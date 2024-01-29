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"А потом просто заблокировал": истории про отношения на расстоянии

"А потом просто заблокировал": истории про отношения на расстоянии

Автор:
29 января 2024 09:13
Сообщество : Истории
Метки: взаимопонимание   интересно   любовь   отношения   отношения на расстоянии   фото   
1895
13

Существует мнение, что отношения на расстоянии - это попытка избежать близких отношений. И многие не верят в их счастливый финал. Парни и девушки из нашего поста поделились своим опытом.

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Метки: взаимопонимание   интересно   любовь   отношения   отношения на расстоянии   фото   
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8  комментариев
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7k
tamin 52 минуты назад
Полная хрень. Помимо того, что секс нерегулярный, люди по факту живут разной жизнью с разными интересами и без особых перспектив. Не, если это Аля прелюдия перед очной жизнью, то норм.
Зы. Про хохлушку вообще убило. Чувак, она уже в Польше панов обслуживает. Тебе тупо повезло!
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30k
AzuveR 9 минут назад
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9k
Zhora 14 минут назад
Это из разряда "а ты ему что? писичку" только наоборот))

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62k
Олег 18 минут назад
Ё-баная ты заготовка для поп-корна! Моя страна называется Россия или Российская Федерация!
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19k
Голос Вселенной Полчаса назад
У меня целых два раза такое было.
С одной познакомился в интернете. Слово за слово, общались несколько мес. Я в Мск, она в Самаре. Потом я в свой отпуск приехал к ней... Начался цветочно-конфетный период. Но все хорошее кончается, и я опять уехал к себе. Планировали объединяться. Каждый мой день начинался с ее смс, и так больше и больше. И в итоге я начал понимать, что она пасет меня чуть ли не тотально, постоянно пишет и требует ответов, где я, что я делаю, когда спать лег, с кем вчера пиво пил и т.п. В итоге я просто вырвался из этого круговорота. Она сначала пообижалась, но потом все же сохранили норм отношения. Поздравляем теперь друг друга с ДР и НГ, не ббольше.
С другой тоже познакомились в инете. Общались, переписывались, без намеков на отношения, чисто по-дружески. Долго, почти 3 года. Она даже за это время успела переехать в Мск. А потом я при очередном общении сказал, что раз уж ты в одном городе со мной, давай увидимся, кофя выпьем... Увиделись... Через 3 мес я перевез ее на съемную квартиру, так сказать уже на свою территорию. Начали жить вместе, скоро будет 20 лет как... )))
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4k
Еркен Час назад
Если есть чувства и каждому они бесценны, то расстояние не имеет значение. Главное держаться вместе несмотря на все трудности.
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140
Феличита Еркен 55 минут назад
бесценны ) особенно когда в основном у шалав парни из-за границы
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