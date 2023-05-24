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14 раз люди были поражены размером чего-либо

14 раз люди были поражены размером чего-либо

Автор:
24 мая 2023 08:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Предметы   Размер   в мире   животные   забавно   удивительно   фото   
2489
15

Когда от размеров можно потерять дар речи.

Готовьтесь, любители гигантомании, ведь этот материал придется вам по вкусу. Иногда размеры окружающих вещей просто поражают воображение: будь это слишком большая морковь, выросшая на грядке вашей бабушки, или медведь, который как следует подготовился к зимней спячке. К счастью, есть интернет, где можно поделиться своим удивлением с другими пользователями сети.


Неожиданный гость, после которого будут сниться кошмары

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Мозг акулы и мозг дельфина

Истинные размеры бизона

Вероятно, этому баобабу около шести тысяч лет

Камень Куммакиви, который балансирует на другом камне 11 тысяч лет, Финляндия

Гигантский банан с Гавайев

Слишком много колец в английском городе Суиндон

Шторы невероятных размеров

Мишка отлично подготовился к зимней спячке

Бедренная кость динозавра, найденная во Франции

Соты с медом

Гигантский лимон и лимон обычных размеров

Огромные пташки

Хаски рядом с волком

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Метки: Вещи   Предметы   Размер   в мире   животные   забавно   удивительно   фото   
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573
ZeroCross.ru 52 минуты назад
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796
Ирина Ласовская 24 минуты назад
Мед тяжелый, странно, что мальчик так легко держит такую громадину.
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25k
Михаил Сметанкин 49 минут назад
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