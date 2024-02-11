В ходе разборок между виноделами 25 тысяч литров вина вылили на дорогу

Странные люди - европейцы. Сами на весь мир трезвонили о рыночной экономике и о том, что главное это прибыль, а теперь протесты устраивают.
По идее, магазин всегда будет искать более дешевый товар с достаточно высоким качеством для продажи, чтобы получить с него как можно больше денег. И неважно, где продукцию производят, в Италии там или во Франции. Главное, чтобы цена для оптовика была приятной. Логично? Логично.
Вот только итальянских производителей вина это почему-то не устраивает. Возмущаются, дескать, их отрасль из-за подобной стратегии находиться в упадке. Власти дотациями не помогают, магазины скупают более дешевое вино у конкурентов из Франции.
В конце концов, итальянские виноделы перешли к активным формам протеста. Фермеры города Сьюдад-Реаль, заблокировав дорогу, останавливали проезжающие грузовики и сливали на дорогу французское вино. В результате акции свыше 25 тысяч литров белого вина в знак протеста против сельскохозяйственной политики Испании благополучно утилизировалось.
Не отстают от своих коллег испанские и польские фермеры. Катаются на тракторах, всячески мешают передвижению транспорта и возмущаются сельскохозяйственной политикой.
По оценкам полиции в городе Познань, около 1400 тракторов выехали на улицы и подъехали к офису губернатора области. Протестующие зажгли бенгальские огни и поставили гроб, символизирующий гибель польского сельского хозяйства, а также тачку, полную навоза, с прикрепленным к ней флагом ЕС.
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В Испании фермеры провели четвертый день акций протеста. В дополнение к европейской политике испанские фермеры утверждают, что закон, направленный на обеспечение того, чтобы оптовые покупатели платили справедливые цены за свою продукцию, не соблюдается, в то время как потребительские цены стремительно растут.
Политики иду на небольшие уступки, такие как временное разрешение на использование всяких удобрений и отравы от вредителей, но основные требования фермеров все еще не принимаются во внимание.
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