Как выглядит взрыв 60 тонн газа: в столице Монголии взлетел на воздух огромный газовоз

После взрыва загорелся рынок, несколько зданий и авто, находившихся неподалёку.
В Улан-Баторе - ЧП. В районе крупного рынка Дунжингарав взорвался газовоз. По неофициальному пока предположению, взрыву предшествовало ДТП с другим авто.
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После взрыва грузовик отбросило на 30-40 метров от места ЧП, и пламя быстро перекинулось на расположенный рядом жилой дом. Также загорелись стоявшие рядом машины и рыночные павильоны.
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По сообщению монгольского новостного портала News.mn, количество жертв пока уточняется. Известно, что при тушении пожара погибли три сотрудника МЧС и три жителя города. 15 жильцов дома, который загорелся после взрыва, пострадали. Из них пятеро находятся в реанимации с ожогами 80-90% тела. Их состояние крайне тяжёлое.
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Территория рынка, где случился пожар, оцеплена. Открытое горение удалось потушить спустя несколько часов, и сейчас спасатели ищут пропавших людей. Вероятнее всего, количество погибших и пострадавших в ближайшие часы возрастёт.
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Также известно, что в огне сгорело не менее 30 автомобилей, но эти цифры также пока не окончательные.
На месте тушении пожара были задействованы более 600 сотрудников экстренных служб и 48 единиц техники. Из дома, который загорелся после взрыва, около 40 жильцов были временно эвакуированы и размещены в гостинице.
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