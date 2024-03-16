На честном слове: Boeing 737 в США приземлился без части обшивки

Инспекция проверила взлётно-посадочную полосу, но утерянного фрагмента не обнаружила. Сделали вывод, что кусок обшивки отвалился во время полёта.
В США продолжаются эпопея с самолётами Boeing 777. Не так давно у лайнера авиакомпании United Airlines на взлёте отвалилось колесо, повредив несколько припаркованных машин при падении. И вот новый казус.
После приземления воздушного судна в городе Медфорд, штат Орегон, выяснилось, что самолёт прилетел без внешней панели - сообщает Fox News со ссылкой на представителя компании.
На борту Boeing 737 находились 139 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. На время проверки аэропорт закрыли, после чего тщательно обследовали взлётно-посадочную полосу и примыкающую к ней территорию, но недостающего фрагмента 25-летнего самолёта не обнаружили.
Пилот самолёта сообщил, что вообще не подозревал о ЧП, и посадка была штатной. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США намерено провести по факту происшествия расследование. Также собственную проверку организует и United Airlines.
Между тем, Fox News приводит неутешительную статистику ЧП самолётов Boeing 777:
- аварийная посадка рейса American Airlines в Лос-Анджелесе из-за возможной механической неисправности на борту самолета Boeing 777.
- утечка топлива на рейсе 830 авиакомпании United Airlines, следовавший из Сиднея в Сан-Франциско. В результате борт был вынужден развернуться и вернуться в аэропорт Сиднея Кингсфорд Смит в Австралии.
- техническая неполадка у самолета Boeing 787 Dreamliner, следовавшего из Сиднея в Окленд, произошла техническая неполадка, в результате которой пострадали 50 пассажиров.
И хотя производители самолётов Боинг утверждают, что делают всё возможное для соблюдения строгих стандартов качества, у американцев всё чаще возникают вопросы, а так ли это на самом деле.
Особенно после внезапной смерти Джо Барнета, который 32 года отработал на заводе Boeing и рассказал о "кухне" производства.
В частности, Барнет утверждал, что аварийные кислородные системы, которые были изготовлены для 787 Dreamliners, в 25%.случаев не срабатывали. Это означает, что если в салоне возникнет разгерметизация, в четверти из 787 лайнеров Dreamliner пассажиры задохнутся.
Также Барнет усомнился в том, что Boeing достаточно тщательно проверил свои лайнеры после инцидента, в результате которого у самолета авиакомпании Alaska Airlines в полете оторвалась дверная панель. Своё обращение американец записал в январе 2024 года, а а марте, спустя несколько дней после дачи показаний в рамках судебного процесса против компании, было найдено его тело, сообщает The Daily Mail. Как сообщает полиция, это было самоубийство, однако у многих здравомыслящих американцев это предположение вызывает закономерное сомнение.
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