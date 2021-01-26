Как советские экстрасенсы лечили по телевизору от всех болезней

В эпоху позднего СССР и во время его развала на главных телеканалах страны показывали так называемые «сеансы здоровья». И некоторым ведь действительно помогало.
На самом деле советские ученые в течение десятилетий изучали необычные возможности человека, в том числе, чтение мыслей на расстоянии, но никогда не делали из своих научных исследований шоу. Вместо них на волне перестройки 1980-х на голубых экранах советских граждан появились «целители» с необъяснимыми наукой возможностями. Они собирали огромные стадионы и проводили даже телесеансы. Отчасти такое доверие миллионов, оказываемое чудодейственным целителям, было связано с разрухой и беспорядком, установившимися в прежде довольно исправно работавшей системе здравоохранения. Без нормальной медицинской помощи больным оставалось только верить в чудо. Кроме того, в период развала социалистической системы и экономического краха советские люди переживали жесткий мировоззренческий кризис, который привел многих не только в руки магов и экстрасенсов, но и различных религиозных сект.
Анатолий Кашпировский: «Даю установку»
Один из самых известных советских экстрасенсов запомнился телезрителям по его легендарной фразе: «Даю установку». Имелся в виду, настрой на здоровье и позитивное мышление. Анатолий Кашпировский был врачом-психотерапевтом, родившимся в 1939 году в украинском городе Винница, где он 25 лет проработал в психиатрической больнице. Как он сам потом вспоминал, во время перестройки 1980-х он часто выступал с сеансами в Москве, на одном из которых его заметили и пригласили в телепрограмму «Взгляд».
В 1988 по Центральному телевидению показали, как Кашпировский с помощью гипноза убеждает пациентку не чувствовать боли без наркоза во время операции, и хотя впоследствии врачи признавались, что использовали анестезию, а сама пациентка - что ей было больно, но она боялась что-то сказать перед камерами, за Кашпировским прочно закрепилась слава целителя.
Во время своих телесеансов он регулярно цитировал пациентов, которые исцелились от разных болезней, от псориаза до опухолей.
В 1995 году он провел переговоры с террористами, захватившими больницу в городе Буденновске и убедил отпустить несколько заложников.
Анатолий Кашпировский до сих пор проводит сеансы оздоровления - правда, теперь на собственном канале в YouTube. Во всех интервью он подчеркивает, что не считает себя экстрасенсом, а заставляет людей использовать скрытые возможности своего организма с помощью гипноза.
Анатолий Кашпировский до сих пор проводит сеансы оздоровления - правда, теперь на собственном канале в YouTube. Во всех интервью он подчеркивает, что не считает себя экстрасенсом, а заставляет людей использовать скрытые возможности своего организма с помощью гипноза.
Аллан Чумак: Заряжаем воду и крем
Перед началом телесеансов Чумака (1935-2017) зрители наливали воду в банки и ставили у экранов. Люди верили, что «заряженные» Алланом Чумаком банки с водой помогут вылечить их от болезней. Он обнаружил у себя дар в конце 1970-х, когда работал журналистом и разоблачал «шарлатанов», впоследствии сотрудничая с НИИ общей психологии СССР.
Каждая передача целителя была посвящена отдельной теме - от сердечно-сосудистых заболеваний до коррекции судьбы, причем во время сеансов Чумак ничего не говорил, просто шевеля губами и делая волнообразные движения ладонями.
Затем стал выпускать уже «заряженную» воду, кремы и прочие субстанции. Его программы длились до 1995 года, когда вышел запрет Минздрава на нетрадиционные методы лечения. После этого Чумак занялся написанием книг.
Юрий Лонго: Воскрешение на камеру
Человек, который заставил «мертвеца» воскреснуть, надолго запомнился советским телезрителям. Юрий Лонго (1950-2006) называл себя «магистром белой практической магии» и выглядел соответствующе: носил длинные стилизованные балахоны, обвязывался цепями и делал многозначительные движения руками. На самом деле, его карьера до телевидения была связана с цирковыми представлениями с элементами гипноза.
Он гастролировал со своими фокусами по СССР, пока на волне перестройки не попал на телевидение, где стал проводить «сеансы исцеления». Самым громким «магическим» действием было «воскрешение мертвеца» в одном из моргов.
Конечно, впоследствии было раскрыто, что «мертвеца» играл актер, но никакие разоблачения не помешали Лонго открыть несколько «школ колдунов» в России и за рубежом. Умер Лонго от аневризмы аорты, пережив незадолго до этого инфаркт.
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Главная же опасность была в том, что люди теряли время. Вот ставят страшный диагноз- что делать? Либо тяжелое и болезненное лечение, либо ж.. к телевизору прислониться. Многие выбирали второе, теряли то время, когда медицина еще могла их спасти.
А с Лонго интересно получилось. Может он и дальше морочал бы голову впечатлительным гражданам, но ляпнул что-то не то. Если точнее, Лонго заявил, что Украиной управляет оживленный им мертвец, которым подменили настоящего Ю. Помер он через месяц после этого заявления при достаточно странных обстоятельствах.
С тех времён осталась.
Классный вектор, да?
Доктора и кандидаты медицинских наук.
Действует гипноз, правда, на всех по-разному, но таки действует. С этим вроде никто не спорит.
И эффект плацебо тоже общеизвестен. Иногда, действительно, таки излечивает.
Так что вполне себе могу представить, что сочетание двух этих факторов могло и реально помочь кому-то если не излечиться, то по крайней мере, почувствовать облегчение своего состояния при просмотре подобных телепередач. Хотя бы на время.
Так что не вижу особых причин для наездов на публику.
И это я еще про официальные религии и их разрешенную пропаганду не упомянул.
С чудесами, историями об исцелениях и т.п.
Но, видимо, народ не оценил этого чудо-хилера и сюжеты про него больше не появлялись в эфире
Может он кому-то из зрителей в зале там сказал эту фразу, но его лицо крупным планом и тяжёлый прямой взгляд на меня подействовали))