Этот мужчина купил безлимитный билет на пожизненные авиапутешествия, но через 20 лет и 10 000 рейсов его ожидал неприятный сюрприз

В начале 1980-х годов американская авиакомпания American Airlines запустила AAirpass, программу предоплаченного членства, которая позволяла очень часто летающим пассажирам приобретать билеты со скидкой.
Затем, в 1987 году American Airlines представила нечто прямо из фантазии заядлого путешественника: пожизненный безлимитный билет с неограниченным количеством перелётов.
Этим предложением воспользовались всего несколько десятков человек, в том числе и один заядлый путешественник по имени Стивен Ротштейн, который работал биржевым маклером и решил, что безлимитный билет первого класса на рейсы American Airlines - это выгодная инвестиция, поэтому он приобрёл его за 250 000 долларов.
Эта покупка открыла Стивену безграничные возможности для путешествий, которыми он сполна пользовался в течение следующих двух десятилетий.
Ротштейн стал настоящим "летающим человеком", за 20 лет совершив более 10 000 рейсов по всему миру. Его любимым маршрутом был Париж, куда он часто летал на завтрак, обед или ужин, а затем возвращался тем же вечером обратно в США. Такой образ жизни позволил ему посетить бесчисленное множество стран и познакомиться с различными культурами.
Однако, спустя 20 лет Стивен Ротштейн обнаружил, что его безлимитный билет был аннулирован.
Изначально компания American Airlines подсчитала, что богатые люди тратят на перелёты максимум около 10 000 долларов в год, а цена на их безлимитные билеты составляет 250 000 долларов. Поэтому они были уверены, что даже если самый богатый человек будет бесплатно летать около 20 лет, то компания всё равно останется в плюсе.
Чего American Airlines не ожидали, так это того, что их клиент Стивен Ротштейн слишком близко к сердцу воспримет слово "безлимитный" и в течение нескольких лет решит окупить все свои инвестиции, совершив более 10 000 перелётов в разные страны всего за 20 лет.
Более того, Стив не только потратил 250 000 долларов на покупку безлимитного авиабилета, но также отдал еще 150 000 и купил дополнительный билет, который можно было использовать таким же образом, и благодаря этому он часто отдавал свой второй билет разным людям попавшим в сложную жизненную ситуацию.
Например, Стив бесплатно позволил воспользоваться своим вторым билетом женщине, которая опоздала на свой рейс и торопилась к своим детям. А также некоторым другим людям, с которыми он знакомился в аэропорту.
Руководителям American Airlines потребовалось много времени, чтобы понять, что предлагать билет, дающий право на неограниченное количество перелетов первым классом на всю жизнь, — плохая идея
Авиакомпания тщательно исследовала данные о рейсах Стива вплоть до 2006 года и установила, что он потратил на перелёты более 20 миллионов долларов.
По правде говоря, American Airlines пыталась пересмотреть программу AAirpass, чтобы избавиться от из 66 контрактов (один из которых был Стивом), которые обходились им в миллионы долларов каждый год.
Чтобы избежать дальнейших финансовых потерь, авиакомпания предложила Ротштейну 400 000 долларов США за отказ от безлимитных билетов, но получила отказ.
Авиакомпания отчаянно пытаясь расправиться с самыми активными путешественниками, поэтому они начали прибегать к судам в отношении наиболее активных пользователей. Затем следовали обвинения в мошенничестве, ожесточенные судебные иски и, в конечном итоге, аннулирование безлимитных билетов.
И в 2008 году во время экскурсии в Боснию в аэропорту Стиву Ротштейну сказали, что его билет аннулирован из-за мошеннических действий.
Ротштейн рассказал в интервью прессе: «Я чувствую себя преданным. Они отобрали мое хобби и мою жизнь. Они по сути разрушили мою личность. В этой стране мы в плену у крупных компаний, которые обладают невероятной властью делать все, что хотят. С ними трудно бороться».
Он заключил: «Они подписали контракт, а контракт есть контракт, но они его нарушили обвинив меня в мошенничестве, хотя в контракте не было никаких правил, которые я мог бы нарушить».
Несколько месяцев спустя Ротштейн подал в суд на авиакомпанию. Судебная борьба продолжалась несколько лет. По итогу в 2012 году American Airlines подала заявление о банкротстве по статье 11 и судебную тяжбу приостановили. В дальнейшем дело было прекращено по решению суда без возможности обжалования. В 2013 году American Airlines вышла из банкротства сухой из воды, и излишне говорить, что сегодня American Airlines больше не предлагает такой продукт как "безлимитные билеты".
«Похоже, что авиакомпания искала предлог, чтобы избавиться от моего клиента», — рассказал в интервью Times адвокат Ротштейна Гэри Сотер.
Так или иначе, несмотря на то, что стоимость билета была высокой, Ротштейн с лихвой окупил свои вложения. Он не только получил незабываемые впечатления от путешествий, но и сэкономил значительную сумму денег, избежав необходимости покупать отдельные билеты на каждый рейс.
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Еще до начала СВО в офисе после переустановки ОС пытались разработчику активировать Autocad 2014, честно купленный и работающий. Не получалось, никак. В итоге я решил позвонить в эту контору. Думал, мало ли что у них, может, проблемы и т.п.
Они сказали, что все лицензии, купленные до 2019 года, аннулированы, и теперь можно купить только подписку на год по новым правилам. И ладно мы успели попользоваться продуктом несколько лет... А как тем, кто купил за хорошие деньги лицензию в 2018м?
Эти чудики просто взяли и отменили лицензии, которые продали. Вот и все.
Пять лет прошло - пока всё работает, но не исключаю, что могут что-то похожее придумать, чтобы отменить "пожизненность". Этот тариф к стати, больше не продаётся вроде. Теперь там за 2,5 тыс типа "навсегда", но абонентская плате всё равно есть.
Симка рано или поздно выйдет из строя, захотят ли её обменять на новую - не знаю.
Капитализм, мать его...
А вот тариф может превратиться в тыкву внезапно и совершенно тихо. У меня такое было пару раз. Будь бдителен.
Просто не удивлюсь если тариф "вдруг" станет платным...
На его месте можно бы потратить энную сумму денег на юристов, но отсудить приличную компенсацию (возможно, с шестью нулями). Или какие-то отступные без суда. Потому что это скотство. Есть же договор, без ограничения срока действия - извольте выполнять.