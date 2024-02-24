Африканское племя, где мужчина должен пережить ад перед свадьбой

В Африке всё еще существует множество необычных племен, поражающих своими обычаями и традициями. Одни интересны своими практиками и идеологиями, другие просто странные. Тем не менее, все племена Африки придают этому континенту уникальности и разнообразия.
Среди африканских племен, особенно в Западной Африке, которые известны своими экстравагантными обрядами, можно выделить племя фулани. Другие племена не имеют столь сложных испытаний по сравнению с практикой Шаро, которая обычно предшествуют браку молодого человека и девушки в племени фулани.
В любой части мира, когда мужчина делает предложение своей возлюбленной, от него ожидается выполнение определенных традиционных обрядов, как это диктует обычай. В разных африканских племенах они отличаются: поклонение в племени йоруба, приношение длинного списка предметов в племени игбо, выкуп за невесту и т. д. Но в племени фулани все иначе – более болезненно, стрессово и мучительно.
В племени фулани будущей невесте предоставляется несколько вариантов обрядов, из которых можно выбрать. Некоторые из них выбирают процесс под названием Шаро.
Чтобы вступить в брак в этом племени в Нигерии, придется заплатить высокую цену, пережив суровое наказание, чтобы доказать, на что мужчина готов пойти ради своей будущей жены. Так было всегда, но племя фулани действительно выделилось.
Шаро существует уже очень давно, настолько долго, что невозможно отделить это мероприятие от самого племени. Иногда этот процесс рассматривается как соревнование, где женихи, заявившие о своем желании завоевать сердце девушки, соревнуются. Это помогает и получить благословение от ее родителей для брака.
Итак, если невеста выбирает в качестве испытания для мужчин практику Шаро, то их приглашают на сложную церемонию с участием старейшин, родителей и всех жителей деревни, собравшихся понаблюдать за зрелищем. В те моменты, когда нет конкуренции, процесс проходит также для единственного жениха.
Мужчин карают, избивая деревянными палками, чтобы проверить их готовность к браку. Пока потенциальные женихи получают побои, жители аплодируют каждому удару, достигнувшему цели. Чем лучше мужчина выносит боль, тем больше он заслуживает уважения своего народа и близких, которые затем смотрят на него как на мужчину, готового стать "главой семьи".
Обычно количество ударов, которое должен получить мужчина, неопределено и зависит от старейшин. Если мужчина не может вынести боль, теряет сознание во время процесса, предстоящая свадьба отменяется и на человека вешают клеймо неудачника, позорящего племя. Это унижение влияет на их будущие усилия найти жену.
Порой обряд выходит из под контроля и от полученных травм мужчина погибает. Задокументировано как минимум два таких случая за последнее десятилетие.
Племена народа фулани живут не только в Нигерии, но и во многих других странах Африки таких, как: Сенегал, Камерун, Гвинея и других. Поэтому детали обряда, традиционная одежда, конечно же, могут отличаться, но основной смысл один – вытерпеть избиение.
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Видно женщина не хочет этого жениха- вот и выбрала чтобы его заранее отмудохали
Удобный способ избавиться от неугодного "молодого, да раннего", поднасрать конкуренту, прибив наследника (или наоборот, не убив) и т.п.