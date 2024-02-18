"Американка нашла себе мужа на мусорке"

Начнем с озов - есть такое странное направление в хобби под названием дампстер-дайвинг. Это когда люди целенаправленно роются в мусорных баках, но не с целью поесть, а в поисках предметов, пригодных на продажу. Как говорится - для одного это мусор, а для другого - сокровище.

Так вот история этой мусорной любви началась в далеком 2009 году. Дэйв в то время был студентом машиностроения, а Эрин устроилась на работу в веломагазин. Во время "визита" на небольшую свалку они начали разговаривать, так все и закрутилось.