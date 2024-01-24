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Как выглядит взрыв 60 тонн газа: в столице Монголии взлетел на воздух огромный газовоз

Как выглядит взрыв 60 тонн газа: в столице Монголии взлетел на воздух огромный газовоз

Автор:
24 января 2024 08:48
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   Монголия   ЧП   взрыв   газовоз   спасатели   улан-батор   
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После взрыва загорелся рынок, несколько зданий и авто, находившихся неподалёку.

В Улан-Баторе - ЧП. В районе крупного рынка Дунжингарав взорвался газовоз. По неофициальному пока предположению, взрыву предшествовало ДТП с другим авто.


После взрыва грузовик отбросило на 30-40 метров от места ЧП, и пламя быстро перекинулось на расположенный рядом жилой дом. Также загорелись стоявшие рядом машины и рыночные павильоны.


По сообщению монгольского новостного портала News.mn, количество жертв пока уточняется. Известно, что при тушении пожара погибли три сотрудника МЧС и три жителя города. 15 жильцов дома, который загорелся после взрыва, пострадали. Из них пятеро находятся в реанимации с ожогами 80-90% тела. Их состояние крайне тяжёлое.


Территория рынка, где случился пожар, оцеплена. Открытое горение удалось потушить спустя несколько часов, и сейчас спасатели ищут пропавших людей. Вероятнее всего, количество погибших и пострадавших в ближайшие часы возрастёт.


Также известно, что в огне сгорело не менее 30 автомобилей, но эти цифры также пока не окончательные.


На месте тушении пожара были задействованы более 600 сотрудников экстренных служб и 48 единиц техники. Из дома, который загорелся после взрыва, около 40 жильцов были временно эвакуированы и размещены в гостинице.

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Метки: Ynews   Видео   Монголия   ЧП   взрыв   газовоз   спасатели   улан-батор   
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1  комментарий
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sanchesS80 Минуту назад
Сколько ж там газовозов было, если 60 тонн?
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