На честном слове: Boeing 737 в США приземлился без части обшивки

В США продолжаются эпопея с самолётами Boeing 777. Не так давно у лайнера авиакомпании United Airlines на взлёте отвалилось колесо, повредив несколько припаркованных машин при падении. И вот новый казус.

После приземления воздушного судна в городе Медфорд, штат Орегон, выяснилось, что самолёт прилетел без внешней панели - сообщает Fox News со ссылкой на представителя компании.

На борту Boeing 737 находились 139 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. На время проверки аэропорт закрыли, после чего тщательно обследовали взлётно-посадочную полосу и примыкающую к ней территорию, но недостающего фрагмента 25-летнего самолёта не обнаружили.

Пилот самолёта сообщил, что вообще не подозревал о ЧП, и посадка была штатной. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США намерено провести по факту происшествия расследование. Также собственную проверку организует и United Airlines.

Между тем, Fox News приводит неутешительную статистику ЧП самолётов Boeing 777:

аварийная посадка рейса American Airlines в Лос-Анджелесе из-за возможной механической неисправности на борту самолета Boeing 777.

утечка топлива на рейсе 830 авиакомпании United Airlines, следовавший из Сиднея в Сан-Франциско. В результате борт был вынужден развернуться и вернуться в аэропорт Сиднея Кингсфорд Смит в Австралии.

техническая неполадка у самолета Boeing 787 Dreamliner, следовавшего из Сиднея в Окленд, произошла техническая неполадка, в результате которой пострадали 50 пассажиров.

И хотя производители самолётов Боинг утверждают, что делают всё возможное для соблюдения строгих стандартов качества, у американцев всё чаще возникают вопросы, а так ли это на самом деле.