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Британка нашла больного ёжика, но ветеринары подсказали ей, что ежом там и не пахло

Британка нашла больного ёжика, но ветеринары подсказали ей, что ежом там и не пахло

Автор:
27 марта 2024 11:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Юмор   в мире   ежик   животные   забавно   фото   
2996
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Добросердечная британка всю ночь ухаживала за больным «ёжиком», однако когда отнесла его к ветеринарам, оказалось, что это был вовсе не ёж. И даже не дикобраз.

Жительница английского города Натсфорд нашла на тротуаре раненое, по её мнению, существо и всю ночь присматривала за ним. На следующее утро она отвезла неподвижное млекопитающее к ветеринарам, где крайне сильно удивила персонал и узнала неожиданную истину.

Женщина принесла его в ветеринарную клинику в коробке, тщательно выложенной газетами. Она даже поставила рядом с ним небольшое блюдце с едой.

Но когда ветеринар Джанет Котце открыла коробку, она поняла, что «ежу» на самом деле место не у ветеринара, а на зимней шапке.

Потому как это было вовсе не животное! Мало того, что не ёж, так оно вообще не было живым существом. Женщина принесла в коробке меховой помпон от шапки!

Когда британке сообщили эту новость, она чистосердечно спросила: «Вы шутите?» Вот что рассказала Джанет Котце (на фото):

Я была встревожена, потому что для ёжиков еще очень рано. Открыла коробку и не смогла поверить в то, что увидела. Я подумала: «Это точно не ёжик, возможно, какое-то другое пушистое существо». Поняв, что оно совершенно не подаёт признаки жизни, я подняла его и, очевидно, учитывая его вес, почувствовала, что это вообще не ёж или какое-либо животное.

Женщина была очень милой, благослови её Бог, её сердце было на правильном месте. Она забрала у меня коробку и довольно быстро ушла.

Сотрудники клиники не просто так поделились этой историей со СМИ

Не только ради обнародования смешного случая. Джанет Котце продолжает:

Это золотое правило, согласно которому ежи не должны выходить на улицу днём, особенно такие маленькие, и женщина поступила абсолютно правильно — за исключением того факта, что это был не ёж. Если ежей обнаруживают днём на открытом месте, это означает, что с ними что-то не так и им следует оказать помощь.


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Метки: Юмор   в мире   ежик   животные   забавно   фото   
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13  комментариев
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3k
Александр Ломовицкий Час назад
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1k
Flint 4 минуты назад
Нашел мальчик в лесу ёжика. Принес домой. Кормил орехами, наливал молока. Наступила весна. Ёжик залез на подоконник, расправил крылышки и улетел. Мальчик посмотрел ему в след и подумал: куйня какая-то, а не ёжик...
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3k
Старожил 16 минут назад
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15k
Jearom Полчаса назад
Девочка выросла...
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4k
Enigma Kuutar 41 минуту назад
У меня такого ежа кошки по дому гоняют ))))
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5k
Egoro 43 минуты назад
е-бо-бо
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84
Hema2gen 51 минуту назад
Если ветеринары не смогли вылечить йежика-лежика, то пусть передадут врачам. Хороший врач вылечит и отдаст человеку здорового и активного ёжика.
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3k
Сергей Час назад
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5k
Горожанин Час назад
- Ёжик, ты что ли? Сдох что ли?
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19k
banzai7 Час назад
Когда ты милосердный, но очень тупой
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17k
Совранский Час назад
Помпон ощущает себя как ёж - в чем проблема?!))) по их законам - канает вроде))))

а так ещё бабушка теперь в стрессе - она может тоже ёж, только ранний такой - весенний, весёлый, заботливый Ёж!
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10k
sedoisever 2 часа назад
Просто помпон спал и был не голоден.
А так-то, нужно иметь ума палату...
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2k
Victor 2 часа назад
"ну тупые!!!" С) М.Задорнов
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3467 постов (3299 в горячем)

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