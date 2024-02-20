В Китае самолёт экстренно сел в Гонконге из-за взрыва на борту

Гонконгский новостной портал HK01 сообщил, что самолёт выполнявши рейс с филиппинского острова Боракай в Шанхай экстренно сел в Гонконге. Виной всему стал громкий хлопок на борту и задымление. Пассажиры чуть не устроили панику, но виной всему оказался пауэрбанк одного из пассажиров.