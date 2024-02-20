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В Китае самолёт экстренно сел в Гонконге из-за взрыва на борту

В Китае самолёт экстренно сел в Гонконге из-за взрыва на борту

Автор:
20 февраля 2024 18:31
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ЧП   взрыв   пассажирский самолёт   пауэрбанк   посадка   происществие   самолёт   
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Виновником взрыва стал iPad.

Гонконгский новостной портал HK01 сообщил, что самолёт выполнявши рейс с филиппинского острова Боракай в Шанхай экстренно сел в Гонконге. Виной всему стал громкий хлопок на борту и задымление. Пассажиры чуть не устроили панику, но виной всему оказался пауэрбанк одного из пассажиров.

Оказалось, он хотел зарядить свой iPad, но устройство внезапно взорвалось. Хлопок был громкий, а дымом заволокло весь салон. О пострадавших информации не поступало.

Рейс экстренно сел в Гонконге. Пассажира, у которого взорвалось устройство, тут же забрала полиция для разбирательств.

Источник:

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Метки: ЧП   взрыв   пассажирский самолёт   пауэрбанк   посадка   происществие   самолёт   
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5  комментариев
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turyst Час назад
"Виновником взрыва стал iPad."

Айпад закоротил пауэрбанку?

Или банка была некачественный и сама по себе жахнула?
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835
Шурман 36 минут назад
Кто лайки ставит , то тогда мне минуса в том же количестве у меня есть официальное видео которе полностью не могу поставить и это был собственной сборки айпод с рынков !!!!!!! все тему закрыли
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Шурман 37 минут назад
Урод в официальной новости батарея стоит но не как не IPAD и я перечитал их новости . Тебя похоже дома нужно изолировать от интернета . Лайки это для тебя ГЛАВНОЕ ? . У меня тварь такая яблоко сервис свой на Луизе и работаем по лицензии , НИ ОДНО УСТРОЙСТВО НЕ ВЗРОВАЛОСЬ , НИ В КАКИХ ДАЖЕ ПОДВОДНЫХ УСЛОВИЯХ !!!!!!!!
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Шурман 40 минут назад
Херней попахивает эта новость как и с батареями с али экспресс :) у тебя при досмотре спрашивают все эти баки и ты отдаешь для контроля в любой точке мира и так же любую технику , значит в Китае это все нормально что все на копиях ходят :) а айпад у него от куд из прошлого века возник или его отец музыку там закачал но свой Клауд и не смог перенести . ФИШКИ СЦУКИ ХВАТИТ ХРЕНЬ ПОСТИТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!! Особенно эта епанутая у вас . И этот придурок Тайм который просто из новостей берет то что ему нужно . УБЕРИТЕ ДЕТЕЙ ИЗ ФИШЕК !!!!!!!!!!!!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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