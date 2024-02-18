"Американка нашла себе мужа на мусорке"

Самое первое, что приходит в голову - кто его туда выкинул? Но не все так просто, друзья.
Начнем с озов - есть такое странное направление в хобби под названием дампстер-дайвинг. Это когда люди целенаправленно роются в мусорных баках, но не с целью поесть, а в поисках предметов, пригодных на продажу. Как говорится - для одного это мусор, а для другого - сокровище.
Так вот история этой мусорной любви началась в далеком 2009 году. Дэйв в то время был студентом машиностроения, а Эрин устроилась на работу в веломагазин. Во время "визита" на небольшую свалку они начали разговаривать, так все и закрутилось.
Дело в том, что Эрин долгое время не могла устроить свою личную жизнь из-за хобби. Когда парни узнавали, что она занимается поиском разных вещей в мусорных контейнерах, общение обычно сходило на нет.
Кстати, хобби достаточно денежное, за год выручка от найденных вещей может превышать 20 000 долларов. А самое выгодное время для поисков это Рождество, когда народ начинает избавляться от ненужных подарков, порой находящихся в идеальном состоянии.
В 2021 году 39-летняя Эрин вышла замуж за 35-летнего Дэйва, а в этом апреле они станут родителями. Ну а свое хобби они превратили в бизнес по продаже подержанных товаров.
Источник:
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Ждём святочную историю о счастливой встрече на очистных сооружениях водоканала.
Анекдот вспомнился:
Пошла бабка мусор в контейнер выносить. Мешок с мусором был тяжелый, борт контейнера - высокий. В общем - бабка через борт перевесилась с мешком, и тут её радикулит накрыл - не разогнуться, так и висит.
Шёл мимо бомж. Увидел бабкину жопу, из контейнера торчащую, ну, задрал ей юбку и "пристроился сзади" трахать.
Соседи из окон орут "что ж ты, изверг делаешь?!!!"
Бомж (не прерывая "процесса"): "Да вы сами охренели! Бабу ещё драть и драть, а вы её - на помойку выкинули!"
А так - всё вне политики....
Формы рельефа
Формы рельефа, образованные ледником. Они представляют собой вытянутые линейно возвышенности высотой несколько десятков метров, шириной до 200 м. Длина их может достигать нескольких километров. Озы образованы осадочными горными породами: песком, гравием, галечником, валунами.