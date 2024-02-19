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Этот мужчина купил безлимитный билет на пожизненные авиапутешествия, но через 20 лет и 10 000 рейсов его ожидал неприятный сюрприз

Этот мужчина купил безлимитный билет на пожизненные авиапутешествия, но через 20 лет и 10 000 рейсов его ожидал неприятный сюрприз

Автор:
19 февраля 2024 09:38
Сообщество : Истории из жизни
Метки: авиапутешествия   безлимитный билет   история   люди   неприятный сюрприз   самолет   факты   фото   
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В начале 1980-х годов американская авиакомпания American Airlines запустила AAirpass, программу предоплаченного членства, которая позволяла очень часто летающим пассажирам приобретать билеты со скидкой.

Затем, в 1987 году American Airlines представила нечто прямо из фантазии заядлого путешественника: пожизненный безлимитный билет с неограниченным количеством перелётов.


Этим предложением воспользовались всего несколько десятков человек, в том числе и один заядлый путешественник по имени Стивен Ротштейн, который работал биржевым маклером и решил, что безлимитный билет первого класса на рейсы American Airlines - это выгодная инвестиция, поэтому он приобрёл его за 250 000 долларов.


Эта покупка открыла Стивену безграничные возможности для путешествий, которыми он сполна пользовался в течение следующих двух десятилетий.

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Ротштейн стал настоящим "летающим человеком", за 20 лет совершив более 10 000 рейсов по всему миру. Его любимым маршрутом был Париж, куда он часто летал на завтрак, обед или ужин, а затем возвращался тем же вечером обратно в США. Такой образ жизни позволил ему посетить бесчисленное множество стран и познакомиться с различными культурами.

Однако, спустя 20 лет Стивен Ротштейн обнаружил, что его безлимитный билет был аннулирован.

Изначально компания American Airlines подсчитала, что богатые люди тратят на перелёты максимум около 10 000 долларов в год, а цена на их безлимитные билеты составляет 250 000 долларов. Поэтому они были уверены, что даже если самый богатый человек будет бесплатно летать около 20 лет, то компания всё равно останется в плюсе.

Чего American Airlines не ожидали, так это того, что их клиент Стивен Ротштейн слишком близко к сердцу воспримет слово "безлимитный" и в течение нескольких лет решит окупить все свои инвестиции, совершив более 10 000 перелётов в разные страны всего за 20 лет.

Более того, Стив не только потратил 250 000 долларов на покупку безлимитного авиабилета, но также отдал еще 150 000 и купил дополнительный билет, который можно было использовать таким же образом, и благодаря этому он часто отдавал свой второй билет разным людям попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Например, Стив бесплатно позволил воспользоваться своим вторым билетом женщине, которая опоздала на свой рейс и торопилась к своим детям. А также некоторым другим людям, с которыми он знакомился в аэропорту.

Авиакомпания тщательно исследовала данные о рейсах Стива вплоть до 2006 года и установила, что он потратил на перелёты более 20 миллионов долларов.

По правде говоря, American Airlines пыталась пересмотреть программу AAirpass, чтобы избавиться от из 66 контрактов (один из которых был Стивом), которые обходились им в миллионы долларов каждый год.

Чтобы избежать дальнейших финансовых потерь, авиакомпания предложила Ротштейну 400 000 долларов США за отказ от безлимитных билетов, но получила отказ.

Авиакомпания отчаянно пытаясь расправиться с самыми активными путешественниками, поэтому они начали прибегать к судам в отношении наиболее активных пользователей. Затем следовали обвинения в мошенничестве, ожесточенные судебные иски и, в конечном итоге, аннулирование безлимитных билетов.

И в 2008 году во время экскурсии в Боснию в аэропорту Стиву Ротштейну сказали, что его билет аннулирован из-за мошеннических действий.

Ротштейн рассказал в интервью прессе: «Я чувствую себя преданным. Они отобрали мое хобби и мою жизнь. Они по сути разрушили мою личность. В этой стране мы в плену у крупных компаний, которые обладают невероятной властью делать все, что хотят. С ними трудно бороться».

Он заключил: «Они подписали контракт, а контракт есть контракт, но они его нарушили обвинив меня в мошенничестве, хотя в контракте не было никаких правил, которые я мог бы нарушить».

Несколько месяцев спустя Ротштейн подал в суд на авиакомпанию. Судебная борьба продолжалась несколько лет. По итогу в 2012 году American Airlines подала заявление о банкротстве по статье 11 и судебную тяжбу приостановили. В дальнейшем дело было прекращено по решению суда без возможности обжалования. В 2013 году American Airlines вышла из банкротства сухой из воды, и излишне говорить, что сегодня American Airlines больше не предлагает такой продукт как "безлимитные билеты".

«Похоже, что авиакомпания искала предлог, чтобы избавиться от моего клиента», — рассказал в интервью Times адвокат Ротштейна Гэри Сотер.

Так или иначе, несмотря на то, что стоимость билета была высокой, Ротштейн с лихвой окупил свои вложения. Он не только получил незабываемые впечатления от путешествий, но и сэкономил значительную сумму денег, избежав необходимости покупать отдельные билеты на каждый рейс.


Источник:

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Метки: авиапутешествия   безлимитный билет   история   люди   неприятный сюрприз   самолет   факты   фото   
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26  комментариев
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19k
Голос Вселенной 2 часа назад
Примерно так же поступила компания Autodesk.
Еще до начала СВО в офисе после переустановки ОС пытались разработчику активировать Autocad 2014, честно купленный и работающий. Не получалось, никак. В итоге я решил позвонить в эту контору. Думал, мало ли что у них, может, проблемы и т.п.
Они сказали, что все лицензии, купленные до 2019 года, аннулированы, и теперь можно купить только подписку на год по новым правилам. И ладно мы успели попользоваться продуктом несколько лет... А как тем, кто купил за хорошие деньги лицензию в 2018м?
Эти чудики просто взяли и отменили лицензии, которые продали. Вот и все.
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1k
Aleksei 16 минут назад
как-то странно. в сшп обычно суды встают на сторону как раз таких одиночных ответчиков. и любят нагибать корпорации и крупные фирмы. что там пошло не так,если чел по правилам,составленных самой же компанией,купил у них абонемент ?
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9k
Бритва Полчаса назад
а некоторые авиакомпании, тем временем, предоставляют право на бесплатные перелёты рождённым на борту?
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670
Евгений Полчаса назад
Он может вообще ради билета продал например дом. С расчетом что больше не будет привязан ни к какому месту. Высыпаться можно в перелётах. Каждый перелёт это кормежка в самолёте. Можно взять подработку например посылки доставлять за небольшую плату по разным странам и городам. Сел в самолёт, тебя покормили, поспал, прилетел, посылку доставил, на полученные деньги погулял. Полетел обратно. А отдавал билет дополнительный может не просто так, как он сказал, а например за 1/2 цены. Тогда вообще можно не плохо получать. Не работать. Жить перелётами. Идеальное вложение кто готов всю жизнь летать и путешествовать. Может и не богат был. Просто всё продал чтобы билет купить.
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54k
Войнов Полчаса назад
У сети магазинов Дикси раньше были карты скидок, дававшие право на определенную скидку на все товары. Эта карту можно было купить на кассе. У меня рядом с домом других сетевиков в нулевые не было и я так часто делал покупки. Длилось это лет 8-10, а потом херак и они эти карты отменили. На вопрос, почему, просто пожимали плечами и отвечали "ну вот так".
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444
guess Войнов Полчаса назад
Дикси?!...
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9k
vasilykopkov 46 минут назад
Я купил сим-карту с "пожизненным" тарифом у одного из операторов "большой тройки", специально для "умного дома". Стоило это около 2 тыс. , использую для дистанционного мониторинга газового котла на даче.
Пять лет прошло - пока всё работает, но не исключаю, что могут что-то похожее придумать, чтобы отменить "пожизненность". Этот тариф к стати, больше не продаётся вроде. Теперь там за 2,5 тыс типа "навсегда", но абонентская плате всё равно есть.
Симка рано или поздно выйдет из строя, захотят ли её обменять на новую - не знаю.
Капитализм, мать его...
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10k
Zhora 51 минуту назад
Ну чувак изначально далеко не бедный - 250 тысяч в 80х годах, это не менее 500 тысяч современных долларов. К тому же ему явно не нужно ходить на работу, если он имеет возможность постоянно летать куда-то.

На его месте можно бы потратить энную сумму денег на юристов, но отсудить приличную компенсацию (возможно, с шестью нулями). Или какие-то отступные без суда. Потому что это скотство. Есть же договор, без ограничения срока действия - извольте выполнять.
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17k
_delphin_ Час назад
Всё, что нужно знать о договорах с капиталистами.
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155
ruslan d Час назад
А он вообще что-то делал , кроме как летал ?
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11k
BarOb Час назад
"Они отобрали мое хобби и мою жизнь" - вот жмот
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90
DioXiDE 2 часа назад
20 лет, 10000
20*365%10000=0.73 . Вылет каждые 17.5 часов
через атлантику лететь 7.5 часов. Как-то слабо верится
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94k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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