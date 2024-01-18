"Бывший забрал подарки и туалетную бумагу": девушки рассказали о выходках экс-ухажёров

Город, который многие недооценивают. А зря

"Много ходит в туалет, харкается и матерится": парни рассказали, что их отталкивает в девушках

Какими разными стали церемонии бракосочетания

5 фраз от женщин, которые раздражают всех мужчин без исключения

13 женщин, которые после развода поняли, что это не конец света - и зажили счастливо

24-летнего парня более миллиона раз отвергли на сайте знакомств, прежде чем состоялось одно свидание