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В ходе разборок между виноделами 25 тысяч литров вина вылили на дорогу

В ходе разборок между виноделами 25 тысяч литров вина вылили на дорогу

Автор:
11 февраля 2024 06:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Испания   Италия   Польша   Франия   вино   протесты   фермеры   
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Странные люди - европейцы. Сами на весь мир трезвонили о рыночной экономике и о том, что главное это прибыль, а теперь протесты устраивают.

По идее, магазин всегда будет искать более дешевый товар с достаточно высоким качеством для продажи, чтобы получить с него как можно больше денег. И неважно, где продукцию производят, в Италии там или во Франции. Главное, чтобы цена для оптовика была приятной. Логично? Логично.


Вот только итальянских производителей вина это почему-то не устраивает. Возмущаются, дескать, их отрасль из-за подобной стратегии находиться в упадке. Власти дотациями не помогают, магазины скупают более дешевое вино у конкурентов из Франции.


В конце концов, итальянские виноделы перешли к активным формам протеста. Фермеры города Сьюдад-Реаль, заблокировав дорогу, останавливали проезжающие грузовики и сливали на дорогу французское вино. В результате акции свыше 25 тысяч литров белого вина в знак протеста против сельскохозяйственной политики Испании благополучно утилизировалось.


Не отстают от своих коллег испанские и польские фермеры. Катаются на тракторах, всячески мешают передвижению транспорта и возмущаются сельскохозяйственной политикой.


По оценкам полиции в городе Познань, около 1400 тракторов выехали на улицы и подъехали к офису губернатора области. Протестующие зажгли бенгальские огни и поставили гроб, символизирующий гибель польского сельского хозяйства, а также тачку, полную навоза, с прикрепленным к ней флагом ЕС.


В Испании фермеры провели четвертый день акций протеста. В дополнение к европейской политике испанские фермеры утверждают, что закон, направленный на обеспечение того, чтобы оптовые покупатели платили справедливые цены за свою продукцию, не соблюдается, в то время как потребительские цены стремительно растут.


Политики иду на небольшие уступки, такие как временное разрешение на использование всяких удобрений и отравы от вредителей, но основные требования фермеров все еще не принимаются во внимание.








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Метки: Испания   Италия   Польша   Франия   вино   протесты   фермеры   
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138
Деньги Есть 2 часа назад
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13k
Сергей 6 минут назад
Зато, какая вечеринка у кротов!
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−1
Игорь 6 минут назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде.

Я оказался в очень сложной ситуации: остался без работы, без денег, без еды. Сейчас изо всех сил ищу новую работу, нo покa ничeго нe наxодитcя, а кушать сейчас очень хочется, но совершенно нечего. Не могли бы вы одолжить любую сумму, хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки, хотя бы рублей 100-200.

Если да, то пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: +7-950-633-74-2О (я могу выводить деньги с телефона на свою карту безо всяких комиссий)

Заранee Вaм большоe человeчеcкое спаcибо
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38k
АнтонПолднев 47 минут назад
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koleos72 Час назад
Надо была неимушим раздать! Ну или налить! Или в Африку отправить!
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alex 2 часа назад
Сука!
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Damvrot Hohlam 2 часа назад
лучше бы пенсионеров набухали .
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