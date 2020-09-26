Багровые реки: испанский завод затопило вином

Работникам завода не удалось ничего предпринять, чтобы остановить поток вина, хлещущий из поврежденного хранилища. Зато они засняли все на видео.

Испанское издание Lad Bible не уточняет причину повреждения цистерны. В результате инцидента никто не опьянел пострадал.