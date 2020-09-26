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Багровые реки: испанский завод затопило вином

Багровые реки: испанский завод затопило вином (2 фото + 1 видео)

Автор:
26 сентября 2020 11:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   вино   испания   разлив   
631
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Из металлического хранилища вылилось 50 тысяч литров вина. Веселилась плакала вся деревня.

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Метки: видео   вино   испания   разлив   
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5  комментариев
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1k
Dmitry Час назад
Сколько добра пролилось. Такая боль для виноделов и его любителей. Аж больно смотреть
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15k
Сергей 5 минут назад
Почему меня там не было? Почему одним всё, а другим ничего?
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 51 минуту назад
Мои пе*дуки!
Мои пе*дуки!
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265
Nane First NameLast Час назад
Риби пьяні, хлопці запряжоні.
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182
Максим 2 часа назад
А у нас соляра так течёт.)
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Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом Издевательство охотника над раненой лисой возмутило и охотников, и зоозащитников Издевательство охотника над раненой лисой возмутило и охотников, и зоозащитников Испанский матадор пострадал от разъяренного быка Испанский матадор пострадал от разъяренного быка Наводнение в Испании смывает автомобили Наводнение в Испании смывает автомобили Ночной кошмар для ценителей хорошего вина Ночной кошмар для ценителей хорошего вина В Испании аварийно приземлился самолёт с "молочным туманом" внутри В Испании аварийно приземлился самолёт с "молочным туманом" внутри
Dionysus
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