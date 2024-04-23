Польской корове захотелось приключений, поэтому она сбежала от пана к зубрам, которые её берегут

В польской деревеньке Скупово произошло небывалое – корова покинула загон через дырку в заборе и нашла себе новую семью. Убежала она не в поле, а в стадо больших зубров. Возвращаться в былую хату она явно не планирует. А хозяин животного не решился пойти в гости к зубрам за своим имуществом, ибо не стал испытывать судьбу и их гнев.
Смешная ситуация заинтересовала не только праздных зевак, но и ученых. Так польский биолог, орнитолог и автор книг Адам Збирит первым начал разбираться в этом вопросе. Увидев стадо зубров издалека, исследователь заметил, что один «член семьи» выбивается из массы своим мелким размером и рыжеватой окраской. Взяв в руки бинокль, он оторопел – это был не странный рыжий зубр, а обычная среднестатистическая корова. Такого в его практике еще не встречалось! Чудеса, да и только!
Несмотря на пребывание в столь необычной и дикой компании, буренка выглядела здоровой, счастливой и сытой,. Многие ставили на то, что в конце ноября – начале декабря она вернется в теплый «отчий» сарай. Но, планам было не суждено сбыться! Беглянка осталась «тусоваться» с зубрами!
Многие ученые деятели были уверены, что домашнее животное не сможет длительный период просуществовать в суровых условиях дикого стада. Бурёнка доказала обратное! Почему она поменяла стойло польского пана на дикие путешествия, ученым пока не ясно. Быть может она в душе авантюристка? Ну бывает же всякое!
Биологи обеспокоены возможным нюансом: как бы «тусовка» у зубров не закончилась межвидовым спариванием. Ибо зубры намного больше коров и последняя просто не вынесет ухаживания такого «малыша». Если всё-таки такое чудо-юдо появится на свет благополучно, то это может негативно сказаться на дальнейшей популяции диких быков.
Успокаивает только одно – корова находится в совсем юном возрасте и детородного возраста еще не достигла. Может она еще наберется уму разуму и вернется домой целой и невредимой.
В этой увлекательной истории всплыл и тот факт, что беглянку выращивали специально на убой. Может её внутреннее чутье подсказало ей, что пора «делать ноги» и «тикать» пока жива? Хозяин бурёнки пытался вернуть перебежчицу, но ничего у него не вышло. Зубры защищают новую подругу и не подпускают к ней никого даже на километр.
Авантюристка развязала руки и другим животным этого хозяйства. После её исчезновения сбежали еще несколько коров, правда недалеко, и пану фермеру удалось вернуть непослушных. Владелец героини повествования не теряет надежды, что мычащая авантюристка напутешествуется и вернется обратно домой. Время покажет!
Что касается зубров, то сегодня их около 5 тысяч на планете. Из них больше половины обитают в естественных заповедниках на территории, охраняемой людьми.
В будущем, чтобы избежать кровосмешение, ученые планируют скрещивать зубров с бизонами для их генетического благополучия. Намного проще сохранять виды диких животных в естественной среде обитания, чем долго и сложно восстанавливать популяцию потом. Будем надеяться, что история со сбежавшей бурёнкой закончится положительно для всех. Уникальный случай!
Источник:
- Заложники цивилизации: они не могут сами перейти дорогу, но добрые люди им помогают
- Британка нашла больного ёжика, но ветеринары подсказали ей, что ежом там и не пахло
- Обезьяны Бали слишком поумнели и занялись рэкетом
- Индусы вегетарианцы, а их коровы – больше нет
- Коровий хаос поглощает Индию – тощие и жалкие святые