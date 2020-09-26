Багровые реки: испанский завод затопило вином

Из металлического хранилища вылилось 50 тысяч литров вина.
Веселилась плакала вся деревня.
В испанском местечке Альбасете на винодельне в Вильямалеа произошла крупная утечка вина. Из металлической цистерны вылилось 50 тысяч литров алкогольного напитка, который буквально затопил территорию завода.
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Работникам завода не удалось ничего предпринять, чтобы остановить поток вина, хлещущий из поврежденного хранилища. Зато они засняли все на видео.
Испанское издание Lad Bible не уточняет причину повреждения цистерны. В результате инцидента никто не
опьянел пострадал.
Вы обезумели, люди? Из-за вина столько боли? Опомнитесь...— Дмитрий Донской (@DRG81218) September 26, 2020
Я понял бы ваши слёзы, если бы это был спирт.
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