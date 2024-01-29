"А потом просто заблокировал": истории про отношения на расстоянии

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Существует мнение, что отношения на расстоянии - это попытка избежать близких отношений. И многие не верят в их счастливый финал. Парни и девушки из нашего поста поделились своим опытом.
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Зы. Про хохлушку вообще убило. Чувак, она уже в Польше панов обслуживает. Тебе тупо повезло!
С одной познакомился в интернете. Слово за слово, общались несколько мес. Я в Мск, она в Самаре. Потом я в свой отпуск приехал к ней... Начался цветочно-конфетный период. Но все хорошее кончается, и я опять уехал к себе. Планировали объединяться. Каждый мой день начинался с ее смс, и так больше и больше. И в итоге я начал понимать, что она пасет меня чуть ли не тотально, постоянно пишет и требует ответов, где я, что я делаю, когда спать лег, с кем вчера пиво пил и т.п. В итоге я просто вырвался из этого круговорота. Она сначала пообижалась, но потом все же сохранили норм отношения. Поздравляем теперь друг друга с ДР и НГ, не ббольше.
С другой тоже познакомились в инете. Общались, переписывались, без намеков на отношения, чисто по-дружески. Долго, почти 3 года. Она даже за это время успела переехать в Мск. А потом я при очередном общении сказал, что раз уж ты в одном городе со мной, давай увидимся, кофя выпьем... Увиделись... Через 3 мес я перевез ее на съемную квартиру, так сказать уже на свою территорию. Начали жить вместе, скоро будет 20 лет как... )))