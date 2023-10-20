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Самого толстого медведя выбрали на Аляске — победила многодетная мать

Самого толстого медведя выбрали на Аляске — победила многодетная мать

Автор:
20 октября 2023 09:18
Сообщество : Животные
Метки: Аляска   Медведь   в мире   животные   забавно   фото   
973
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Национальный парк Катмай на Аляске назвал победителя ежегодного конкурса «Неделя толстого медведя».

Точнее, победительницу — почетный титул завоевала медведица Царапка, многократная участница необычного чемпионата.

«Голоса избирателей прозвучали громко. Давайте коронуем нашу королеву Царапку», — объявили организаторы конкурса. Многодетная мама Царапка (№128) — одна из самых грозных, успешных и сообразительных медведиц Катмая. Она появилась на реке Брукс еще в 2005 году маленьким медвежонком, и с тех пор стала одним из лучших рыболовов. Оберегая своих детенышей, она часто нападала на гораздо более крупных медведей, даже на доминантных взрослых самцов.

В финале Царапка расправилась с одним из фаворитов конкурса — крупным самцом Глыбой. За медведицу отдали 108 321 голосов — против 23 134 у Глыбы. «Даже в своем самом худом состоянии Глыба имеет значительные запасы жира, особенно на задней части тела. Летом 2023-го он успешно использовал свои размеры и уверенность, и забрал себе лучшие лососевые места», — так огромного гризли описывали организаторы.

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Метки: Аляска   Медведь   в мире   животные   забавно   фото   
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2  комментария
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6k
Атомный Крот 16 минут назад
Есть же хорошие новости.

А то уже беспокоиться начал - чем там выборы закончились? Спасибо Фишкам, что держат в курсе актуальных событий.
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61k
pynh 2 часа назад
Заголовок такой себе.
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