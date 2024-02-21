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Обезьяны Бали слишком поумнели и занялись рэкетом

Обезьяны Бали слишком поумнели и занялись рэкетом

Автор:
21 февраля 2024 09:50
Сообщество : Животные
Метки: бали   в мире   животные   забавно   обезьяны   рэкет   фото   
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Выпрашивать еду не продуктивно и унизительно, так решили живущие на Бали обезьяны. А красть не всегда продуктивно, потому местные обезьяны перешли на более тяжелые и спланированные преступления.

Оказывается, обезьяны, живущие в туристических местах, умеют определять ценность вещей! И даже воровать самые дорогие! Вот что выяснили индонезийские ученые.

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Самыми умными оказались длиннохвостые макаки, живущие у крупных храмов, куда не иссякает поток туристов. Там они стали высматривать и красть наиболее ценные вещи туристов, чтобы получить за них выкуп.

Ученые 273 дня наблюдали за обезьянами на протяжении трех лет. Каждый акт кражи они фотографировали и классифицировали.

Так в первую очередь обезьяна старается украсть смартфон. Даже если он недорогой, без него человек в чужой стране, как без рук.

На втором месте очки – они бывают довольно дорогие.

А вот всякие безделушки, дешевые панамы, даже крупные заколки для волос, книги и буклеты обезьяны практически полностью прекратили красть. Потому что туристы чаще отказываются от идеи пытаться вернуть их обратно.

Что потребует коварная макака взамен

Чем ценнее вещь, тем больший выкуп будет требовать обезьяна. Причем та никогда не ошибается.

Турист должен принести ей угощения и фрукты, она посмотрит и оценит. Если мало – отвернется и не возьмет.

Если турист не понимает языка жестов, то на помощь нередко прибегали работники храмов, привыкшие к такой торговле.

В среднем торги с воришкой-обезьянкой идут от 17 до 25 минут. Любопытно, что за дешевые очки обезьяна согласится на один банан или другой фрукт.

А вот предложение банана за целый смартфон сочтет оскорблением и может даже разозлиться на туриста. Самым дорогим товаром на обмен, чтобы выкупить смартфон, оказались сырые яйца.

Обезьяны их обожают, но туристы почти никогда не приносят их в храм. На втором месте крекеры, а потом уже фрукты.

Иногда даже приходилось сразу идти к смотрителю храма и спрашивать:

- А сколько нормально дать? – туристы боялись, что обезьяна обидится малым дарам и разобьет смартфон.

Чем, кстати, они издалека и угрожали слишком артачащимся в выкупом туристам.

Примечательно, что такое тонкое понимание экономики есть только у обезьян, которые росли в лесу при храмах. Если же обезьяна вышла из леса уже во взрослом возрасте и смогла прибиться к местным, то тонкости экономики ей уже никогда не постичь. Будет отдавать смартфоны за жалкий банан. Мы смеемся над ее неудачей!

Выходит, даже у обезьян есть свои «дети-маугли» которые уже не смогут социализироваться в современном обществе.

Ждем следующую ступень эволюции, когда прихрамовые обезьяны начнут делать и продавать бусы и амулеты туристам.

Источник:

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Метки: бали   в мире   животные   забавно   обезьяны   рэкет   фото   
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34k
Юр21 Час назад
Сами приучили.
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457
Добрый Самаритянин 24 минуты назад
Интересно, монахи уже достаточно эволюционировали, чтобы пооткрывать при храме лавки по продаже сырых яиц?
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11k
Гомерчик 56 минут назад
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