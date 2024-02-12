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В Швеции взорвался новый аквапарк прямо на глазах у прохожих

В Швеции взорвался новый аквапарк прямо на глазах у прохожих

Автор:
12 февраля 2024 20:32
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ЧП   Швеция   аквапарк   взорвался   взрыв   парк   пожар   
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Из-за пожара и взрыва были эвакуированы ближайших здания и офисы. Взрыв был виден за несколько километров.

В городе Гётеборг сгорел крупнейший аквапарк в Швеции. DailyMail опубликовал момент взрыва, который сняли очевидцы из соседнего офиса. Сразу после взрыва началась эвакуация ближайших зданий.

Пока пожарные не могут установить причиной пожара. Жителям соседних домов в радиусе 500 метров посоветовали не покидать дома и не дышать горелой пластмассой. Сообщается, что несколько человек получили ранения, а больница университета Сальгренска подтвердила, что оказала помощь четырем людям.

Аквапарк потушили лишь к вечеру. Местные жители рассказывают, что до сих пор город пахнет пеплом и жжёным пластиком.

При постройке аквапарк обошёлся в 1.2 млрд евро. Гигантский аттракцион занимал площадь в 6000 квадратных метров в помещении и 4000 квадратных метров на открытом воздухе. Он должен был открыться совсем скоро, но после пожара открытие, явно, придётся отложить. Если бы строительство было завершено, парк стал бы одним из крупнейших аквапарков-аттракционов в Европе.

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Метки: ЧП   Швеция   аквапарк   взорвался   взрыв   парк   пожар   
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15  комментариев
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2k
Александр Ломовицкий 42 минуты назад
ждем доклад шведов о причинах взрыва.
ставлю на ...
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11k
поручик Ржевский Минуту назад
Это этот аквапарк, что ли?
Ссылка www.youtube.com
==
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71k
doker 7 минут назад
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42k
Example 6.2.6 9 минут назад
Видимо, просто для создания воды в нужных объёмах, хозяева пошли нестандартным путём, сначала завезли водород, и уже ожидали поставку кислорода, чтоб нагенерировать себе воды с избытком. Но не успели, кто-то закурил.
Иначе такой взрыв аквапарка сложно объяснить :)
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1k
Arti 19 минут назад
Неуспели интегрироватся правильно арабы
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21k
babuby 24 минуты назад
Лисички, взяли спички, к аквапарку подошли, .....
Взорвался .... Приходит на ум только: бензин(точнее его парЫ) + статика = взрыв.
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850
Шурман Полчаса назад
Хех , бывали там с детьми , хорошее было место как и леголенд .
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44k
Карандаш 36 минут назад
В этом аквапарке вместо воды бензин был?
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9k
Бритва 48 минут назад
ничёси аквапарки взрываются. буду держаться от них подальше.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
347994



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