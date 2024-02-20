Знак Телец относится к элементу Земли и управляется планетой Венерой. Он охватывает людей, родившихся между 20 апреля и 20 мая. Они отличаются силой как духовной, так и физической. Независимы, обладают отличным здоровьем и смотрят на жизнь с оптимизмом, сопровождая ее адекватным юмором.
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Одновременно с невероятной доброжелательностью способны проявлять невыносимую упрямость и страшный гнев. Это лишь некоторые характеристики милых телят, способных превращаться в разъяренных быков.
Черты характера
Прежде всего, это терпение, стойкость, уравновешенность и надежность. Они обладают уникальной способностью сохранять хладнокровие в любой ситуации и решать проблемы без лишнего эмоционального перенапряжения. Тельцы всегда стремятся к стабильности и надежности во всех сферах своей жизни и готовы приложить все усилия для достижения поставленных целей.
Люди этого знака также отличаются житейской мудростью и практичностью, что помогает им быть хорошими хозяевами и создавать уют в своем доме. Из-за своей практичности они стремятся к стабильности и безопасности. При этом чувствуют себя неуверенно и неспокойно во времена перемен, сулящих неизвестность.
Типичные представители выглядят приятно, легко общаются и находят общий язык с другими людьми. С ними удобно дружить и просто находиться рядом, например, на работе. Однако лучше не вступать во вражду с ними - разъяренный Телец напоминает быка, готового атаковать и сносить все на своем пути.
Сильные и слабые стороны
Сильной стороной этого знака Зодиака является трудолюбие и настойчивость, способность упорно работать и не останавливаясь на достигнутом. Обладают огромным запасом выносливости и готовы идти к своей цели через препятствия. Однако у Тельцов также есть свои слабые стороны. Они могут быть излишне упрямыми и чрезмерно заботиться о материальных благах. Иногда склонны к рутине и не любят изменений. Это может приводить к упущению новых возможностей и зажатости в шаблонном поведении. Люди, рожденные под знаком Тельца, могут также иметь проблемы с терпением. Если они соберут достаточно недовольства, то даже по поводу мелочей могут устроить большой скандал, независимо от присутствия посторонних людей. Кроме того, представители этого знака хотят владеть всем и часто испытывают ревность, позволяя своим сомнениям и драматическим ситуациям затронуть даже близких им людей. Иногда они могут иметь стремление к накоплению, которое может перерасти в патологическую жадность.
Любовь и отношения
В любви и отношениях Тельцы предпочитают стабильность и безопасность. Они ищут надежного и заботливого партнера, который будет наравне с ними строить гармоничные отношения. Владельцы этого знака Зодиака обычно преданы и терпеливы в отношениях и семейной жизни. Они ценят красоту и романтику, и могут быть щедрыми для своих партнеров.
Для них не существует такой вещи, как любовь с первого взгляда, которая может вызвать чувство головокружения и сильного волнения. Они уделяют много времени и внимания, чтобы хорошо познакомиться с человеком и решить, является ли он подходящим для долгосрочных отношений. В результате представители знака Тельца редко сталкиваются с разрывами в отношениях. Они являются прагматичными и практически лишены романтических наклонностей. Точно не станут петь серенады или разбрасывать цветы под окном, но они умеют демонстрировать свою любовь через заботу и тепло к близким. Они стремятся создать максимальный комфорт для своего партнера и делают все возможное, чтобы ни у кого не возникало потребностей или проблем.
Дети для тельцов
Когда речь заходит о детях, Тельцы обычно очень заботливы и преданны. Они могут быть немного консервативными в отношениях, но в целом стараются обеспечить малышам высокий уровень комфорта и безопасности. Им также важно обучать потомков ценностям и навыкам, связанным с материальными вещами, чтобы помочь готовиться к будущей жизни.
Дружба
В дружбе являются верными, заботливыми и душевно щедрыми. Они считают друзей частью своей семьи и обычно делают все возможное, чтобы поддерживать их. Как правило, имеют несколько близких приятелей, которые остаются с ними на протяжении долгих лет.
Карьера
В карьере проявляют высокую степень ответственности и надежности. Предпочитают работу, которая предоставляет им стабильность и материальную безопасность. Обладают аналитическим мышлением и способностью принимать решения на основе реальных фактов.
Здоровье
Отличаются отменным физическим здоровьем, но могут быть предрасположены к простудным заболеваниям и проблемам с горлом. Им также важно следить за своим питанием и повседневной активностью, чтобы избежать проблем с весом и пищеварением.
Совместимость
Совместимость Тельца зависит от других знаков зодиака. Они хорошо сочетаются с земными стихиями, такими как Дева и Козерог, благодаря общим ценностям и стремлению к стабильности. Тельцы также могут быть совместимы с водными знаками, такими как Рак и Скорпион, благодаря их эмоциональной гармонии.
Знаменитости Тельцы
Сообщество известных мужчин и женщин, рожденных под этим созвездием, включает, в том числе, Уильяма Шекспира, Уму Турман, Дэвида Бекхэма, Адель, Джорджа Клуни, Леди Гагу, Владимира Жириновского, Филиппа Киркорова и Федора Бондарчука.
Источник:
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Пессимистичное существо с повреждённым позвоночником и сердечной недостаточностью. То ли я не Телец, то ли врут гороскопы.
будет... Да это РЕН- ТВ будет сплошное, зачитаешься бл@ть! Держи минус, Человек и пароход, где б торпеду взять для парохода твоего, гороскопами гружёного...
Вы на его остальные посты посмотрите.
Шелдон: "Да, говорит о том, что ты разделяешь распространенное общественное заблуждение, что видимое расположение Солнца в момент твоего рождения по отношению к произвольно назначенному созвездию как-то влияет на твою личность"