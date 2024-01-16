В Испании задержали 22 экоактивиста движения Futuro Vegetal

Экоактивистов недаром называют "экотеррористами". С одной стороны эти товарищи радеют за экологию и светлое будущее потомков, с другой - так активно и рьяно портят жизнь окружающим, что наносят куда больше вреда, чем условный фермер, выращивающий коров на мясо, или водитель авто с бензиновым двигателем.



