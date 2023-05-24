14 раз люди были поражены размером чего-либо

Готовьтесь, любители гигантомании, ведь этот материал придется вам по вкусу. Иногда размеры окружающих вещей просто поражают воображение: будь это слишком большая морковь, выросшая на грядке вашей бабушки, или медведь, который как следует подготовился к зимней спячке. К счастью, есть интернет, где можно поделиться своим удивлением с другими пользователями сети.

Неожиданный гость, после которого будут сниться кошмары