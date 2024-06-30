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10 пар вещей, которые оказались связаны, а мы и не знали

10 пар вещей, которые оказались связаны, а мы и не знали

Автор:
30 июня 2024 21:57
Сообщество : Факты
Метки: Вещи   Объекты   Связаны   Странные   несовместимые   пары   
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“Чем ворона похожа на письменный стол?” - спросил Шляпник Алису в знаменитом романе Льюиса Кэрролла. По словам автора, на этот вопрос нет правильного ответа, хотя все, кто читал произведение, делали много предположений. Но в жизни есть связи между вещами даже более странные, чем загадка Кэрролла. В этом посте вы узнаете о неочевидных связях между, казалось бы, несовместимыми объектами.

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Метки: Вещи   Объекты   Связаны   Странные   несовместимые   пары   
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1  комментарий
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Олег 3 минуты назад
Люди, кони, [мат].., всё в кучу.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1918 постов (1861 в горячем)

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