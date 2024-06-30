10 пар вещей, которые оказались связаны, а мы и не знали

“Чем ворона похожа на письменный стол?” - спросил Шляпник Алису в знаменитом романе Льюиса Кэрролла. По словам автора, на этот вопрос нет правильного ответа, хотя все, кто читал произведение, делали много предположений. Но в жизни есть связи между вещами даже более странные, чем загадка Кэрролла. В этом посте вы узнаете о неочевидных связях между, казалось бы, несовместимыми объектами.
1. Краска и ядерное оружие
2. Колготки и конькобежный спорт
3. КАПЧА и старые книги
4. Крысы, мины и туберкулёз
5. Телеграф и траур
6. Розовый цвет и мужественность
7. Олимпийские медали и искусство
8. Солнце и чихание
9. Собаки и липучки
10. Американские горки и публичные дома
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