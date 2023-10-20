Самого толстого медведя выбрали на Аляске — победила многодетная мать

«Голоса избирателей прозвучали громко. Давайте коронуем нашу королеву Царапку», — объявили организаторы конкурса. Многодетная мама Царапка (№128) — одна из самых грозных, успешных и сообразительных медведиц Катмая. Она появилась на реке Брукс еще в 2005 году маленьким медвежонком, и с тех пор стала одним из лучших рыболовов. Оберегая своих детенышей, она часто нападала на гораздо более крупных медведей, даже на доминантных взрослых самцов.