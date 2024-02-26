12 человек, которым попались странные и загадочные вещи

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Мир полон вещей, о которых мы ничего не знаем, в том числе, как они работают, и как появились. Благодаря технологиям, у нас теперь есть все ответы и решения, которые подсказывают участники разных интернет- сообществ. Взгляните на эти загадочные предметы.
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2. Я увидел это лекарство и прибор внутри
Это для контроля, чтобы выследить воров лекарств.
4. Это странный металлический квадрат, вделанный в камень
Это минерал Пирит, его ещё называют «Золотом дураков» — вещество похожее на золото, но ничего не стоящее. Образует очень красивые золотистые кристаллы.
5. Я поймал это существо
Морские лилии (или криноидеи) — класс морских беспозвоночных животных из типа иглокожих.
6. Он сделан из металла, и шар вращается, что это такое?
Это замысловатая масляная лампа, установленная на подвесе. Этот винт сверху - это то место, откуда будет выходить фитиль, если наполнить шарик маслом или керосином.
7. Что это такое на пластырях?
Это происходит, когда клей вступает в контакт с влагой в окружающей среде, образуя плесень.
8. Для чего нужны эти круги на окнах в общественном транспорте?
Чёрный уплотнитель нагревается быстрее, чем стекло, что приводит к проблемам при изготовлении. Круги уменьшают разницу температур.
10. Что это за штука, которая выросла на моем хищном растении?
На вашем растении выросла слизистая плесень.
11. Почему фиолетовое небо?
Это дом с энергосберегающими фиолетовыми или розовыми светодиодами. В пасмурную погоду они могут так выглядеть.
12. Я нашел его на пляже в Новой Зеландии. На берегу их было много, что это такое?
Это часть ядовитого португальского кораблика или физалии. Тело кораблика - это колония так называемых зооидов - отдельных организмов, которые развиваются и проводят всю жизнь вместе. Пузырь синеватого цвета с фиолетовым или розовым отливом, или, по-научному, пневматофор, удерживает всю колонию на поверхности воды.
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Метки: Вещи Загадочные Странные ответы попались технологии
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