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Испанец пробрался в винодельню, разлил 60 тысяч литров вина и попал на видео

Испанец пробрался в винодельню, разлил 60 тысяч литров вина и попал на видео

Автор:
20 февраля 2024 18:47
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Винодельня   Испания   вино   резервуары   розыск   ущерб   
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А также угодил в розыск.

Гражданская гвардия Испании объявила в розыск мужчину, который пробрался в винодельню в Рибера-дель-Дуэро и вылил из резервуаров 60 тысяч литров вина. Отмечается, что неизвестный действовал рано утром в выходной день, когда на винодельне практически никого не было. Он проник на один из складов, открыл краны в ёмкостях и поспешно ретировался.


Владелец винодельни заявил полицейским, что злоумышленник действовал так, будто знал, что находится и в каких ёмкостях. Ущерб от его действий оценивается в 2 миллиона евро.

Мотивы мужчины пока неизвестны. Но вполне может оказаться, что это ещё один из эпизодов фермерских протестов. Напомним, что на прошлой неделе французские и испанские фермеры "соревновались" в том, кто больше уничтожит чужого вина.

Источник:

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Метки: Видео   Винодельня   Испания   вино   резервуары   розыск   ущерб   
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11  комментариев
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8k
КремлеКот 2 часа назад
По походке очень на женщину похоже.
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140
Sneg Полчаса назад
Это выходит 2217 рублей за бутылку, без учета затаривания, перевозки акцизов... Однако!
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2k
Igor Grishaev Час назад
" Разбить? Разбить. Пол-литра? Пол-литра! Вдребезги? Ну, конечно, вдребезги! Да я тебя! " ©
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58k
turyst Час назад
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3k
Александр Долматов 2 часа назад
Вот же отморозок. Такому только высшая мера.
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293
Рома Александр Долматов Полчаса назад
Применить китайскую казнь : Лингчи -"1000 порезов" !!!
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12k
Трив 2 часа назад
Ищут мужчину, а надо бы женщину.
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67
Raingold Fischer 2 часа назад
ХМ... Страховая
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17k
Алексей 2 часа назад
Вот падла! Меня бы взял, чтоб добру, хоть немного, но не пропадать.....
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26k
ЦСКА 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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