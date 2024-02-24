Африканское племя, где мужчина должен пережить ад перед свадьбой

Среди африканских племен, особенно в Западной Африке, которые известны своими экстравагантными обрядами, можно выделить племя фулани. Другие племена не имеют столь сложных испытаний по сравнению с практикой Шаро, которая обычно предшествуют браку молодого человека и девушки в племени фулани.

В любой части мира, когда мужчина делает предложение своей возлюбленной, от него ожидается выполнение определенных традиционных обрядов, как это диктует обычай. В разных африканских племенах они отличаются: поклонение в племени йоруба, приношение длинного списка предметов в племени игбо, выкуп за невесту и т. д. Но в племени фулани все иначе – более болезненно, стрессово и мучительно.