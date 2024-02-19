Этот мужчина купил безлимитный билет на пожизненные авиапутешествия, но через 20 лет и 10 000 рейсов его ожидал неприятный сюрприз

Изначально компания American Airlines подсчитала, что богатые люди тратят на перелёты максимум около 10 000 долларов в год, а цена на их безлимитные билеты составляет 250 000 долларов. Поэтому они были уверены, что даже если самый богатый человек будет бесплатно летать около 20 лет, то компания всё равно останется в плюсе.

Чего American Airlines не ожидали, так это того, что их клиент Стивен Ротштейн слишком близко к сердцу воспримет слово "безлимитный" и в течение нескольких лет решит окупить все свои инвестиции, совершив более 10 000 перелётов в разные страны всего за 20 лет.

Более того, Стив не только потратил 250 000 долларов на покупку безлимитного авиабилета, но также отдал еще 150 000 и купил дополнительный билет, который можно было использовать таким же образом, и благодаря этому он часто отдавал свой второй билет разным людям попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Например, Стив бесплатно позволил воспользоваться своим вторым билетом женщине, которая опоздала на свой рейс и торопилась к своим детям. А также некоторым другим людям, с которыми он знакомился в аэропорту.