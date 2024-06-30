10 пар вещей, которые оказались связаны, а мы и не знали

Сэмюэл Морзе был хорошим художником и, вероятно, продолжал бы рисовать, если бы не одно печальное событие. Во время долгой поездки он получил письмо от своего отца, в котором говорилось, что его жена выздоравливает после тяжелой болезни, а затем, через 3 дня, ему сообщили, что она скончалась. Из-за слишком медленной коммуникации Морзе не смог попрощаться со своей возлюбленной. Спустя некоторое время он начал изучать возможность передачи сообщений на расстоянии с помощью электричества. Телеграфы с магнитными стрелками существовали и до Морзе, но они были неудобны в применении. И он решил заменить стрелку на самописец, фиксирующий полученное сообщение на протягиваемой через аппарат бумажной ленте. Значительную помощь в изобретении оказал Альфред Вейл, у которого, в отличие от Морзе, было техническое образование: В 1844 году первыми словами, которые отстучал Морзе на своём телеграфе из Вашингтона в Балтимор, были: «Чудны дела твои, Господи!»