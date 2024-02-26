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12 человек, которым попались странные и загадочные вещи

12 человек, которым попались странные и загадочные вещи

Автор:
26 февраля 2024 21:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Загадочные   Странные   ответы   попались   технологии   
3834
13

Мир полон вещей, о которых мы ничего не знаем, в том числе, как они работают, и как появились. Благодаря технологиям, у нас теперь есть все ответы и решения, которые подсказывают участники разных интернет- сообществ. Взгляните на эти загадочные предметы.

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Метки: Вещи   Загадочные   Странные   ответы   попались   технологии   
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10  комментариев
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20k
Bill 3 часа назад
В доме с розовыми светодиодами скорее всего выращивают ганжу.
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3k
samtel Полчаса назад
Комментарий к фото
Чуваку очень повезло, что он остался жив.
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59k
turyst Полчаса назад
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59k
turyst Полчаса назад
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30k
Сталкер Час назад
После первой же картинки спустился в низ поста и от души поставил "палец вниз".
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7k
мемфрид Час назад
Португальский кораблик подбирать- благое дело. Естественный отбор, так сказать
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10k
sedoisever 3 часа назад
Порой кажется, что гуглоперевод становится только хуже. А уж фото с "полуавтоматическим"(?) роботом, вообще времён царя Гороха.
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