FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1233 поста • 261 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
На честном слове: Boeing 737 в США приземлился без части обшивки

На честном слове: Boeing 737 в США приземлился без части обшивки

Автор:
16 марта 2024 11:49
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Boeing 777   Джо Барнет   США   ЧП   аэропорт   обшивка   расследование   самолет   
958
3

Инспекция проверила взлётно-посадочную полосу, но утерянного фрагмента не обнаружила. Сделали вывод, что кусок обшивки отвалился во время полёта.

В США продолжаются эпопея с самолётами Boeing 777. Не так давно у лайнера авиакомпании United Airlines на взлёте отвалилось колесо, повредив несколько припаркованных машин при падении. И вот новый казус.


После приземления воздушного судна в городе Медфорд, штат Орегон, выяснилось, что самолёт прилетел без внешней панели - сообщает Fox News со ссылкой на представителя компании.


На борту Boeing 737 находились 139 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. На время проверки аэропорт закрыли, после чего тщательно обследовали взлётно-посадочную полосу и примыкающую к ней территорию, но недостающего фрагмента 25-летнего самолёта не обнаружили.


Пилот самолёта сообщил, что вообще не подозревал о ЧП, и посадка была штатной. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США намерено провести по факту происшествия расследование. Также собственную проверку организует и United Airlines.


Между тем, Fox News приводит неутешительную статистику ЧП самолётов Boeing 777:


  • аварийная посадка рейса American Airlines в Лос-Анджелесе из-за возможной механической неисправности на борту самолета Boeing 777.
  • утечка топлива на рейсе 830 авиакомпании United Airlines, следовавший из Сиднея в Сан-Франциско. В результате борт был вынужден развернуться и вернуться в аэропорт Сиднея Кингсфорд Смит в Австралии.
  • техническая неполадка у самолета Boeing 787 Dreamliner, следовавшего из Сиднея в Окленд, произошла техническая неполадка, в результате которой пострадали 50 пассажиров.

И хотя производители самолётов Боинг утверждают, что делают всё возможное для соблюдения строгих стандартов качества, у американцев всё чаще возникают вопросы, а так ли это на самом деле.


Особенно после внезапной смерти Джо Барнета, который 32 года отработал на заводе Boeing и рассказал о "кухне" производства.


В частности, Барнет утверждал, что аварийные кислородные системы, которые были изготовлены для 787 Dreamliners, в 25%.случаев не срабатывали. Это означает, что если в салоне возникнет разгерметизация, в четверти из 787 лайнеров Dreamliner пассажиры задохнутся.


Также Барнет усомнился в том, что Boeing достаточно тщательно проверил свои лайнеры после инцидента, в результате которого у самолета авиакомпании Alaska Airlines в полете оторвалась дверная панель. Своё обращение американец записал в январе 2024 года, а а марте, спустя несколько дней после дачи показаний в рамках судебного процесса против компании, было найдено его тело, сообщает The Daily Mail. Как сообщает полиция, это было самоубийство, однако у многих здравомыслящих американцев это предположение вызывает закономерное сомнение.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Boeing 777   Джо Барнет   США   ЧП   аэропорт   обшивка   расследование   самолет   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Kucher 59 минут назад
Весна пришла. Боинги начали линять, сбрасывать старую обшивку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
зато передасты у власти...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Radugananebe 51 минуту назад
Вот тебе и хвалёные Боинги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

228106



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мой дом - моя крепость: россиянам могут разрешить любую самооборону при защите жилья
Мой дом - моя крепость: россиянам могут разрешить любую самооборону при защите жилья
Владелец питбуля, натравливавший пса на соседских собак, слёзно извинился после "разговора" с местными жителями
Владелец питбуля, натравливавший пса на соседских собак, слёзно извинился после...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 14 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 14 марта
Алёшин’а музыка
Алёшин’а музыка
Растет как трава, но это рассада
Растет как трава, но это рассада
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#факты#Юмор#забавно#интересное#полиция#аварии#авто аварии#Девушка
#животные#автомобили#интересно#история#США#Прикол#ДТП#Индия#собака#кот
#в мире#автомир#люди#Автовсячина#природа#Москва#позитив#кино#Россия#Еда
Растет как трава, но это рассада Растет как трава, но это рассада В США пилоты были вынуждены развернуть самолёт из-за пассажира с безудержным метеоризмом В США пилоты были вынуждены развернуть самолёт из-за пассажира с безудержным метеоризмом Российский самолёт Superjet 100 в полёте потерял часть обшивки Российский самолёт Superjet 100 в полёте потерял часть обшивки "На честном слове и на одном крыле": в США бдительный пассажир перед вылетом заметил недоработку техников "На честном слове и на одном крыле": в США бдительный пассажир перед вылетом заметил недоработку... Пилот несколько лет доставал женщину полетами над её домом Пилот несколько лет доставал женщину полетами над её домом "Перешел красные линии". Америке не нравится визит Такера Карлсона в Москву "Перешел красные линии". Америке не нравится визит Такера Карлсона в Москву

На что жалуетесь?

Вернуться