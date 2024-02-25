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Красивое кастовое неравенство

Красивое кастовое неравенство

Автор:
25 февраля 2024 10:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: Индия   в мире   джодхпур   интересно   кастовое неравенство   люди   факты   фото   цвет   
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Лазурный или даже Голубой город Джодхпур выделяется среди всех городов Индии. Те обычно утопают во всех оттенках коричневого, песочного и серого. А в Джодхпур словно делаешь глоток освежающей чистой воды, прямо глаз отдыхает.

Огромное количество домов здесь выкрашены в яркий голубой цвет. Причем эти здания исторические, город начал строиться еще в 15 веке, потому город не маленький.

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И красить дома в лазурь стали с самого его основания. Тогда махараджа Рао Джодаджи повелел, чтобы жилища касты брахманов выделялись на фоне домов обычных людей других каст.

В те года брахманы были выше по статусу даже самих махараджей. Они занимали места главных придворных советников, астрологов и наставников.

Казалось логичным, что если ты принадлежишь к высокой касте священнослужителей, то имеешь право покрасить свой дом во все оттенки синего. Все бросились как можно скорее демонстрировать каждому прохожему свой социальный статус, не дай бог, с неприкасаемым спутают.

Говорят еще, что синяя краска очень помогает бороться с термитами, от которых в Индии из-за отличной погоды видимо-невидимо. И, судя по тому, что дома стоят до сих пор, практический смысл в этом есть.

А еще брахманами жить лучше, потому что синий помогает лучше справляться с жарой. В синих домах при 40 градусной жаре даже находиться прохладнее.

Синий цвет удерживает город в прошлом

С точки зрения истории Индии Джодхпур очень интересен тем, как он «завис» в прошлом. Здесь все еще город поделен на кварталы по кастам. Девять улиц сходятся в одной площади, и на каждой улице традиционно живет своя каста-профессия – ткачи, кожевенники.

Но это в Европе называется ремесленным кварталом. В Индии все плотнее завязано на касту и социальные ограничения по рождению, а не по выбранной профессии.

Такое жесткое распределение осталось в городе даже после отмены кастовой системы в прошлом веке. Потому что каждый синий дом здесь - напоминание о ней. Считается, что до сих пор нет ни одного человека, который бы осмелился покрасить свой дом в синий, просто потому что ему так нравится, даже если он не из касты брахманов.

Хотелось бы приехать туда, арендовать дом и за ночь выкрасить дом в самый лазурный синий, что найдется! Только потом надо уносить ноги, самое мягкое – коровьим пометом закидают.

А еще Джодхпур называют городом солнца, потому что тут практически круглый год отличная погода.

Как думаете, цвет домов влияет на кастовость в городе, или ничего не изменится, если в синий покрасить все?

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Метки: Индия   в мире   джодхпур   интересно   кастовое неравенство   люди   факты   фото   цвет   
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4  комментария
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АнтонПолднев 6 часов назад
Отмена кастовой системы? Ага. Это поди неприкасаемые собрались, да и отменили.
Война пчёл против мёда...
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Евгений Д 5 часов назад
По поводу термитов- мне кажется эти дома каменные !
Или там особые термиты ?
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