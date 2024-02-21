Готтентоты: народ, представительниц которого природа наградила самыми массивными «пятыми точками» в мире

Им нет необходимости покупать абонемент и идти в фитнес-зал, в котором проводить изнуряющие тренировки, чтобы потом похвастаться роскошными ягодицами, и даже застраховать их, как, например, Ким Кардашьян, на миллионы долларов.
Им не нужно разоряться на дорогостоящие импланты, чтобы не утруждать себя силовыми тренировками, чтобы иметь привлекающие многих самцов роскошные ягодицы.
Природа-матушка им всё дала. Мол, не парьтесь, девоньки.
Стандарты красоты их женщин могут вызвать недоумение. Но вот посмотрите на представительницу этого народа — модель Эудокси Яо из Кот-д-Ивуар. Она может похвалиться двумя миллионами подписчиков в социальных сетях, 99 процентов из которых являются представителями сильного пола.
В отличие от многих моделей, Эудокси никогда не прибегала к услугам пластического хирурга. Особенности её тела от природы.
Где проживают готтентоты
«Заики» — так будет звучать по-русски название этого народа. Дело в том, что первые, кто повстречал готтентотов, были голландцы (они же нидерландцы).
В начале семнадцатого века европейцы начали активно осваивать новые территории, расположенные в Африке. Вот тогда-то колонизаторы и повстречали необычное африканское племя. Их разговорная речь удивила голландцев. Она напоминала им не то чириканье экзотических африканских пернатых, не то речь заикающегося человека.
«Hottentot, hottentot», — воскликнули европейцы, указывая на туземцев.
Они не были похожи на негроидную расу, с представителями которой голландцы были очень хорошо знакомы до встречи с готтентотами. Цвет их кожи был скорее жёлтый, напоминающий цвет осеннего пожелтевшего листа берёзы.
Черты лица у них также отличались от остальных коренных жителей Центральной и Южной Африки. Чуть узкие глаза, приплюснутый нос, выступающие скулы и заострённый подбородок. Такие лица скорее встретишь где-нибудь в Монголии, чем в Африке.
Когда антропологи внимательно изучили голландскую «находку», то некоторые предложили считать готтентотов представителями отдельной расы — капоидной.
Есть предположение, что оказывается этот народ много лет назад населял юг европейской территории, а точнее юг Франции — от средиземноморского побережья до Бретани и Швейцарии. Уж больно готтентотские женщины напоминали двух женщин, изображённых на найденной археологами гравюре, изготовленной в начале первого тысячелетия до н.э. И у них, этих женщин, изображённых на гравюре, и у женщин готтентотов, очень необычно большие, можно сказать избыточные, жировые отложения на бёдрах.
Но вот как этот народ оказался позднее в Южной Африке, никто сказать не мог. Много веков назад он заселяли плодородные земли южной оконечности африканского континента. Этот народ был многочисленный, кочевавший со своими стадами по территории Южной и Юго-Восточной Африки.
Постепенно с этих мест их вытеснили негроидные племена. Дело в том, что готтентоты очень низкого роста. Средний рост у мужчины 160 см, а у женщин — 150. А вот представители бантуязычных племён, что позарились на их скот, были настоящими гигантами по сравнению с ними.
Готтентоты были вынуждены уходить из родных мест в засушливые земли. Там хоть и не было таких тучных пастбищ для их скота, но было относительно спокойнее.
А через несколько веков к ним пожаловала «цивилизованная» Европа в лице голландских мореплавателей, которые очень быстро превратились в кровожадных колонизаторов.
Наши герои опять снялись со своих мест и опять потеснились — в самые засушливые места, что расположены в Намибии.
«Цирки уродцев»
«Цивилизованные» европейцы, когда повстречались со столь необычным племенем, поначалу и вовсе подумали, что они не принадлежат к homo sapiens. Так, некая разновидность обезьян, которые только недавно спустились с деревьев и даже разговаривать толком не могут. Чирикают только.
Во многом этим рассуждениям способствовала странная анатомия и физиология готтентотов. Особенно европейце поразило строение женщин готтентотов. Пятая точка никак не соответствовала своими размерами их маленькому росту. Чрезвычайно пышные бёдра и ягодицы у прекрасной половины этого народа выглядели необычно.
Голландцы бесцеремонно забрали несколько женщин из племени и вывезли их к себе в Европу. Там они их начали показывать публике, которая была в большом восторге от ягодиц туземок. Джентльмены и аристократы валом валили на такое представление.
Кстати, сейчас доказано, что необычно большая пятая точка у женщин, служит последним для вскармливания младенцев. Это можно сравнить с верблюжьим горбом. Жировые отложения изменяются в зависимости от времени года.
Металлурги и скотоводы
Между тем, народ, представителей которого европейцы приняли за обезьян, раньше других народов Африки, а может быть и не только этого континента, освоил выплавку и обработку металла: железа и меди.
Всё было довольно просто. В круглой или квадратной яме, глубиной около 70 см, они разводили огонь. Довольно сильный, чтобы раскалить песчаную землю. Потом в раскалённую яму бросали руду, поверх которой опять разводили костёр.
Рядом с основной ямой располагалась чуть поменьше по диаметру, но поглубже где-то сантиметров на тридцать. Между ними делали наклонный желобок, по которому расплавленное железо стекало из первой ямы во вторую.
Когда расплавленное железо остывало, его разбивали на отдельные небольшие куски и уже в кузнице, опять же с помощью огня, делали то, что им нужно.
Вот такие оказались дикари.
Ну а так-то они в основном скотоводством занимались. Скот, как и у многих африканских племён, у готтентотов является мерилом богатства. Отдельные семьи этого народа когда-то владели огромными стадами, достигающими нескольких тысяч голов.
Мужчина у готтентотов ухаживает за скотом, строит и ремонтирует жилища. В обязанности женщины, кроме того, что она мама, входит приготовление пищи, пошив и ремонт одежды.
Глава семейства мужчина. Если он захочет поесть мяса, то будь добр в саванну. Добывай там своё мясо. Свой скот забивается в исключительных случаях.
Пища готтентотов в основном молочная, так как у них нет огородов. Весь их быт до сих пор подчинён скотоводческому образу жизни.
Жилища готтентотов и как они одеваются
Жилища полукочевого народа незамысловатые. Почему полукочевого? Да потому что они кочуют по строго намеченному маршруту. И останавливаются там, где жили несколько месяцев назад. Там снова отросла трава и можно на ней пасти свои стада. Так что им не надо строить свои хижины заново. Достаточно их отремонтировать.
Стоянка у них временная, как я и говорил. Хижина напоминает чем-то чукотскую ярангу. Несущие жерди скрепляются наверху и всё это покрывается тростником или шкурами животных.
В размерах жилище небольшое. Где-то 3–4 метра в диаметре. Внутри находятся деревянные кровати и скромный скарб семьи. Окон нет. Источник света в жилище — низкая дверь.
У каждой семьи отдельное жилище.
Хижины расположены по кругу. В центре расположены загоны для скота. Вся стоянка обносится изгородью из колючих кустарников.
Кто ими правит. Семья готтентотов
Народ поделен на кланы. У каждого клана свой вождь. Вожди нет-нет, да и собираются на общий совет, чтобы принять важное для народа решение.
Раньше, много лет назад, готтентоты практиковали многожёнство. Хватит выкупа на двух–трёх жен — пожалуйста, женись. Да, и не забывай их потом кормить и любить.
Жена могла в любой момент пожаловаться вождю на своего мужа. Если сочтут жалобу обоснованной, мужу в присутствии других уважаемых членов клана делают внушение. Как правило, это помогает. И надолго.
Сейчас моногамия сменила полигамию. Но и как и раньше, жену можно заполучить только после внесения солидного выкупа. Коровами или деньгами.
Когда женщина рожает малыша, то её считают нечистой. Над ней проводят специальный обряд очищения. Женщину смазывают жиром животного, как правило забитого быка, и читают над ней заклинания. Хотя, как бы на бумаге, они все христиане. Но это на бумаге.
Жир на роженицу льётся в обилии. Со временем на нём оседает пыль и песок африканской пустыни. Пока эта смесь не отвалится от тела молодой мамы, она не считается очищенной от грехов.
Грустно. В настоящее время этот народ угрожающе исчезает. Представители его смешиваются с другими племенами. Теряют свою самобытность и язык, что так в далёкие времена заинтересовали европейцев.
К тому же, как это не прискорбно, алкоголь очень сильно повлиял на готтентотов. По нраву пришёлся он им. У них и так-то продолжительность жизни составляла около 40 лет, а здесь и вовсе снизилась чуть ли не на треть.
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