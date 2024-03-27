Британка нашла больного ёжика, но ветеринары подсказали ей, что ежом там и не пахло

Потому как это было вовсе не животное! Мало того, что не ёж, так оно вообще не было живым существом. Женщина принесла в коробке меховой помпон от шапки!

Когда британке сообщили эту новость, она чистосердечно спросила: «Вы шутите?» Вот что рассказала Джанет Котце (на фото):

Я была встревожена, потому что для ёжиков еще очень рано. Открыла коробку и не смогла поверить в то, что увидела. Я подумала: «Это точно не ёжик, возможно, какое-то другое пушистое существо». Поняв, что оно совершенно не подаёт признаки жизни, я подняла его и, очевидно, учитывая его вес, почувствовала, что это вообще не ёж или какое-либо животное.

Женщина была очень милой, благослови её Бог, её сердце было на правильном месте. Она забрала у меня коробку и довольно быстро ушла.

Сотрудники клиники не просто так поделились этой историей со СМИ

Не только ради обнародования смешного случая. Джанет Котце продолжает: