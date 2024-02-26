Игра в куклы. Девушки придумали, как обойти запрет сети на демонстрацию сосков

Отдельная ирония в том, что Sarah Trump пишет, что ведёт просветительскую страницу о грудном вскармливании. Но рядом у неё стоит ссылка, которая ведёт на ресурс, где она наряду с другими девушками выкладывает "не очень одетый" контент для взрослых — она даже не скрывает, ради чего это кормление, и прямо троллит правила Цукерберга.