Самого толстого медведя выбрали на Аляске — победила многодетная мать

Национальный парк Катмай на Аляске назвал победителя ежегодного конкурса «Неделя толстого медведя».
Точнее, победительницу — почетный титул завоевала медведица Царапка, многократная участница необычного чемпионата.
«Голоса избирателей прозвучали громко. Давайте коронуем нашу королеву Царапку», — объявили организаторы конкурса. Многодетная мама Царапка (№128) — одна из самых грозных, успешных и сообразительных медведиц Катмая. Она появилась на реке Брукс еще в 2005 году маленьким медвежонком, и с тех пор стала одним из лучших рыболовов. Оберегая своих детенышей, она часто нападала на гораздо более крупных медведей, даже на доминантных взрослых самцов.
В финале Царапка расправилась с одним из фаворитов конкурса — крупным самцом Глыбой. За медведицу отдали 108 321 голосов — против 23 134 у Глыбы. «Даже в своем самом худом состоянии Глыба имеет значительные запасы жира, особенно на задней части тела. Летом 2023-го он успешно использовал свои размеры и уверенность, и забрал себе лучшие лососевые места», — так огромного гризли описывали организаторы.
Источник:
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А то уже беспокоиться начал - чем там выборы закончились? Спасибо Фишкам, что держат в курсе актуальных событий.