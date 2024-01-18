FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6173 поста • 1286 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
"Бывший забрал подарки и туалетную бумагу": девушки рассказали о выходках экс-ухажёров

"Бывший забрал подарки и туалетную бумагу": девушки рассказали о выходках экс-ухажёров

Автор:
18 января 2024 09:59
Сообщество : Истории
Метки: бывший   взаимоотношения   любовь   отношения   подарки от бывшего   с бывшим   странный бывший   
2440
15

Расставание - не самый приятный момент в жизни. Порой бывшие возлюбленные забирают с собой даже подарки. Девушки рассказали свои ситуации, от которых пребывали в шоке, думая: "Боже, с кем я жила!".

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: бывший   взаимоотношения   любовь   отношения   подарки от бывшего   с бывшим   странный бывший   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
SuperTroll 2 часа назад
Да ну, такое себе....Если даришь, дари. Сам же решил, чего потом заднюю врубать. Даже если там чего выпрашивала, "стоя на коленях" ну как бы бартер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dema 8 минут назад
Я в ах@е,а по сути и там и там хватает,с обоих сторон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Владимир Полчаса назад
А, что девушки забирают, когда бросают парней? То, что им давала? Просто интересно.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Past Полчаса назад
Товарищ встречался с девушкой, пошли они в ресторан и тут девушка разошлась прям совсем, на заказывала на очень хорошую сумму.(заказывали отдельно, у друга такая фишка, что каждый заказывает сам) После этого посидели пообщались, выпили, поели и мадам заявляет я решила с тобой расстаться так как встретила свою "настоящую любовь". Никаких истерик и скандалов со стороны товарища только одна фраза официанту "Раздельный счет". Моську этой подруги надо было видеть, как он рассказывал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pogost 45 минут назад
Забирать подарки...ну смотря какие....У меня знакомая разводилась, так у нее муж забрал детскую ванночку и матрасик для купания ребенка, зачем??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
857
Шурман Час назад
Была у меня одна любимая , жили на 2 страны , она из Израиля я в Бельгии . Вещи что я ей дарил как и золото все были у меня дома , туда она ни чего не возила . В один прекрасный момент звонит мне и говорит прости я нашла себе другого я говорю ок досвидание ( честно достало бабки тратить на ее полеты по 2 раза в месяц ) . Через какое то время звонок ты собери посылку мне с моими вещами и золотом , я говорю хочешь прилетай и сама забери :) вот и все на этом все и закончилось . Золото ее носит моя мама , остальное переплавил и сделал хорошую цепочку .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Борис Карабанов Час назад
Не понимаю! Дамы, ну, таки связывайте свою судьбу единожды и законно с благородными, успешными, щедрыми, ЛЮБЯЩИМИ мужчинами. Зачем же устраивать марафон по прыжкам из постели в постель к "уродам", таща за собой бесконечный хвост из "бывших", а потом, тем более, жаловаться на весь свет на свою же глупость: "Дура была!"?
Где сейчас нормального мужика найдёшь? Тогда молча пользуйтесь "уродами", раз "нормальных", по вашим меркам, мужиков не существует в природе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Teodor Час назад
Хм... а у меня дочка регулярно отжимала у своих ухажеров то шапку (поносить), то браслет из кожи, то варежки... Сами духи дарили и еще там что-то по мелочи. Как правило, вскоре после подарка или приобретения они расставались... Она решила, что это её рок и у будущего мужа долго никаких подарков не принимала (только цветы и сладости) - с ним она расставаться не хотела. Поженились - внук растет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
349
ruslan d Час назад
Да ничего такого в этом нет , я вот машину отдал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Андрей Иванов 2 часа назад
А зачем тебе мужик, в помощь которому нужен вибратор?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

66847



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Насквозь иронией пропитанный пост
Насквозь иронией пропитанный пост
Мемы из соцсетей. Свежак за 14 января
Мемы из соцсетей. Свежак за 14 января
Набирающие популярность в сообществах
Все случаи, когда пьяный может сесть за руль
Все случаи, когда пьяный может сесть за руль
Проблема с турбинами ветряков
Проблема с турбинами ветряков
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный универ

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#кино#интересное#история#собака#полиция#истории#подборка
#животные#автомобили#факты#Юмор#фильм#аварии#ДТП#инцидент#позитив#съемка
#Прикол#автомир#интересно#люди#Автовсячина#Китай#авто аварии#задержание#Ynews#забавно
Город, который многие недооценивают. А зря Город, который многие недооценивают. А зря "Много ходит в туалет, харкается и матерится": парни рассказали, что их отталкивает в девушках "Много ходит в туалет, харкается и матерится": парни рассказали, что их отталкивает в девушках Какими разными стали церемонии бракосочетания Какими разными стали церемонии бракосочетания 5 фраз от женщин, которые раздражают всех мужчин без исключения 5 фраз от женщин, которые раздражают всех мужчин без исключения 13 женщин, которые после развода поняли, что это не конец света - и зажили счастливо 13 женщин, которые после развода поняли, что это не конец света - и зажили счастливо 24-летнего парня более миллиона раз отвергли на сайте знакомств, прежде чем состоялось одно свидание 24-летнего парня более миллиона раз отвергли на сайте знакомств, прежде чем состоялось одно свидание

На что жалуетесь?

Вернуться