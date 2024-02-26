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Самые скандальные экстрасенсы 90-х: неординарные гении или опасные шарлатаны

Самые скандальные экстрасенсы 90-х: неординарные гении или опасные шарлатаны

Автор:
26 февраля 2024 11:31
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Шарлатаны   гении   люди   обман   факты   фото   экстрасенсы   
3129
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Для многих это были непростые времена перемен. Кто-то обратился к религии, кто-то к алкоголю. А некоторые решили, что спасение принесут им экстрасенсы — люди с особыми, необъяснимыми способностями.

Они завораживали миллионы телезрителей во время передач по центральному телевидению. И даже знаменитости пользовались их услугами. Давайте вспомним наиболее известных экстрасенсов того времени.


Евгения Давиташвили, более известная как Джуна

Худая женщина с восточными чертами лица, всегда одетая в роскошные восточные наряды. Окружённая ореолом таинственности, она именовала себя царицей ассирийского народа.

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К ней тянулись деятели искусства - художники, писатели. Говорят, она помогала многим знаменитостям - Брежневу, актёрам. Джуна лечила людей с помощью рук, говорили, что от них исходило невероятное тепло. Помимо дара исцеления Джуна обладала даром провидения. Она предсказала распад СССР, предвидела уход из жизни Высоцкого и Талькова.

Её феноменальные способности даже изучали в специальном институте при Российской Академии Наук.

После трагической потери единственного сына Джуна словно угасла, её почти не видели. Её не стало в 2015 году после операции на сонной артерии. Тем не менее эта загадочная женщина оставила след в истории как один из самых ярких экстрасенсов того времени.


Анатолий Кашпировский

Совсем иным был Анатолий Кашпировский - "экстрасенс No1", как его называли. Суровый мужчина с пронзительным взглядом, тяжёлой походкой борца и немногословный.

Его феноменальная популярность началась после того, как в эфире центрального телевидения он провёл сеанс гипноза, заставив людей по его команде поднимать руки. Этот сеанс произвёл фурор, многие были в восторге и не верили своим глазам.

Что только не приписывали Кашпировскому: и лечение от всех болезней, и пророчества о будущем. Кто знает, на что был способен этот человек, но факт в том, что огромное количество людей в него верили. А желающих попасть на приём к нему было столько, что на очередь можно было записываться за год.

В начале 90-х Кашпировский даже баллотировался в депутаты Госдумы от партии ЛДПР. А в 1995 году Анатолий Михайлович героически проводил переговоры с Басаевым в Буденновске, уговаривая террористов сложить оружие. Однако, ему это не удалось.

А потом он канул в лету, эмигрировав в Америку и лишь изредка наведываясь на родину. Куда ушла его магическая сила? Не иначе развеялась безвозвратно, ведь такого успеха, как прежде, Кашпировскому уже не достичь. Но в памяти людской он остался прежним - могучим борцом со злом и недугами.

Совсем недавно Кашпировкий появился в качестве гостя на одной из программ Андрея Малахова. Вёл себя очень сдержанно, лишь изредка что-то комментируя. Надо отдать ему должное, несмотря на преклонный возраст, он отлично выглядит. В этом году ему исполнится 85 лет.


Аллан Чумак

А вот Аллан Чумак сейчас многими и не вспоминается. А зря. В отличие от более эпатажных коллег, этот скромный экстрасенс с деловой стрижкой был для публики загадкой.

В конце 80-х Чумак стал проводить массовые "сеансы исцеления" по телевизору. "Заряжал" через телевизоры банки с водой или кремы. И многие верили, что таким образом можно вылечить любые болезни. Ажиотаж был колоссальный.

Он даже основал фирму по производству "заряженной" им воды и напитков. Но уже к середине 90-х интерес к его персоне стал угасать. Хотя передачи с участием Чумака продолжали выходить, а сам он ездил по городам с выступлениями. Позже Чумак практически исчез из поля зрения. Лишь в интернете периодически появлялись его видео. Он также публиковал книги о целительстве для широкой публики. А еще занимался общественной деятельностью, возглавлял какой-то "фонд по изучению аномальных явлений".

В 2017 году Чумак так же тихо ушёл из жизни, забрав с собой свои тайны.


Юрий Лонго

В молодости Юрий Головко работал иллюзионистом в цирке. Он взял сценический псевдоним Лонго в честь какого-то старинного факира, который якобы был очень успешным в свое время. Ходили слухи, что Лонго приходится внуком этому самому дореволюционному магу и унаследовал от него способности к телепатии и волшебству.

Позже Лонго познакомился еще с одним интересным человеком - Геннадием Гончаровым, который руководил школой гипноза в Москве. Вот этот Гончаров и сделал из Лонго знаменитого иллюзиониста с элементами магии, очень популярного на всю страну.

Что касается личной жизни Лонго, то тут было непросто. Говорят, у него было больше 50 любовниц. Официально же он состоял в браке трижды. При каждом разводе все деньги забирал себе, а женщин оставлял без гроша. У экстрасенса были дочь Юлия, внуки. И вроде бы он их любил, но постоянно уделял больше внимания очередным пассиям, чем семье. Юрий любил покрасоваться, расхваливал себя как "белого мага", обещал наколдовать любимых и вернуть былую страсть. Для многих обездоленных женщин он и впрямь был последней надеждой. Особенно любили зрители такие его трюки, как "Левитация", "Заговаривание монетки" и даже "Оживление мертвеца". Еще Лонго делал астрологические прогнозы по гороскопам, вел передачи на телевидении. Кроме того, он написал несколько книг о магии - с практическими советами, заговорами, рецептами. Эти книги пользовались большой популярностью. Лонго вообще был яркой личностью и привлекал к себе внимание. Он всегда ходил в монашеской одежде, с цепями на шее, cоздавая имидж загадочного отшельника со сверхспособностями. Но в 2006 году жизнь Лонго внезапно оборвалась - он умер от сердечного приступа. После его смерти ходило много слухов, мол это был не настоящий Лонго, а двойник, а сам маг живет где-то в Австралии и прячется. Но, скорее всего, это неправда.

Лонго похоронили в Москве на Востряковском кладбище. Так закончилась яркая судьба еще одного знаменитого экстрасенса 90-х годов.

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Метки: Шарлатаны   гении   люди   обман   факты   фото   экстрасенсы   
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42  комментария
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39k
albedo 4 часа назад
Да прохиндеи все эти персонажи.
Жулье и ничего более.
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34k
Ego sum qui sum 3 минуты назад
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92k
Дед Степан 21 минуту назад
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17k
Марина Полчаса назад
И как только люди велись на такое?
Хорошо, что сейчас умные люди не ведутся на подобный бред, а покупают "успешный успех" у инфоцыган, в кредит.
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95
Наталья Тихонова 43 минуты назад
Меня мама К ашпировским лечила а 90-ом. Нихера не вылечила,зато другое навязала. Вот уже 34 года этим мучаюсь...
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17k
Элитный тигр 54 минуты назад
А где это ипучее чмо Грабовой, который мертвых детей за бабки матерям воскрешал? Правда они возрождались якобы в других странах и должны были в скором времени с родителями воссоединиться... Скотина, таких сразу к стенке ставить...
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2k
evzhur 56 минут назад
В 90-м, в Барнауле, пошел в местный клуб на встречу с экстрасенсом. Их тогда много гастролировало. Экстрасенс пригласил на сцену всех желающих. Я с другом вышел, и еще человек 10. Он подошел к каждому, поводил рукой и говорит мне и еще одному вернуться в зал, а остальным остаться. Далее просил их закрыть глаза и понеслось - мой друг прыгал на сцене по стульям (типа спасался от змей), лаял и изображал собаку, говорил, что ему 5 лет, он в детском садике обкакался и его зовут Вова (хотя он Андрей, 12 лет). Я ох..л по полной. Потом спрашиваю его что как, а он говорит мол только глаза закрыл и открыл, больше ничего не помнит.
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6k
Roninsamuray Час назад
Казалось бы, что граждане СССР, получившие передовое советское образование, буквально все, сплошь и рядом убеждённые атеисты, должны были как минимум, - поднять на смех, всех этих шарлатанов и мошенников, но суровая правда жизни оказалась несколько иной, - все дружно кинулись заряжать банки с водой. Стало ясно, что вся эта духовность, образованность и убеждённость строителей коммунизма, не прошла проверку на прочность, увы.
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 2 часа назад
Жульё, которое поимело с несчастных людей кучу бабла. Целители блт.

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10k
Antilles 2 часа назад
Все эти персонажи, просто НЛПэшники. НЛП - нейролингвистическое программирование. Говоря проще, умение убеждать словами, особой артикуляцией и тд. Это всё психология. Эти навыки успешно применяют спецслужбы и очень образованные успешные люди. Никакой магии тут, к сожалению, нет.
Это как у джедаев работает. Рукой махнул, убедительно сказал, а слабый умом поверил.
Все эти персонажи, просто НЛПэшники. НЛП - нейролингвистическое программирование. Говоря проще, умение убеждать словами, особой артикуляцией и тд. Это всё психология. Эти навыки успешно применяют спецслужбы и очень образованные успешные люди. Никакой магии тут, к сожалению, нет. Это как у джедаев работает. Рукой махнул, убедительно сказал, а слабый умом поверил.Посмотреть
Все эти персонажи, просто НЛПэшники. НЛП - нейролингвистическое программирование. Говоря проще, умение убеждать словами, особой артикуляцией и тд. Это всё психология. Эти навыки успешно применяют спецслужбы и очень образованные успешные люди. Никакой магии тут, к сожалению, нет. Это как у джедаев работает. Рукой махнул, убедительно сказал, а слабый умом поверил.
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5k
Артур 2 часа назад
В 1989 г. Кашпировский совершил большую ошибку. Он пришел в Центральный институт усовершенствования врачей на ул. Смольная. Он на фоне профессуры, да что там профессуры. Даже на фоне ординаторов и аспирантов опозорился - не ответил вразумительно ни на один вопрос. Он понятия не имел, что такое статистическая достоверность результатов, дерматолог Бикбулатова Н. на его заявление, что после сеанса прошел псориаз, воскликнула: Он что? Дурак? Псориаз носит сезонный характер. А кардиолог возмутилась, заявлением об исчезновении постинфактных рубцов на ЭКГ - они сами с годами не проявляются. И т.п. Мало того, одни и те же тётки что и по телевизору вставали и говорили заученные фразы.
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18k
Сергей 2 часа назад
В КВН как-то Кашпировского пародировали!))
Ссылка youtu.be
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19k
Голос Вселенной 2 часа назад
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42k
Сергей 2 часа назад
В смутные времена вылазят все эти провидцы и чародеи. Прошло их время и где ..........
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2k
Юрий 3 часа назад
АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ: «ПРО ЧУДЕСА И ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВО»
"Я скептически отношусь ко всем находкам по линии питания, долгожительства, а также антиалкогольной и антиникотиновой направленности. Например, я помню, как мой друг, фантазер Алан Чумак мрачно сидел у водопровода, оттуда лилась вода в бутылки, которые ему приносили взволнованные идиоты, и он эту водопроводную воду пассами заряжал, после чего она становилась целебной и чуть ли не святой. Он сам делал вид, что верит в это, и даже забывал о существовании людей, которые знают, что это шарлатанство.
Однажды мы пересеклись в Риге в какой-то гостинице, где он был окружен смотрящими на него как на божество клиентами. А в Латвии продают знаменитый «Рижский бальзам» в глиняных колбах. Когда я его вижу, у меня уже начинается изжога. Чумак заявил, что этот бальзам превратит в воду, а, чтобы не возникло сомнений, пригласит нейтрального и неверующего человека – меня. Я ему сказал: «Я это в рот не возьму». Он шепчет: «Я тебя умоляю». Надо было пригубить эту черную сладкую тормозную жидкость, которая, как кинжал, входит в организм, и сказать: «Вода». Пытка была страшная. Но так как я любил Алана и понимал, что это его заработок, пришлось этюд сыграть. За что потом я с него взыскал все что мог."
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671
­­­­ 3 часа назад
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2k
Baklanavr 3 часа назад
Ну тогда это ж было все в новинку. Раньше то была цензура, а теперь дали свободу! Поэтому на кучу народа как из бачка сливного это все и полилось. А иммунитета у людей не было. Типа это ж скрывали, а теперь вот раскрыли, вот оно как оказывается, интересно все было. Телевидение для многих еще долго было авторитетом. Мои родители тоже смотрели это все. И помню с отцом куда-то ходили даже, на стадион где выступали эти всякие экстрасенсы и прочую хрень загадочную рассказывали. Что-то вроде "НЛО необъявленный визит" называлась, потом еще такая передача выходила. Можно найти в ютубе посмотреть что тогда по центральным каналам людям гнали.
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181
Artem 3 часа назад
в начале нулевых с мамой ездили в санаторий , туда приежали народные целители на выступлениях лечили от икоты и от всяких болячек не понятно каких после выступлений продавали книги амулеты и тому подобное по космическим ценам по тем меркам
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1k
raael13 3 часа назад
Жу-ли-ки...
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21k
Luc72 3 часа назад
Да все они хорошие психологи и не менее хорошие бизнесмены. Есть спрос - будет предложение, если не ты это предложишь, то предложит твой знакомый...
Все... Кроме "Джуны"... Как то по телеку видел её, не так уж и давно (не знаю, жива сейчас или нет, мне пофиг), ЭТА точно уверовала в свою силу, искренне

Уровень [мат]#$&ти - 90 из 100, НЕ МЕНЬШЕ
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32k
Юрьевич 3 часа назад
Да уж... 90-е годы - это волшебное время. Внезапно появилось огромное количество магов, волшебников, гадалок и целителей.

Все по началу удивлялись... ведь ещё каких-то 10 лет назад таких отправляли на принудительное лечение, а тут уже по телевизору рекламируют!
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