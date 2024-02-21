Обезьяны Бали слишком поумнели и занялись рэкетом

Самыми умными оказались длиннохвостые макаки, живущие у крупных храмов, куда не иссякает поток туристов. Там они стали высматривать и красть наиболее ценные вещи туристов, чтобы получить за них выкуп.

Ученые 273 дня наблюдали за обезьянами на протяжении трех лет. Каждый акт кражи они фотографировали и классифицировали.

Так в первую очередь обезьяна старается украсть смартфон. Даже если он недорогой, без него человек в чужой стране, как без рук.