Любовь девушки-обезьяны и мужчины-крокодила

Персилла Роман – «девочка-обезьяна» родилась в Баямоне, Пуэрто-Рико, 26 апреля 1911 года. При рождении у малышки была не только роскошная шевелюра, но и слой грубых тёмных волос, покрывавших всё лицо и тело. У неё также было два ряда зубов. Из семи детей в семье она была единственной с такими серьёзными отклонениями.

Родители несколько раз привозили Персиллу в Нью-Йорк в надежде найти причину и лекарство от заболевания. Специалисты сходились во мнении, что это результат генетической аномалии, и вылечить её невозможно. Отчаявшись и нуждаясь в средствах, чтобы содержать жену и других детей, отец отдал дочь на выставку, когда ей было три года. Когда малышке было шесть лет, отец умер, и владелец выставки Карл Лаутер и его жена удочерили Персиллу.