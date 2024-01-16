В Испании задержали 22 экоактивиста движения Futuro Vegetal

Адепты "Овощного будущего" обливали краской здания Конгресса. От их рук пострадали видные произведения искусства. Они перекрывали дороги и досаждали фермерам. Словом, пакостили так, что правительство решило: баста, пора принимать меры.
Экоактивистов недаром называют "экотеррористами". С одной стороны эти товарищи радеют за экологию и светлое будущее потомков, с другой - так активно и рьяно портят жизнь окружающим, что наносят куда больше вреда, чем условный фермер, выращивающий коров на мясо, или водитель авто с бензиновым двигателем.
Недавно в Испании объявили охоту на адептов движения Futuro Vegetal. Особо отличившиеся представители этой группы успели здорово достать и политиков, и деятелей искусств, и фермеров. Чем только не занимались эти крайне активные и беспокойные люди! Полиция насчитала 65 акций, в которых наследили "овощники".
Расследование началось в январе 2022 года после того, как облили краской фасад здания министерства сельского хозяйства, животноводства и продовольствия в Мадриде. Кроме этого, в активах преступлений группы значатся блокировка движения на кольцевых дорогах Мадрида, повреждение произведений искусства в музее Прадо и другой частной собственности, проникновение на взлетно-посадочные полосы аэропортов Ибицы и Мадрида.
Также представители "Овощного будущего" залили краской фасады Конгресса депутатов и другие здания.
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Ущерб от деятельности преступной группы составил не менее €500 тыс. Выяснилось также, что организация получила более 140 000 евро в виде пожертвований, часть из которых была оплатой за координацию действий Futuro Vegetal.
Среди 22 задержанных - три главных лидера, которые направляли деятельность группы как преступной организации. Полиция продолжает расследование и, возможно, задержания только начались.
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А эти, террористы, хулиганы и обдолбанные идиоты!!!
Вот и всё. Закулисные "работодатели" не бросят же верных активистов в беде. Не бросят же, правда?