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В Испании задержали 22 экоактивиста движения Futuro Vegetal

В Испании задержали 22 экоактивиста движения Futuro Vegetal

Автор:
16 января 2024 10:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Futuro Vegetal   Видео   Испания   задержание   полиция   экоактивисты   экотерроризм   
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Адепты "Овощного будущего" обливали краской здания Конгресса. От их рук пострадали видные произведения искусства. Они перекрывали дороги и досаждали фермерам. Словом, пакостили так, что правительство решило: баста, пора принимать меры.

Экоактивистов недаром называют "экотеррористами". С одной стороны эти товарищи радеют за экологию и светлое будущее потомков, с другой - так активно и рьяно портят жизнь окружающим, что наносят куда больше вреда, чем условный фермер, выращивающий коров на мясо, или водитель авто с бензиновым двигателем.


Недавно в Испании объявили охоту на адептов движения Futuro Vegetal. Особо отличившиеся представители этой группы успели здорово достать и политиков, и деятелей искусств, и фермеров. Чем только не занимались эти крайне активные и беспокойные люди! Полиция насчитала 65 акций, в которых наследили "овощники".


Расследование началось в январе 2022 года после того, как облили краской фасад здания министерства сельского хозяйства, животноводства и продовольствия в Мадриде. Кроме этого, в активах преступлений группы значатся блокировка движения на кольцевых дорогах Мадрида, повреждение произведений искусства в музее Прадо и другой частной собственности, проникновение на взлетно-посадочные полосы аэропортов Ибицы и Мадрида.


Также представители "Овощного будущего" залили краской фасады Конгресса депутатов и другие здания.


Ущерб от деятельности преступной группы составил не менее €500 тыс. Выяснилось также, что организация получила более 140 000 евро в виде пожертвований, часть из которых была оплатой за координацию действий Futuro Vegetal.


Среди 22 задержанных - три главных лидера, которые направляли деятельность группы как преступной организации. Полиция продолжает расследование и, возможно, задержания только начались.

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Метки: Futuro Vegetal   Видео   Испания   задержание   полиция   экоактивисты   экотерроризм   
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10  комментариев
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10k
Trenzel2003 Полчаса назад
Была у нас во дворе бабушка, экоактивист. Вокруг дома в 4 подъезда засадила все газоны кустарниками и деревьями. Так же высадила огромное количество цветов. Вот это я понимаю, экоактивист.
А эти, террористы, хулиганы и обдолбанные идиоты!!!
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20k
Дмитрий 2 минуты назад
Писал уже однажды в схожей теме: против таких товарищей есть замечательное средство, придуманное ещё в древности, под названием "долговая тюрьма". Нахлобучиваем овощному воину штраф по полному профилю и добро пожаловать в камеру, сидеть в которой он будет до тех пор, пока деньги не поступят на счёт. Поступят завтра -- значит и выйдешь завтра, через десять лет -- значит и сидеть будешь десять лет. И да, проживание и питание платное, каждый день долг растёт на соответствующую сумму.
Вот и всё. Закулисные "работодатели" не бросят же верных активистов в беде. Не бросят же, правда?
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208
pitt silver 10 минут назад
Это безработные паразиты которые живут за счёт налогоплательщиков и им же портят жизнь.
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11k
Billi_Bons Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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3k
Pioner76 37 минут назад
Кто то хорошо проплачивает эти перформансы.
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16k
Patmaz 46 минут назад
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10k
MPEG-8 51 минуту назад
Выловить и хорошенько от...ть, чтобы имущество не портили.
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5k
Харон 52 минуты назад
Когда уже этих долбодятлов будут реально садить и заставлять возмещать ущерб?
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