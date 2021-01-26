FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2395 постов • 1024 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Как советские экстрасенсы лечили по телевизору от всех болезней

Как советские экстрасенсы лечили по телевизору от всех болезней (9 фото + 3 видео)

Автор:
26 января 2021 11:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   видео   люди   обман   фото   экстрасенсы   
1027
9
3
В эпоху позднего СССР и во время его развала на главных телеканалах страны показывали так называемые «сеансы здоровья». И некоторым ведь действительно помогало.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: СССР   видео   люди   обман   фото   экстрасенсы   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
26
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Frank Borman 4 часа назад
СССР был самой читающей страной в мире. Советские люди были самыми образованными - процент населения с высшим образованием зашкаливал. Именно поэтому в святые 90е люди сидели перед телевизорами и саряжили тазики с водой энергией от взглюда Чумака. Именно поэтому несли своий деньги мешками в МММ Мавроди. Именно поэтому проголосовали за Ельцина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий Горчилин 20 минут назад
Здесь надо понимать, что Кашпировский это хотя бы врач, Чумак же вовсе не имеет медицинского образования. Но даже при всем при этом, Кашпировский отжигал- женщины после сеанса химиотерапии говорили, что у них выпали волосы, но после сеанса Кашпировского они начинали расти. Они и должны были выпасть, после сеанса они должны были начать расти, Кашпировский тут не при чем- и он не мог этого не знать, он врач.

Главная же опасность была в том, что люди теряли время. Вот ставят страшный диагноз- что делать? Либо тяжелое и болезненное лечение, либо ж.. к телевизору прислониться. Многие выбирали второе, теряли то время, когда медицина еще могла их спасти.

А с Лонго интересно получилось. Может он и дальше морочал бы голову впечатлительным гражданам, но ляпнул что-то не то. Если точнее, Лонго заявил, что Украиной управляет оживленный им мертвец, которым подменили настоящего Ю. Помер он через месяц после этого заявления при достаточно странных обстоятельствах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
909
ДимаМоs 21 минуту назад
Я аккумуляторы ставил перед телевизором. Думал Чумак зарядит. Не... не фига... шарлатаны...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87k
сапер Водичка 38 минут назад
Как советские экстрасенсы лечили по телевизору от всех болезней
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Великий Кормчий 39 минут назад
Продам банку с заряженной водой.
С тех времён осталась.
Продам банку с заряженной водой. С тех времён осталась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Sergey 49 минут назад
каких дал..бов только не было в то время
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
144
Brosh Час назад
Помню, как-то раз захотелось ночью в туалет, вышел из комнаты, в ванне горит свет. Что такое? А там моя бабушка разливает по банкам воду из под крана. Говорит лечебная. 19 января дело было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Педигри Час назад
Ещё есть Рушель Блаво. У меня до сих пор есть аудиокассета с его исцеляющей музыкой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Mike Miller Час назад
Ха... И по сути, именно этим, закончилась на ТВ эпоха советского образования, и не только политической, но и моральной цензуры.
Классный вектор, да?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Ватаку Накомоде Час назад
21 век: люди, заряжавшие воду у телевизора смеются над людьми, ловящими покемонов на телефон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
turyst Час назад
Как советские экстрасенсы лечили по телевизору от всех болезней
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
446
Атомный Крот Час назад
Ну так-то явление гипноза всем известно. Его вполне себе применяют в медицинской практике.
Доктора и кандидаты медицинских наук.
Действует гипноз, правда, на всех по-разному, но таки действует. С этим вроде никто не спорит.
И эффект плацебо тоже общеизвестен. Иногда, действительно, таки излечивает.

Так что вполне себе могу представить, что сочетание двух этих факторов могло и реально помочь кому-то если не излечиться, то по крайней мере, почувствовать облегчение своего состояния при просмотре подобных телепередач. Хотя бы на время.

Так что не вижу особых причин для наездов на публику.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
199
Владимир 2 часа назад
они так зомбировали население, что многие до сих пор не отдупляют, что происходит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
AGM 3 часа назад
На самом деле Чумак с Кашпировским не были каким то нашим уникальным явлением. В то время в штатах тоже активно действовали подобные персонажи. И проповедники творящие чудеся и различного рода экстрасенсы. Их конечно не показывали по центральным каналам. Но само это явление было нам подарено "западными друзьями" вместе с прочими "достижениями демократии". Тем более что аудитория была огромная и непуганная и готовая верить во что угодно. А на этом таки можно было делать немаленький гешефт. Что собственно и началось. Да и основатели первых наших финансовых пирамид тоже вдохновлялись своими американскими предшественниками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
446
Атомный Крот AGM Час назад
Да и сейчас по всему миру действуют. И телеканалов с проповедниками разных сортов полным-полно в мире.

И это я еще про официальные религии и их разрешенную пропаганду не упомянул.
С чудесами, историями об исцелениях и т.п.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
AGM Атомный Крот 50 минут назад
Согласен. Но у нас страна как ни крути атеистическая и проповедники на широкую аудиторию что тогда не зашли бы что сейчас не зайдут. А экстрасенсы да.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
cfhfwby 3 часа назад
Да уж, период всеобщего мракобесия в то время в России зашкаливал! Помню, как вся ВДНХ была нашпигована рынками и павильон Здравоохранения был "нарезан" на кабинки, где всевозможные "народные" целители-шарлатаны (не все, надо отдать должное, были и неплохие костоправы) лечили потоком идущих клиентов. Мой папа тяжело болел (рак печени в последней стадии), мама усаживала его перед телевизором во время сеансов Чумака, надеясь на чудо, а папа был, к тому времени, уже оглохшим от болей и ничего не слышал. Сколько людей, родившихся или долгое время живших в одной из самых грамотных и читающих стран, в один миг стали глупыми овцами и в плане шарлатанства от "науки", "медицины" и политики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Зотов 3 часа назад
помню, одно время в те же года ещё несколько раз показывали мужика, который типа руками опухоли вытаскивает из больных.
Но, видимо, народ не оценил этого чудо-хилера и сюжеты про него больше не появлялись в эфире
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Зотов 3 часа назад
с Кашпировским запомнился один случай из детства: родаки сидели смотрели его выступление, где он давал установку)) Я мелкий тогда, лет 6-7 вроде, скакал рядом и больно шибанулся коленкой об угол дивана, ну и заныл, естестно. И Кашпир такой из телека: "Не плачь!" Я такой: "О_о" и перестал плакать

Может он кому-то из зрителей в зале там сказал эту фразу, но его лицо крупным планом и тяжёлый прямой взгляд на меня подействовали))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
cfhfwby Александр Зотов 3 часа назад
Ты продлил деятельность Кашпировского этим постом...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Малышка с редким синдромом и ярко-розовой кожей растрогала инстаграм (5 фото) Малышка с редким синдромом и ярко-розовой кожей растрогала инстаграм (5 фото) 10 групп отечественного андерграунда в лучах позднего заката СССР 10 групп отечественного андерграунда в лучах позднего заката СССР В центре Парижа поймали гигантского сома В центре Парижа поймали гигантского сома Как обманывают доверчивых туристов в Турции Как обманывают доверчивых туристов в Турции Самый легкий и правильный способ как приручить волнистого попугая к рукам Самый легкий и правильный способ как приручить волнистого попугая к рукам Строители построили пластиковое озеро вместо настоящего Строители построили пластиковое озеро вместо настоящего
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1188370



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Моника Беллуччи для Cartier
4
71
Моника Беллуччи для Cartier
Нейросеть показала как могли бы выглядеть люди из прошлого
3
129
Нейросеть показала как могли бы выглядеть люди из прошлого
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В Нидерландах придумали гендерно-нейтральные игральные карты
2
114
В Нидерландах придумали гендерно-нейтральные игральные карты
10 невероятных фактов о нашей планете
2
25
10 невероятных фактов о нашей планете
Красивая и здоровая улыбка без шума и пыли
Красивая и здоровая улыбка без шума и пыли
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#Юмор#прикол#интересно#люди#прикольные#картинки#Разное#обучение#кот#собака
#фото#интересное#факты#приколы#аварии#авто аварии#автомобили#смешные#сша#авария дня
#животные#история#Россия#СССР#дтп#автомир#дети#на различный вкус#навальный#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться