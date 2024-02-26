Самые скандальные экстрасенсы 90-х: неординарные гении или опасные шарлатаны

Для многих это были непростые времена перемен. Кто-то обратился к религии, кто-то к алкоголю. А некоторые решили, что спасение принесут им экстрасенсы — люди с особыми, необъяснимыми способностями.
Они завораживали миллионы телезрителей во время передач по центральному телевидению. И даже знаменитости пользовались их услугами. Давайте вспомним наиболее известных экстрасенсов того времени.
Евгения Давиташвили, более известная как Джуна
Худая женщина с восточными чертами лица, всегда одетая в роскошные восточные наряды. Окружённая ореолом таинственности, она именовала себя царицей ассирийского народа.
К ней тянулись деятели искусства - художники, писатели. Говорят, она помогала многим знаменитостям - Брежневу, актёрам. Джуна лечила людей с помощью рук, говорили, что от них исходило невероятное тепло. Помимо дара исцеления Джуна обладала даром провидения. Она предсказала распад СССР, предвидела уход из жизни Высоцкого и Талькова.
Её феноменальные способности даже изучали в специальном институте при Российской Академии Наук.
После трагической потери единственного сына Джуна словно угасла, её почти не видели. Её не стало в 2015 году после операции на сонной артерии. Тем не менее эта загадочная женщина оставила след в истории как один из самых ярких экстрасенсов того времени.
Анатолий Кашпировский
Совсем иным был Анатолий Кашпировский - "экстрасенс No1", как его называли. Суровый мужчина с пронзительным взглядом, тяжёлой походкой борца и немногословный.
Его феноменальная популярность началась после того, как в эфире центрального телевидения он провёл сеанс гипноза, заставив людей по его команде поднимать руки. Этот сеанс произвёл фурор, многие были в восторге и не верили своим глазам.
Что только не приписывали Кашпировскому: и лечение от всех болезней, и пророчества о будущем. Кто знает, на что был способен этот человек, но факт в том, что огромное количество людей в него верили. А желающих попасть на приём к нему было столько, что на очередь можно было записываться за год.
В начале 90-х Кашпировский даже баллотировался в депутаты Госдумы от партии ЛДПР. А в 1995 году Анатолий Михайлович героически проводил переговоры с Басаевым в Буденновске, уговаривая террористов сложить оружие. Однако, ему это не удалось.
А потом он канул в лету, эмигрировав в Америку и лишь изредка наведываясь на родину. Куда ушла его магическая сила? Не иначе развеялась безвозвратно, ведь такого успеха, как прежде, Кашпировскому уже не достичь. Но в памяти людской он остался прежним - могучим борцом со злом и недугами.
Совсем недавно Кашпировкий появился в качестве гостя на одной из программ Андрея Малахова. Вёл себя очень сдержанно, лишь изредка что-то комментируя. Надо отдать ему должное, несмотря на преклонный возраст, он отлично выглядит. В этом году ему исполнится 85 лет.
Аллан Чумак
А вот Аллан Чумак сейчас многими и не вспоминается. А зря. В отличие от более эпатажных коллег, этот скромный экстрасенс с деловой стрижкой был для публики загадкой.
В конце 80-х Чумак стал проводить массовые "сеансы исцеления" по телевизору. "Заряжал" через телевизоры банки с водой или кремы. И многие верили, что таким образом можно вылечить любые болезни. Ажиотаж был колоссальный.
Он даже основал фирму по производству "заряженной" им воды и напитков. Но уже к середине 90-х интерес к его персоне стал угасать. Хотя передачи с участием Чумака продолжали выходить, а сам он ездил по городам с выступлениями. Позже Чумак практически исчез из поля зрения. Лишь в интернете периодически появлялись его видео. Он также публиковал книги о целительстве для широкой публики. А еще занимался общественной деятельностью, возглавлял какой-то "фонд по изучению аномальных явлений".
В 2017 году Чумак так же тихо ушёл из жизни, забрав с собой свои тайны.
Юрий Лонго
В молодости Юрий Головко работал иллюзионистом в цирке. Он взял сценический псевдоним Лонго в честь какого-то старинного факира, который якобы был очень успешным в свое время. Ходили слухи, что Лонго приходится внуком этому самому дореволюционному магу и унаследовал от него способности к телепатии и волшебству.
Позже Лонго познакомился еще с одним интересным человеком - Геннадием Гончаровым, который руководил школой гипноза в Москве. Вот этот Гончаров и сделал из Лонго знаменитого иллюзиониста с элементами магии, очень популярного на всю страну.
Что касается личной жизни Лонго, то тут было непросто. Говорят, у него было больше 50 любовниц. Официально же он состоял в браке трижды. При каждом разводе все деньги забирал себе, а женщин оставлял без гроша. У экстрасенса были дочь Юлия, внуки. И вроде бы он их любил, но постоянно уделял больше внимания очередным пассиям, чем семье. Юрий любил покрасоваться, расхваливал себя как "белого мага", обещал наколдовать любимых и вернуть былую страсть. Для многих обездоленных женщин он и впрямь был последней надеждой. Особенно любили зрители такие его трюки, как "Левитация", "Заговаривание монетки" и даже "Оживление мертвеца". Еще Лонго делал астрологические прогнозы по гороскопам, вел передачи на телевидении. Кроме того, он написал несколько книг о магии - с практическими советами, заговорами, рецептами. Эти книги пользовались большой популярностью. Лонго вообще был яркой личностью и привлекал к себе внимание. Он всегда ходил в монашеской одежде, с цепями на шее, cоздавая имидж загадочного отшельника со сверхспособностями. Но в 2006 году жизнь Лонго внезапно оборвалась - он умер от сердечного приступа. После его смерти ходило много слухов, мол это был не настоящий Лонго, а двойник, а сам маг живет где-то в Австралии и прячется. Но, скорее всего, это неправда.
Лонго похоронили в Москве на Востряковском кладбище. Так закончилась яркая судьба еще одного знаменитого экстрасенса 90-х годов.
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Жулье и ничего более.
Хорошо, что сейчас умные люди не ведутся на подобный бред, а покупают "успешный успех" у инфоцыган, в кредит.
Это как у джедаев работает. Рукой махнул, убедительно сказал, а слабый умом поверил.
"Я скептически отношусь ко всем находкам по линии питания, долгожительства, а также антиалкогольной и антиникотиновой направленности. Например, я помню, как мой друг, фантазер Алан Чумак мрачно сидел у водопровода, оттуда лилась вода в бутылки, которые ему приносили взволнованные идиоты, и он эту водопроводную воду пассами заряжал, после чего она становилась целебной и чуть ли не святой. Он сам делал вид, что верит в это, и даже забывал о существовании людей, которые знают, что это шарлатанство.
Однажды мы пересеклись в Риге в какой-то гостинице, где он был окружен смотрящими на него как на божество клиентами. А в Латвии продают знаменитый «Рижский бальзам» в глиняных колбах. Когда я его вижу, у меня уже начинается изжога. Чумак заявил, что этот бальзам превратит в воду, а, чтобы не возникло сомнений, пригласит нейтрального и неверующего человека – меня. Я ему сказал: «Я это в рот не возьму». Он шепчет: «Я тебя умоляю». Надо было пригубить эту черную сладкую тормозную жидкость, которая, как кинжал, входит в организм, и сказать: «Вода». Пытка была страшная. Но так как я любил Алана и понимал, что это его заработок, пришлось этюд сыграть. За что потом я с него взыскал все что мог."
Че-то как-то Ширвиндт за одно мгновение упал у меня в глазах. Ладно бы он не знал, но знал и пошел на обман публики.
Все... Кроме "Джуны"... Как то по телеку видел её, не так уж и давно (не знаю, жива сейчас или нет, мне пофиг), ЭТА точно уверовала в свою силу, искренне
Уровень [мат]#$&ти - 90 из 100, НЕ МЕНЬШЕ
Все по началу удивлялись... ведь ещё каких-то 10 лет назад таких отправляли на принудительное лечение, а тут уже по телевизору рекламируют!