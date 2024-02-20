В Китае самолёт экстренно сел в Гонконге из-за взрыва на борту

Виновником взрыва стал iPad.
Гонконгский новостной портал HK01 сообщил, что самолёт выполнявши рейс с филиппинского острова Боракай в Шанхай экстренно сел в Гонконге. Виной всему стал громкий хлопок на борту и задымление. Пассажиры чуть не устроили панику, но виной всему оказался пауэрбанк одного из пассажиров.
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Оказалось, он хотел зарядить свой iPad, но устройство внезапно взорвалось. Хлопок был громкий, а дымом заволокло весь салон. О пострадавших информации не поступало.
Рейс экстренно сел в Гонконге. Пассажира, у которого взорвалось устройство, тут же забрала полиция для разбирательств.
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Айпад закоротил пауэрбанку?
Или банка была некачественный и сама по себе жахнула?