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Африканское племя, где мужчина должен пережить ад перед свадьбой

Африканское племя, где мужчина должен пережить ад перед свадьбой

Автор:
24 февраля 2024 11:35
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: африканское племя   в мире   люди   перед свадьбой   факты   фото   фулани   
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В Африке всё еще существует множество необычных племен, поражающих своими обычаями и традициями. Одни интересны своими практиками и идеологиями, другие просто странные. Тем не менее, все племена Африки придают этому континенту уникальности и разнообразия.

Среди африканских племен, особенно в Западной Африке, которые известны своими экстравагантными обрядами, можно выделить племя фулани. Другие племена не имеют столь сложных испытаний по сравнению с практикой Шаро, которая обычно предшествуют браку молодого человека и девушки в племени фулани.

В любой части мира, когда мужчина делает предложение своей возлюбленной, от него ожидается выполнение определенных традиционных обрядов, как это диктует обычай. В разных африканских племенах они отличаются: поклонение в племени йоруба, приношение длинного списка предметов в племени игбо, выкуп за невесту и т. д. Но в племени фулани все иначе – более болезненно, стрессово и мучительно.

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В племени фулани будущей невесте предоставляется несколько вариантов обрядов, из которых можно выбрать. Некоторые из них выбирают процесс под названием Шаро.

Чтобы вступить в брак в этом племени в Нигерии, придется заплатить высокую цену, пережив суровое наказание, чтобы доказать, на что мужчина готов пойти ради своей будущей жены. Так было всегда, но племя фулани действительно выделилось.

Шаро существует уже очень давно, настолько долго, что невозможно отделить это мероприятие от самого племени. Иногда этот процесс рассматривается как соревнование, где женихи, заявившие о своем желании завоевать сердце девушки, соревнуются. Это помогает и получить благословение от ее родителей для брака.

Итак, если невеста выбирает в качестве испытания для мужчин практику Шаро, то их приглашают на сложную церемонию с участием старейшин, родителей и всех жителей деревни, собравшихся понаблюдать за зрелищем. В те моменты, когда нет конкуренции, процесс проходит также для единственного жениха.

Мужчин карают, избивая деревянными палками, чтобы проверить их готовность к браку. Пока потенциальные женихи получают побои, жители аплодируют каждому удару, достигнувшему цели. Чем лучше мужчина выносит боль, тем больше он заслуживает уважения своего народа и близких, которые затем смотрят на него как на мужчину, готового стать "главой семьи".

Обычно количество ударов, которое должен получить мужчина, неопределено и зависит от старейшин. Если мужчина не может вынести боль, теряет сознание во время процесса, предстоящая свадьба отменяется и на человека вешают клеймо неудачника, позорящего племя. Это унижение влияет на их будущие усилия найти жену.

Порой обряд выходит из под контроля и от полученных травм мужчина погибает. Задокументировано как минимум два таких случая за последнее десятилетие.

Племена народа фулани живут не только в Нигерии, но и во многих других странах Африки таких, как: Сенегал, Камерун, Гвинея и других. Поэтому детали обряда, традиционная одежда, конечно же, могут отличаться, но основной смысл один – вытерпеть избиение.

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Метки: африканское племя   в мире   люди   перед свадьбой   факты   фото   фулани   
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15  комментариев
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522
tokol 9 часов назад
У нас после свадьбы такое практикуют
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10k
wild cat Час назад
как то так?
Ссылка www.youtube.com
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31k
Григорий 2 часа назад
Зачем бить? Можно-же сразу выяснить кто лучший муж.
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15
Владимир Сергеев 3 часа назад
а не пошли бы они все на х..й шаро!
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11k
Juli 5 часов назад
Странно. что они до сих пор женятся. Садо-мазы какие-то.
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11k
Garpia121 5 часов назад
А тетки как соревнуются? У современных женщин "особой жестокость" считается обязать кушать готовить и квартиру убирать. А уж детей рожать, это подвиг.
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1k
Псина Сутулая 5 часов назад
А можно развернуться и с ноги ему пробить?
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7k
Евгений Д 6 часов назад
дикие нравы.
Видно женщина не хочет этого жениха- вот и выбрала чтобы его заранее отмудохали
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938
AlexWoyz 7 часов назад
добрая невеста всегда выбирает избиение для своего будущего мужа, если тот выживет, конечно..
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153
qwertykey 7 часов назад
Ссылка youtu.be
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58k
turyst 8 часов назад
Это вожди придумали.
Удобный способ избавиться от неугодного "молодого, да раннего", поднасрать конкуренту, прибив наследника (или наоборот, не убив) и т.п.
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17k
ss 8 часов назад
Это чтобы после свадьбы жизнь адом не казалась.
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3k
Rom 8 часов назад
Идиоты
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