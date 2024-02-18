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Американка нашла себе мужа на мусорке

Американка нашла себе мужа на мусорке

Автор:
18 февраля 2024 08:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: США   бизнес   дампстер-дайвинг   любовь   отношения   хобби   
3032
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Самое первое, что приходит в голову - кто его туда выкинул? Но не все так просто, друзья.

Начнем с озов - есть такое странное направление в хобби под названием дампстер-дайвинг. Это когда люди целенаправленно роются в мусорных баках, но не с целью поесть, а в поисках предметов, пригодных на продажу. Как говорится - для одного это мусор, а для другого - сокровище.


Так вот история этой мусорной любви началась в далеком 2009 году. Дэйв в то время был студентом машиностроения, а Эрин устроилась на работу в веломагазин. Во время "визита" на небольшую свалку они начали разговаривать, так все и закрутилось.


Дело в том, что Эрин долгое время не могла устроить свою личную жизнь из-за хобби. Когда парни узнавали, что она занимается поиском разных вещей в мусорных контейнерах, общение обычно сходило на нет.


Кстати, хобби достаточно денежное, за год выручка от найденных вещей может превышать 20 000 долларов. А самое выгодное время для поисков это Рождество, когда народ начинает избавляться от ненужных подарков, порой находящихся в идеальном состоянии.


В 2021 году 39-летняя Эрин вышла замуж за 35-летнего Дэйва, а в этом апреле они станут родителями. Ну а свое хобби они превратили в бизнес по продаже подержанных товаров.


Источник:

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Метки: США   бизнес   дампстер-дайвинг   любовь   отношения   хобби   
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21  комментарий
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39k
Александр 4 часа назад
Озы рулят, ЕГЕ па руски сто балаф!
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1k
D. K 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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798
H- MER 2 часа назад
Дальновидная женщина. Он теперь, в случае конфликта, не сможет сказать, что не на помойке себя нашёл
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4k
Михаил 3 часа назад
всё-таки поговорка "на дороге не валяются" это миф...
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6k
hhwost 3 часа назад
знал я "шапочно" одну девочку, днём в МАРХИ училась, а вечером "дампстер-дайвингом" промышляла и продавала на "Тишке". правда, слова такого тогда ещё не было, "помоишники" это называлось.
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94k
Доктор Джонс 3 часа назад
Фраза "Я не на помойке себя нашла" заиграла новыми красками...
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2k
Igor Grishaev 3 часа назад
Счастливая мусорная семья.
Ждём святочную историю о счастливой встрече на очистных сооружениях водоканала.
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36k
БамбарбияКиргуду 4 часа назад
Они и вещи подбирают выброшеные.Какая счастливая страна.Одни ходят по помойкам и собирают.А другие их покупают.Ещё и знакомятся там.А палатки на улицах,в которых они живут это их дачи,на которых они живут,пока сдают квартиры,чтоб заработать деньги.
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787
MidMaster 4 часа назад
"Азоф", как вариант, тоже норм
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51k
Элек Мек 4 часа назад
Вполне ещё справный и чё выкинули?
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7k
Alex 4 часа назад
Какой-такой "Озов"?
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17k
Поручик 4 часа назад
"Американка нашла себе мужа на мусорке"
Анекдот вспомнился:
Пошла бабка мусор в контейнер выносить. Мешок с мусором был тяжелый, борт контейнера - высокий. В общем - бабка через борт перевесилась с мешком, и тут её радикулит накрыл - не разогнуться, так и висит.
Шёл мимо бомж. Увидел бабкину жопу, из контейнера торчащую, ну, задрал ей юбку и "пристроился сзади" трахать.
Соседи из окон орут "что ж ты, изверг делаешь?!!!"
Бомж (не прерывая "процесса"): "Да вы сами охренели! Бабу ещё драть и драть, а вы её - на помойку выкинули!"
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7k
Алекс Крайчек 4 часа назад
Ничего вы не понимаете! Если бы он написал "с азов", ему пришлось бы указывать *организация, признанная в РФ террористической.
А так - всё вне политики....
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11k
Гомерчик 5 часов назад
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138k
parallax 5 часов назад
К кто такие озы, с которых всё началось?
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