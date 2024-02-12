В Швеции взорвался новый аквапарк прямо на глазах у прохожих

При постройке аквапарк обошёлся в 1.2 млрд евро. Гигантский аттракцион занимал площадь в 6000 квадратных метров в помещении и 4000 квадратных метров на открытом воздухе. Он должен был открыться совсем скоро, но после пожара открытие, явно, придётся отложить. Если бы строительство было завершено, парк стал бы одним из крупнейших аквапарков-аттракционов в Европе.