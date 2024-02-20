Испанец пробрался в винодельню, разлил 60 тысяч литров вина и попал на видео

Гражданская гвардия Испании объявила в розыск мужчину, который пробрался в винодельню в Рибера-дель-Дуэро и вылил из резервуаров 60 тысяч литров вина. Отмечается, что неизвестный действовал рано утром в выходной день, когда на винодельне практически никого не было. Он проник на один из складов, открыл краны в ёмкостях и поспешно ретировался.





Владелец винодельни заявил полицейским, что злоумышленник действовал так, будто знал, что находится и в каких ёмкостях. Ущерб от его действий оценивается в 2 миллиона евро.