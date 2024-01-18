"Бывший забрал подарки и туалетную бумагу": девушки рассказали о выходках экс-ухажёров

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Расставание - не самый приятный момент в жизни. Порой бывшие возлюбленные забирают с собой даже подарки. Девушки рассказали свои ситуации, от которых пребывали в шоке, думая: "Боже, с кем я жила!".
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