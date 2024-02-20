Полицейский отшлёпал ремнём студенток техникума и попал под проверку

Правоохранителя пообещали наказать.
В Каменске-Уральском пожаловались на старшего лейтенанта полиции Ивана Корсака, который угрожал насилием девушкам из техникума торговли и сервиса. Корсак в учебном заведении подрабатывает преподавателем строевой, боевой и тактико-специальной подготовки. На днях в сети появились кадры с его педагогическими приёмами, которые очень не понравились родителям учащихся.
Со слов пострадавшей стороны, преподаватель в погонах наказал 17-летнюю студентку за неуместную на занятии улыбку, поставив её в угол на колени. А вторую, 18-летнюю девушку и вовсе отшлёпал по мягкому месту ремнём.
"Ко мне обратилась заявительница и пожаловалась, что преподаватель техникума торговли и сервиса Иван Корсак — действующий сотрудник дежурной части отдела полиции Каменска-Уральского — наказал ее 17-летнюю дочь. Во время занятия он при всех студентах поставил девушку на колени в угол. Мною поданы заявления в полицию, следственный комитет и прокуратуру, начата проверка.
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Такое поведение унижает достоинство подростков, которые еще формируются как личность. Оно недопустимо ни для кого вообще, ни для полицейского в частности", — заявил адвокат Сергей Барсуков, к которому за помощью обратилась мать одной из пострадавших.
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В местном главке МВД подтвердили, что на педагога написали заявление. Там уточнили, что их сотрудник работает в техникуме в свободное от службы время.
"19 февраля в полицию Каменска-Уральского поступило заявление гражданки о том, что преподаватель строевой, боевой и тактико-специальной подготовки техникума торговли и сервиса 1992 года рождения, перед группой студентов угрожал применением насилия в отношении дочери заявительницы. В настоящее время по этому факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Какое наказание может грозить полицейскому, пока неизвестно. В главке пообещали, что его привлекут по вей строгости закона, если, конечно, в ходе проверки подтвердится его вина.
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По словам полицейского, экзекуции проходили в шутливой форме, он уверяет, что агрессии не проявлял и никого ремнём не бил. Известно, что Иван Корсак уже написал заявление об увольнении из техникума по собственному желанию.
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Отстранить дурака и наказать и близко не подпускать к преподаванию.
Хотя, если учесть, что в полиции отбитых в разы больше, чем нормальных - то удивляться нечему.