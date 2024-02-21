Готтентоты: народ, представительниц которого природа наградила самыми массивными «пятыми точками» в мире

Кто ими правит. Семья готтентотов

Народ поделен на кланы. У каждого клана свой вождь. Вожди нет-нет, да и собираются на общий совет, чтобы принять важное для народа решение.

Раньше, много лет назад, готтентоты практиковали многожёнство. Хватит выкупа на двух–трёх жен — пожалуйста, женись. Да, и не забывай их потом кормить и любить.

Жена могла в любой момент пожаловаться вождю на своего мужа. Если сочтут жалобу обоснованной, мужу в присутствии других уважаемых членов клана делают внушение. Как правило, это помогает. И надолго.

Сейчас моногамия сменила полигамию. Но и как и раньше, жену можно заполучить только после внесения солидного выкупа. Коровами или деньгами.

Когда женщина рожает малыша, то её считают нечистой. Над ней проводят специальный обряд очищения. Женщину смазывают жиром животного, как правило забитого быка, и читают над ней заклинания. Хотя, как бы на бумаге, они все христиане. Но это на бумаге.

Жир на роженицу льётся в обилии. Со временем на нём оседает пыль и песок африканской пустыни. Пока эта смесь не отвалится от тела молодой мамы, она не считается очищенной от грехов.

Грустно. В настоящее время этот народ угрожающе исчезает. Представители его смешиваются с другими племенами. Теряют свою самобытность и язык, что так в далёкие времена заинтересовали европейцев.

К тому же, как это не прискорбно, алкоголь очень сильно повлиял на готтентотов. По нраву пришёлся он им. У них и так-то продолжительность жизни составляла около 40 лет, а здесь и вовсе снизилась чуть ли не на треть.