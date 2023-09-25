В Москве на подземной парковке пострадали дорогие машины из-за обвалившихся коммуникаций

В Москве автомобилисты не могут забрать свой транспорт с паркинга, где утром обрушились расположенные под потолком трубы.
Утром 24 сентября в паркинге жилого комплекса «Хорошевский» обрушились коммуникационные трубы. В результате этого несколько Mercedes, Porsche и десятки других авто получили повреждения.
Люди не пострадали, но иномарки оказались заблокированы, владельцы не смогли до них добраться.
В домовом чате жильцы выкладывают фото и видео с места событий. По их словам, повреждены две машины. Также очевидцы предположили, что причина обрушения труб — в некачественном монтаже.
Все причины и обстоятельства произошедшего установят специалисты.
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У нас в страховке даже есть пунктик который оговаривает падение рыночной стоимости транспортного средства . Другими словами при этом расскладе была бы ещё ( кроме починки автомобиля ) и добавочная одноразаовая выплата ( до 2% ) от стоимости авто .
Думаю , что страховые +/- одинаковые поэтому этот " банкет " за их счет .