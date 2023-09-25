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В&nbsp;Москве на&nbsp;подземной парковке пострадали дорогие машины из-за обвалившихся коммуникаций

В Москве на подземной парковке пострадали дорогие машины из-за обвалившихся коммуникаций

Автор:
25 сентября 2023 10:00
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   машины   парковка   трубы   ущерб   
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В Москве автомобилисты не могут забрать свой транспорт с паркинга, где утром обрушились расположенные под потолком трубы.

Утром 24 сентября в паркинге жилого комплекса «Хорошевский» обрушились коммуникационные трубы. В результате этого несколько Mercedes, Porsche и десятки других авто получили повреждения.


Люди не пострадали, но иномарки оказались заблокированы, владельцы не смогли до них добраться.


В домовом чате жильцы выкладывают фото и видео с места событий. По их словам, повреждены две машины. Также очевидцы предположили, что причина обрушения труб — в некачественном монтаже.

Все причины и обстоятельства произошедшего установят специалисты.


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Метки: Видео   авто   машины   парковка   трубы   ущерб   
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9  комментариев
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MatveiVainrub 43 минуты назад
Не знаю , как в России в Израиле пострадали только страховые компании .
У нас в страховке даже есть пунктик который оговаривает падение рыночной стоимости транспортного средства . Другими словами при этом расскладе была бы ещё ( кроме починки автомобиля ) и добавочная одноразаовая выплата ( до 2% ) от стоимости авто .
Думаю , что страховые +/- одинаковые поэтому этот " банкет " за их счет .
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Том Сойер Час назад
А если есть КАСКО - этот случай будет считаться страховым?
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Anarasius

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