреля 2015 года Доктор ботокс пошёл в гараж, перебросил через балку верёвку и одним махом покончил с чёрной полосой своей жизни.

Каким человеком был доктор? Самое подходящее определение – неоднозначным. Да, с гипертрофированной внешностью, но талантливым, поскольку его процедурами по омоложению в многомиллионной индустрии красоты пользуются до сих пор. Хорошим другом, который помогал пациентам (нередко бесплатно), но не ныл и не жаловался на свои проблемы. А рядом с ним в сложный момент никого из них не оказалось. Этот момент не особенно акцентировался в прессе, но Фредерик спонсировал исследования по поиску лекарства от рака.

Возможно, он ещё многое дал бы миру. Но ноша обратной стороны славы оказалась для Доктора ботокса непосильной.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Фредерик Шелдон Брандт   ботокс   внешность   врач   доктор   достижение   индустрия   красота   медицина   слава   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Б.Касторский Полчаса назад
Кто-то говорил, что стареть надо уметь. С этим ничего не сделаешь, все состаримся, ну или почти все.
Если женщину ещё понять можно, у них от природы тяга что-то улучшать и украшаться. То когда мужчина? Это немного странно и явно не нормально. Одно дело, когда есть показания вроде шрамов или иное. Но просто ради того, чтобы выглядеть моложе? Не знаю. Хотя чему удивляться! Время дровосеков вне леса, которые ищут других дровосеков в таких же штанах-колготках с подворотами, аккуратными бородками под копирку и прочими атрибутами своего нелегкого дела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Сталкер Полчаса назад
Да и похер на него. Невелика потеря.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

98878



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, распылившего перцовый баллон и сопротивлявшегося полиции
В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, распылившего перцовый баллон и...
Рыться в помойках и дышать воздухом свободы. Сеть обходят истории успеха российских релокантов в Грузии
Рыться в помойках и дышать воздухом свободы. Сеть обходят истории успеха российских...
Набирающие популярность в сообществах
Сколько звезд в Млечном Пути?
Сколько звезд в Млечном Пути?
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Бюджетный смартфон FreeYond M6 с большим объемом оперативной памяти
Бюджетный смартфон FreeYond M6 с большим объемом оперативной памяти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда знаний ещё недостаточно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#животные#кино#ДТП#позитив#Китай#подборка#инцидент
#автомобили#машина#Юмор#интересное#факты#авто аварии#Автовсячина#Ynews#забавно#съемка
#люди#в мире#Прикол#история#аварии#фильм#истории#Разное#Россия#Мемы
Пылесос, с которым ваша квартира засверкает чистотой Пылесос, с которым ваша квартира засверкает чистотой Эффект чирлидерш в психологии. Девушки вместе выглядят красивее чем по отдельности Эффект чирлидерш в психологии. Девушки вместе выглядят красивее чем по отдельности «Доктор витамин C», его открытия и заблуждения «Доктор витамин C», его открытия и заблуждения Как выглядели всемирно известные модели в самом начале их головокружительной карьеры Как выглядели всемирно известные модели в самом начале их головокружительной карьеры Время, остановись: как сейчас выглядят актёры, признанные секс-символами своего времени Время, остановись: как сейчас выглядят актёры, признанные секс-символами своего времени 18 случаев, когда использование фотошопа вышло из-под контроля 18 случаев, когда использование фотошопа вышло из-под контроля

На что жалуетесь?

Вернуться