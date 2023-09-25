В Москве на подземной парковке пострадали дорогие машины из-за обвалившихся коммуникаций

Утром 24 сентября в паркинге жилого комплекса «Хорошевский» обрушились коммуникационные трубы. В результате этого несколько Mercedes, Porsche и десятки других авто получили повреждения.

Люди не пострадали, но иномарки оказались заблокированы, владельцы не смогли до них добраться.