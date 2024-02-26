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Игра в куклы. Девушки придумали, как обойти запрет сети на демонстрацию сосков

Игра в куклы. Девушки придумали, как обойти запрет сети на демонстрацию сосков

Автор:
26 февраля 2024 22:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Цукерберг   грудь   кормление   куклы   младенцы   обход запретов   просвещение   
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Эпидемия кормящих мам захлестнула запрещенный в России «Инстаграм*»*. Казалось бы, причём здесь платформа с известным контентом 18+? Все просто. Оказывается, нюдсы можно размещать под видом ведения просветительской деятельности о кормлении грудью. Но есть нюанс.

Некая Sarah Trump придумала гениальный лафхак, как обойти запрет Инстаграм* на демонстрацию сосков — она кормит ребёнка грудью. В таком случае соцсеть не запрещает показывать соски.

Нюанс, впрочем, в том, что ребёнок не настоящий — это реалистичная кукла, - пишет BAZA.

Отдельная ирония в том, что Sarah Trump пишет, что ведёт просветительскую страницу о грудном вскармливании. Но рядом у неё стоит ссылка, которая ведёт на ресурс, где она наряду с другими девушками выкладывает "не очень одетый" контент для взрослых — она даже не скрывает, ради чего это кормление, и прямо троллит правила Цукерберга.

Подобрав "ключик" к безлимитной демонстрации прелестей, к Sarah Trump присоединились и другие "кормящие".

Все они кормят кукол. В разных ракурсах и разной одежде. При этом в профиле у таких «кормящих мам» обязательно есть ссылка на ресурс 18+, а под постами они пишут советы, как правильно кормить грудью, чтобы не нарушать правила платформы.

Описания к постам дамы генерируют в ChatGPT.

Теперь ход за Цукербергом.

*Принадлежит компании Meta*, признанной в России экстремистской организацией

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Цукерберг   грудь   кормление   куклы   младенцы   обход запретов   просвещение   
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15  комментариев
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60k
dima423 2 часа назад
Ну нам то нахера блюрите...заепали)
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6k
Трям 49 секунд назад
Впервые спасибо за квадратики! Такие уши спаниеля просто мразотны!!!!
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38k
Вепс 9 минут назад
Демократия во всей красе. Война демократов с Республиканцами перед выборами, где все средства хороши))) И даже у героини эпоса фамилия Трамп, однофамилица кандидата от республиканцев)) Еще не то снимут чтобы его опозорить, хотя бы на ассоциациях. Отвратительно. Русским сложно понять эту возню, но для них правил не существует.
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3k
STRiX Полчаса назад
Я негодую
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2k
Вадим Курбатов Полчаса назад
Сраные квадратики
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237
Йож ДонеццкиЙ 36 минут назад
Сиськи странный предмет... Созданы для детей, а пользуются взрослые...
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59k
turyst 48 минут назад
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111
Alex 49 минут назад
а раздел Девушки на Фишках также какой то Цукенберг закрыл ? )
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1k
Тимур 59 минут назад
Лучше бы показали, как зачли.
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2k
КАКАнгел Час назад
тема сисек не раскрыта!!!!! [мат] !!!!
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10k
sedoisever Час назад
А по итогу-то, нихрена они не придумали. )
Как не было сосков, так и нет.
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11k
Олегbl4 Час назад
На Ютюбе можно было и пилотку показать под видом шугаринга.
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50
Без Паники Час назад
Тема сисек вся закрыта. Друг сильно расстроился.
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575
Ирина Петрова 2 часа назад
А где те самые соски? Их и здесь нет. )
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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