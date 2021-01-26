Как советские экстрасенсы лечили по телевизору от всех болезней

На самом деле советские ученые в течение десятилетий изучали необычные возможности человека, в том числе, чтение мыслей на расстоянии, но никогда не делали из своих научных исследований шоу. Вместо них на волне перестройки 1980-х на голубых экранах советских граждан появились «целители» с необъяснимыми наукой возможностями. Они собирали огромные стадионы и проводили даже телесеансы. Отчасти такое доверие миллионов, оказываемое чудодейственным целителям, было связано с разрухой и беспорядком, установившимися в прежде довольно исправно работавшей системе здравоохранения. Без нормальной медицинской помощи больным оставалось только верить в чудо. Кроме того, в период развала социалистической системы и экономического краха советские люди переживали жесткий мировоззренческий кризис, который привел многих не только в руки магов и экстрасенсов, но и различных религиозных сект.