Красивое кастовое неравенство

Лазурный или даже Голубой город Джодхпур выделяется среди всех городов Индии. Те обычно утопают во всех оттенках коричневого, песочного и серого. А в Джодхпур словно делаешь глоток освежающей чистой воды, прямо глаз отдыхает.
Огромное количество домов здесь выкрашены в яркий голубой цвет. Причем эти здания исторические, город начал строиться еще в 15 веке, потому город не маленький.
И красить дома в лазурь стали с самого его основания. Тогда махараджа Рао Джодаджи повелел, чтобы жилища касты брахманов выделялись на фоне домов обычных людей других каст.
В те года брахманы были выше по статусу даже самих махараджей. Они занимали места главных придворных советников, астрологов и наставников.
Казалось логичным, что если ты принадлежишь к высокой касте священнослужителей, то имеешь право покрасить свой дом во все оттенки синего. Все бросились как можно скорее демонстрировать каждому прохожему свой социальный статус, не дай бог, с неприкасаемым спутают.
Говорят еще, что синяя краска очень помогает бороться с термитами, от которых в Индии из-за отличной погоды видимо-невидимо. И, судя по тому, что дома стоят до сих пор, практический смысл в этом есть.
А еще брахманами жить лучше, потому что синий помогает лучше справляться с жарой. В синих домах при 40 градусной жаре даже находиться прохладнее.
Синий цвет удерживает город в прошлом
С точки зрения истории Индии Джодхпур очень интересен тем, как он «завис» в прошлом. Здесь все еще город поделен на кварталы по кастам. Девять улиц сходятся в одной площади, и на каждой улице традиционно живет своя каста-профессия – ткачи, кожевенники.
Но это в Европе называется ремесленным кварталом. В Индии все плотнее завязано на касту и социальные ограничения по рождению, а не по выбранной профессии.
Такое жесткое распределение осталось в городе даже после отмены кастовой системы в прошлом веке. Потому что каждый синий дом здесь - напоминание о ней. Считается, что до сих пор нет ни одного человека, который бы осмелился покрасить свой дом в синий, просто потому что ему так нравится, даже если он не из касты брахманов.
Хотелось бы приехать туда, арендовать дом и за ночь выкрасить дом в самый лазурный синий, что найдется! Только потом надо уносить ноги, самое мягкое – коровьим пометом закидают.
А еще Джодхпур называют городом солнца, потому что тут практически круглый год отличная погода.
Как думаете, цвет домов влияет на кастовость в городе, или ничего не изменится, если в синий покрасить все?
Источник:
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Или там особые термиты ?