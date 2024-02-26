Самые скандальные экстрасенсы 90-х: неординарные гении или опасные шарлатаны

К ней тянулись деятели искусства - художники, писатели. Говорят, она помогала многим знаменитостям - Брежневу, актёрам. Джуна лечила людей с помощью рук, говорили, что от них исходило невероятное тепло. Помимо дара исцеления Джуна обладала даром провидения. Она предсказала распад СССР, предвидела уход из жизни Высоцкого и Талькова.

Её феноменальные способности даже изучали в специальном институте при Российской Академии Наук.

После трагической потери единственного сына Джуна словно угасла, её почти не видели. Её не стало в 2015 году после операции на сонной артерии. Тем не менее эта загадочная женщина оставила след в истории как один из самых ярких экстрасенсов того времени.

Анатолий Кашпировский

Совсем иным был Анатолий Кашпировский - "экстрасенс No1", как его называли. Суровый мужчина с пронзительным взглядом, тяжёлой походкой борца и немногословный.