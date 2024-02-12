В Швеции взорвался новый аквапарк прямо на глазах у прохожих

Из-за пожара и взрыва были эвакуированы ближайших здания и офисы. Взрыв был виден за несколько километров.
В городе Гётеборг сгорел крупнейший аквапарк в Швеции. DailyMail опубликовал момент взрыва, который сняли очевидцы из соседнего офиса. Сразу после взрыва началась эвакуация ближайших зданий.
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Пока пожарные не могут установить причиной пожара. Жителям соседних домов в радиусе 500 метров посоветовали не покидать дома и не дышать горелой пластмассой. Сообщается, что несколько человек получили ранения, а больница университета Сальгренска подтвердила, что оказала помощь четырем людям.
Аквапарк потушили лишь к вечеру. Местные жители рассказывают, что до сих пор город пахнет пеплом и жжёным пластиком.
При постройке аквапарк обошёлся в 1.2 млрд евро. Гигантский аттракцион занимал площадь в 6000 квадратных метров в помещении и 4000 квадратных метров на открытом воздухе. Он должен был открыться совсем скоро, но после пожара открытие, явно, придётся отложить. Если бы строительство было завершено, парк стал бы одним из крупнейших аквапарков-аттракционов в Европе.
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ставлю на ...
Иначе такой взрыв аквапарка сложно объяснить :)
Взорвался .... Приходит на ум только: бензин(точнее его парЫ) + статика = взрыв.