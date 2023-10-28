По цене квартиры: в Испании выставили на продажу целую деревню

В Испании по цене квартиры в Барселоне продают деревню Сальто-де-Кастро. В населённом пункте находится 44 некогда жилых домов, общежитие, бар, церковь и бассейн, однако деревня пустует уже более 30 лет.

Сальто-де-Кастро располагается в живописном месте — в центре природного парка ЮНЕСКО "Месета Иберика" на северо-западе страны, неподалёку от границы с Португалией. Деревню основали в середине 1940-х годов для рабочих, которые строили неподалёку плотину. Но после завершения строительства люди начали переезжать в другие места — последний житель покинул деревню в 1990 году.