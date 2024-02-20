Полицейский отшлёпал ремнём студенток техникума и попал под проверку

В Каменске-Уральском пожаловались на старшего лейтенанта полиции Ивана Корсака, который угрожал насилием девушкам из техникума торговли и сервиса. Корсак в учебном заведении подрабатывает преподавателем строевой, боевой и тактико-специальной подготовки. На днях в сети появились кадры с его педагогическими приёмами, которые очень не понравились родителям учащихся.





Со слов пострадавшей стороны, преподаватель в погонах наказал 17-летнюю студентку за неуместную на занятии улыбку, поставив её в угол на колени. А вторую, 18-летнюю девушку и вовсе отшлёпал по мягкому месту ремнём.



