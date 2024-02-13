Любовь девушки-обезьяны и мужчины-крокодила

Как говорится, любовь зла. И заставляет делать выбор вне зависимости от обстоятельств. Впрочем, у этих двоих особого выбора не было.
На разных этапах своей жизни она успела побывать маленькой лохматой малышкой, девочкой-обезьяной, а в результате вошла в историю как Персилла Бежано.
Персилла Роман – «девочка-обезьяна» родилась в Баямоне, Пуэрто-Рико, 26 апреля 1911 года. При рождении у малышки была не только роскошная шевелюра, но и слой грубых тёмных волос, покрывавших всё лицо и тело. У неё также было два ряда зубов. Из семи детей в семье она была единственной с такими серьёзными отклонениями.
Родители несколько раз привозили Персиллу в Нью-Йорк в надежде найти причину и лекарство от заболевания. Специалисты сходились во мнении, что это результат генетической аномалии, и вылечить её невозможно. Отчаявшись и нуждаясь в средствах, чтобы содержать жену и других детей, отец отдал дочь на выставку, когда ей было три года. Когда малышке было шесть лет, отец умер, и владелец выставки Карл Лаутер и его жена удочерили Персиллу.
Лаутеры были не только заботливыми родителями, но и эффективными управляющими. Они наняли репетиторов, чтобы Персилла получила лучшее образование. Когда Персилла пожаловалась на одиночество, они купили ей домашнее животное – дрессированную шимпанзе Джоанну, которая стала постоянной спутницей Персиллы на сцене и вне её на долгие годы.
Персилла, которую называли «девочкой-обезьянкой», имела большой успех у публики.
В 1936 году девушка встретила любовь всей своей жизни – Эммитта Бежано, известного как «Лобелло – мальчик-аллигатор».
Он родился Эммиттом Дриггерсом в Пунта-Горда, штат Флорида, 23 августа 1914 года. Его родители развелись, когда ему было шесть лет, и отец отдал сына на выставку к шоумену Джонни Бежано из Morris & Castle Shows. Когда отец Эммита умер, Бежано усыновил его. Эммитт был болен ламеллярным ихтиозом – наследственным заболеванием, которое приводит к утолщению и растрескиванию эпидермиса, напоминающего чешую рептилий. Постоянно смазывая лицо и руки маслом, Эммитт смог сохранить эти участки без чешуек и оставаться незамеченным на людях, надевая одежду с длинными рукавами и высоким воротником.
Эммитт и Персилла почувствовали взаимное влечение друг к другу и после нескольких месяцев тайных отношений в январе 1938 года сбежали, чтобы избежать опеки Лаутера.
Они вернулись на сцену и стали известны как «Самая странная в мире супружеская пара».
2 февраля 1939 года Персилла родила девочку Франсину. Как и Персилла, дочь была с ног до головы покрыта чёрными волосами. Самая странная в мире супружеская пара была счастлива, как бывают счастливыми любые родители. Но, к сожалению, Франсина умерла от пневмонии в возрасте всего четырнадцати недель.
Где-то в 1950-х Эммитт и Персилла купили недвижимость в Гибсонтоне, штат Флорида. Желая иметь детей, но опасаясь новой трагедии, Бежано решили усыновить мальчика Тони в 1960 году. Персилла прозвала их усадьбу «Ранчо П.Э.Т.» – Персилла, Эммитт, Тони. Тони путешествовал с родителями и работал оператором аттракционов.
В 50-е и 60-е годы они организовали собственное шоу под названием «Семья Бежано», а в 1970-е годы выступали с шоу Джеймса Э. Стрэйтса. Проведя несколько десятилетий в этом бизнесе, пара ушла на покой, чтобы жить вдали от посторонних глаз. Как сказала Персилла, «шоу закончилось».
В 1980-90-е годы Персилла и Эммитт перестали путешествовать, но неоднократно появлялись на телевидении и в кино как два последних выживших ветерана интригующей, но всё более табуированной культуры фрик-шоу. Персилла и Эммитт много лет наслаждались спокойной жизнью на пенсии в своем доме в Тампе. Их долгий роман закончился со смертью Эммита в 1995 году.
17 апреля 1995 года Эммитт скончался. Оплакивая своего почти шестидесятилетнего мужа, Персилла начала сбривать бороду. Хотя она продолжала появляться на публике, она оставалась безбородой до самой своей смерти 5 февраля 2001 года.
Так в специфическом, но честном труде, выражаемом в выставлении себя напоказ, прожила жизнь эта вполне себе счастливая, хоть и странная пара. Как сказала Персилла:
Соглашусь, что мой внешний облик странен и необычен, но это не мешает мне наслаждаться жизнью в полной мере и участвовать во всех благах, которые может предложить жизнь, так же как и вам.
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