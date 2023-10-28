По цене квартиры: в Испании выставили на продажу целую деревню

Однако уже нескольким предпринимателям не удалось превратить её в туристический рай.
В Испании по цене квартиры в Барселоне продают деревню Сальто-де-Кастро. В населённом пункте находится 44 некогда жилых домов, общежитие, бар, церковь и бассейн, однако деревня пустует уже более 30 лет.
Сальто-де-Кастро располагается в живописном месте — в центре природного парка ЮНЕСКО "Месета Иберика" на северо-западе страны, неподалёку от границы с Португалией. Деревню основали в середине 1940-х годов для рабочих, которые строили неподалёку плотину. Но после завершения строительства люди начали переезжать в другие места — последний житель покинул деревню в 1990 году.
Деревня уже не раз переходила из рук в руки, но каждый бизнесмен в итоге отказывался от неё и перепродавал. Среди желающих купить Сальто-де-Кастро были и российские граждане, но они оказались либо чуточку умнее, либо менее тщеславней и от покупки в итоге отказались.
Нынешний владелец приобрёл деревню несколько лет назад за 300 тысяч евро (29,5 млн рублей). Предприниматель хотел сделать из неё туристический рай, отреставрировал некоторые постройки, но в итоге отказался от своей затеи и решил продать на 40 тысяч дешевле — за 260 тысяч евро (25 млн рублей), что равняется стоимости квартиры в столице Испании.
Деревней уже заинтересовались несколько людей, и риелторы надеются, что интерес к населённому пункту поднимет цену до 600 тысяч евро. Однако, как отмечают специалисты, чтобы привести Сальто-де-Кастро в нормальный вид и она отвечала всем европейским стандартам, потребуется вложить не менее 2 млн евро (195 млн рублей).
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