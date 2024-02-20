Одновременно с невероятной доброжелательностью способны проявлять невыносимую упрямость и страшный гнев. Это лишь некоторые характеристики милых телят, способных превращаться в разъяренных быков.

Черты характера

Прежде всего, это терпение, стойкость, уравновешенность и надежность. Они обладают уникальной способностью сохранять хладнокровие в любой ситуации и решать проблемы без лишнего эмоционального перенапряжения. Тельцы всегда стремятся к стабильности и надежности во всех сферах своей жизни и готовы приложить все усилия для достижения поставленных целей.

Люди этого знака также отличаются житейской мудростью и практичностью, что помогает им быть хорошими хозяевами и создавать уют в своем доме. Из-за своей практичности они стремятся к стабильности и безопасности. При этом чувствуют себя неуверенно и неспокойно во времена перемен, сулящих неизвестность.