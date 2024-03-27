Британка нашла больного ёжика, но ветеринары подсказали ей, что ежом там и не пахло

Добросердечная британка всю ночь ухаживала за больным «ёжиком», однако когда отнесла его к ветеринарам, оказалось, что это был вовсе не ёж. И даже не дикобраз.
Жительница английского города Натсфорд нашла на тротуаре раненое, по её мнению, существо и всю ночь присматривала за ним. На следующее утро она отвезла неподвижное млекопитающее к ветеринарам, где крайне сильно удивила персонал и узнала неожиданную истину.
Женщина принесла его в ветеринарную клинику в коробке, тщательно выложенной газетами. Она даже поставила рядом с ним небольшое блюдце с едой.
Но когда ветеринар Джанет Котце открыла коробку, она поняла, что «ежу» на самом деле место не у ветеринара, а на зимней шапке.
Потому как это было вовсе не животное! Мало того, что не ёж, так оно вообще не было живым существом. Женщина принесла в коробке меховой помпон от шапки!
Когда британке сообщили эту новость, она чистосердечно спросила: «Вы шутите?» Вот что рассказала Джанет Котце (на фото):
Я была встревожена, потому что для ёжиков еще очень рано. Открыла коробку и не смогла поверить в то, что увидела. Я подумала: «Это точно не ёжик, возможно, какое-то другое пушистое существо». Поняв, что оно совершенно не подаёт признаки жизни, я подняла его и, очевидно, учитывая его вес, почувствовала, что это вообще не ёж или какое-либо животное.
Женщина была очень милой, благослови её Бог, её сердце было на правильном месте. Она забрала у меня коробку и довольно быстро ушла.
Сотрудники клиники не просто так поделились этой историей со СМИ
Не только ради обнародования смешного случая. Джанет Котце продолжает:
Это золотое правило, согласно которому ежи не должны выходить на улицу днём, особенно такие маленькие, и женщина поступила абсолютно правильно — за исключением того факта, что это был не ёж. Если ежей обнаруживают днём на открытом месте, это означает, что с ними что-то не так и им следует оказать помощь.
Источник:
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а так ещё бабушка теперь в стрессе - она может тоже ёж, только ранний такой - весенний, весёлый, заботливый Ёж!
А так-то, нужно иметь ума палату...