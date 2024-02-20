Испанец пробрался в винодельню, разлил 60 тысяч литров вина и попал на видео

А также угодил в розыск.
Гражданская гвардия Испании объявила в розыск мужчину, который пробрался в винодельню в Рибера-дель-Дуэро и вылил из резервуаров 60 тысяч литров вина. Отмечается, что неизвестный действовал рано утром в выходной день, когда на винодельне практически никого не было. Он проник на один из складов, открыл краны в ёмкостях и поспешно ретировался.
Владелец винодельни заявил полицейским, что злоумышленник действовал так, будто знал, что находится и в каких ёмкостях. Ущерб от его действий оценивается в 2 миллиона евро.
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Мотивы мужчины пока неизвестны. Но вполне может оказаться, что это ещё один из эпизодов фермерских протестов. Напомним, что на прошлой неделе французские и испанские фермеры "соревновались" в том, кто больше уничтожит чужого вина.
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