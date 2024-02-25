Красивое кастовое неравенство

И красить дома в лазурь стали с самого его основания. Тогда махараджа Рао Джодаджи повелел, чтобы жилища касты брахманов выделялись на фоне домов обычных людей других каст.

В те года брахманы были выше по статусу даже самих махараджей. Они занимали места главных придворных советников, астрологов и наставников.