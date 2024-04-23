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Польской корове захотелось приключений, поэтому она сбежала от пана к зубрам, которые её берегут

Польской корове захотелось приключений, поэтому она сбежала от пана к зубрам, которые её берегут

Автор:
23 апреля 2024 09:20
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   забавно   зубры   корова   новости   фото   
1435
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В польской деревеньке Скупово произошло небывалое – корова покинула загон через дырку в заборе и нашла себе новую семью. Убежала она не в поле, а в стадо больших зубров. Возвращаться в былую хату она явно не планирует. А хозяин животного не решился пойти в гости к зубрам за своим имуществом, ибо не стал испытывать судьбу и их гнев.

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Смешная ситуация заинтересовала не только праздных зевак, но и ученых. Так польский биолог, орнитолог и автор книг Адам Збирит первым начал разбираться в этом вопросе. Увидев стадо зубров издалека, исследователь заметил, что один «член семьи» выбивается из массы своим мелким размером и рыжеватой окраской. Взяв в руки бинокль, он оторопел – это был не странный рыжий зубр, а обычная среднестатистическая корова. Такого в его практике еще не встречалось! Чудеса, да и только!


Несмотря на пребывание в столь необычной и дикой компании, буренка выглядела здоровой, счастливой и сытой,. Многие ставили на то, что в конце ноября – начале декабря она вернется в теплый «отчий» сарай. Но, планам было не суждено сбыться! Беглянка осталась «тусоваться» с зубрами!

Многие ученые деятели были уверены, что домашнее животное не сможет длительный период просуществовать в суровых условиях дикого стада. Бурёнка доказала обратное! Почему она поменяла стойло польского пана на дикие путешествия, ученым пока не ясно. Быть может она в душе авантюристка? Ну бывает же всякое!

Биологи обеспокоены возможным нюансом: как бы «тусовка» у зубров не закончилась межвидовым спариванием. Ибо зубры намного больше коров и последняя просто не вынесет ухаживания такого «малыша». Если всё-таки такое чудо-юдо появится на свет благополучно, то это может негативно сказаться на дальнейшей популяции диких быков.

Успокаивает только одно – корова находится в совсем юном возрасте и детородного возраста еще не достигла. Может она еще наберется уму разуму и вернется домой целой и невредимой.

В этой увлекательной истории всплыл и тот факт, что беглянку выращивали специально на убой. Может её внутреннее чутье подсказало ей, что пора «делать ноги» и «тикать» пока жива? Хозяин бурёнки пытался вернуть перебежчицу, но ничего у него не вышло. Зубры защищают новую подругу и не подпускают к ней никого даже на километр.

Авантюристка развязала руки и другим животным этого хозяйства. После её исчезновения сбежали еще несколько коров, правда недалеко, и пану фермеру удалось вернуть непослушных. Владелец героини повествования не теряет надежды, что мычащая авантюристка напутешествуется и вернется обратно домой. Время покажет!

Что касается зубров, то сегодня их около 5 тысяч на планете. Из них больше половины обитают в естественных заповедниках на территории, охраняемой людьми.

В будущем, чтобы избежать кровосмешение, ученые планируют скрещивать зубров с бизонами для их генетического благополучия. Намного проще сохранять виды диких животных в естественной среде обитания, чем долго и сложно восстанавливать популяцию потом. Будем надеяться, что история со сбежавшей бурёнкой закончится положительно для всех. Уникальный случай!

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Метки: в мире   животные   забавно   зубры   корова   новости   фото   
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Алексей Куликов Час назад
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zu4ara 18 минут назад
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9k
Роман 19 минут назад
У коровы пачка не маленькая и когда рядом с ней оказался, это уже не выглядит как какое то беззащитное создание, дающее только молоко и мясо, особенно если рядом бык ходит. )) А с этой шерстяной гопотой рядом оказаться так вообще наверное.
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441
Z Z Роман 14 минут назад
Угу.. Поставили как-то на пруду сети... А там коровы пришли на водопой... И вот какой-то черт меня надоумил, взять корову за рога и переправить на другой берег... Я ж не думал, что и остальные за мной ломанутся... Уходил по дну, удар копытом, когда они плывут, довольно болезненный...
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45k
SinigamiRuuk 20 минут назад
Зубрильница.
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1k
Flint Полчаса назад
~Kurwa bizon, kurwa krowa!
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8k
Mauritanien Полчаса назад
Зубр-символ Белоруссии. Как символично то с польской коровой вышло)
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24k
sanchesS80 54 минуты назад
На американском континенте бизоны с коровы срещиваются. Получается бифало (beef говядина, buffalo - бизон). В общем вполне возможно что по весне и эта коровка замешается с зубрами.
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8k
Умница-красавица Час назад
От же курва!
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35k
Korolev 2 часа назад
Тёлка в загул ушла. И чего тут уникального?!
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
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