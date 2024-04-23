Польской корове захотелось приключений, поэтому она сбежала от пана к зубрам, которые её берегут

Несмотря на пребывание в столь необычной и дикой компании, буренка выглядела здоровой, счастливой и сытой,. Многие ставили на то, что в конце ноября – начале декабря она вернется в теплый «отчий» сарай. Но, планам было не суждено сбыться! Беглянка осталась «тусоваться» с зубрами!

Многие ученые деятели были уверены, что домашнее животное не сможет длительный период просуществовать в суровых условиях дикого стада. Бурёнка доказала обратное! Почему она поменяла стойло польского пана на дикие путешествия, ученым пока не ясно. Быть может она в душе авантюристка? Ну бывает же всякое!

Биологи обеспокоены возможным нюансом: как бы «тусовка» у зубров не закончилась межвидовым спариванием. Ибо зубры намного больше коров и последняя просто не вынесет ухаживания такого «малыша». Если всё-таки такое чудо-юдо появится на свет благополучно, то это может негативно сказаться на дальнейшей популяции диких быков.