В ходе разборок между виноделами 25 тысяч литров вина вылили на дорогу

По идее, магазин всегда будет искать более дешевый товар с достаточно высоким качеством для продажи, чтобы получить с него как можно больше денег. И неважно, где продукцию производят, в Италии там или во Франции. Главное, чтобы цена для оптовика была приятной. Логично? Логично.

Вот только итальянских производителей вина это почему-то не устраивает. Возмущаются, дескать, их отрасль из-за подобной стратегии находиться в упадке. Власти дотациями не помогают, магазины скупают более дешевое вино у конкурентов из Франции.