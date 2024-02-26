Игра в куклы. Девушки придумали, как обойти запрет сети на демонстрацию сосков

Эпидемия кормящих мам захлестнула запрещенный в России «Инстаграм*»*. Казалось бы, причём здесь платформа с известным контентом 18+? Все просто. Оказывается, нюдсы можно размещать под видом ведения просветительской деятельности о кормлении грудью. Но есть нюанс.
Некая Sarah Trump придумала гениальный лафхак, как обойти запрет Инстаграм* на демонстрацию сосков — она кормит ребёнка грудью. В таком случае соцсеть не запрещает показывать соски.
Нюанс, впрочем, в том, что ребёнок не настоящий — это реалистичная кукла, - пишет BAZA.
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Отдельная ирония в том, что Sarah Trump пишет, что ведёт просветительскую страницу о грудном вскармливании. Но рядом у неё стоит ссылка, которая ведёт на ресурс, где она наряду с другими девушками выкладывает "не очень одетый" контент для взрослых — она даже не скрывает, ради чего это кормление, и прямо троллит правила Цукерберга.
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Подобрав "ключик" к безлимитной демонстрации прелестей, к Sarah Trump присоединились и другие "кормящие".
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Все они кормят кукол. В разных ракурсах и разной одежде. При этом в профиле у таких «кормящих мам» обязательно есть ссылка на ресурс 18+, а под постами они пишут советы, как правильно кормить грудью, чтобы не нарушать правила платформы.
Описания к постам дамы генерируют в ChatGPT.
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Теперь ход за Цукербергом.
*Принадлежит компании Meta*, признанной в России экстремистской организацией
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Как не было сосков, так и нет.