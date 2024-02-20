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Полицейский отшлёпал ремнём студенток техникума и попал под проверку

Полицейский отшлёпал ремнём студенток техникума и попал под проверку

Автор:
20 февраля 2024 17:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Каменск-Уральский   заявление   наказание   полицейский   ремень   студентки   техникум   
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Правоохранителя пообещали наказать.

В Каменске-Уральском пожаловались на старшего лейтенанта полиции Ивана Корсака, который угрожал насилием девушкам из техникума торговли и сервиса. Корсак в учебном заведении подрабатывает преподавателем строевой, боевой и тактико-специальной подготовки. На днях в сети появились кадры с его педагогическими приёмами, которые очень не понравились родителям учащихся.


Со слов пострадавшей стороны, преподаватель в погонах наказал 17-летнюю студентку за неуместную на занятии улыбку, поставив её в угол на колени. А вторую, 18-летнюю девушку и вовсе отшлёпал по мягкому месту ремнём.


"Ко мне обратилась заявительница и пожаловалась, что преподаватель техникума торговли и сервиса Иван Корсак — действующий сотрудник дежурной части отдела полиции Каменска-Уральского — наказал ее 17-летнюю дочь. Во время занятия он при всех студентах поставил девушку на колени в угол. Мною поданы заявления в полицию, следственный комитет и прокуратуру, начата проверка.

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Такое поведение унижает достоинство подростков, которые еще формируются как личность. Оно недопустимо ни для кого вообще, ни для полицейского в частности", — заявил адвокат Сергей Барсуков, к которому за помощью обратилась мать одной из пострадавших.

В местном главке МВД подтвердили, что на педагога написали заявление. Там уточнили, что их сотрудник работает в техникуме в свободное от службы время.


"19 февраля в полицию Каменска-Уральского поступило заявление гражданки о том, что преподаватель строевой, боевой и тактико-специальной подготовки техникума торговли и сервиса 1992 года рождения, перед группой студентов угрожал применением насилия в отношении дочери заявительницы. В настоящее время по этому факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.


Какое наказание может грозить полицейскому, пока неизвестно. В главке пообещали, что его привлекут по вей строгости закона, если, конечно, в ходе проверки подтвердится его вина.

По словам полицейского, экзекуции проходили в шутливой форме, он уверяет, что агрессии не проявлял и никого ремнём не бил. Известно, что Иван Корсак уже написал заявление об увольнении из техникума по собственному желанию.

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Метки: Видео   Каменск-Уральский   заявление   наказание   полицейский   ремень   студентки   техникум   
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23  комментария
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3k
Андрей 4 часа назад
я так понимаю там самое интересное после уроков и это видео надо искать на порнохабе в разделе БДСМ
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58k
Мойша Полминуты назад
За то школота внимательно слушает преподавателя.
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1k
Лебовски Полчаса назад
У него ухмылка как у доктора Лектера... Или мне показалось?)))))
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17k
ss 48 минут назад
А если это любовь?!...
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58k
turyst Час назад
Не шибко то они и сопротивлялись.
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58k
turyst Час назад
Хм... Интересно, а кого готовят в техникуме торговли и сервиса с такими предметами?
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Час назад
В смысле.....А что еще надо подтверждать, если есть заявление и ВИДЕО????
Отстранить дурака и наказать и близко не подпускать к преподаванию.
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2k
Андерсен 2 часа назад
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28k
ПаганецЪ 2 часа назад
Какие-то менты пошли странные. То на БДСМ-вечеринку вломятся, то ремнём кого-то шлёпают...
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166
Александр 3 часа назад
WTF?
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386
ApolloOne 3 часа назад
Какой-то треш. Шутник, тоже мне.
Хотя, если учесть, что в полиции отбитых в разы больше, чем нормальных - то удивляться нечему.
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3k
Daimos 3 часа назад
Позорище.
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4k
solovei7 3 часа назад
А почему торговля и сервис все в камуфляже?)
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92k
sapér Vodička 3 часа назад
Весело у них там !
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7k
klop 4 часа назад
Может он показывал как либерду и навальнят в автозаках воспитывать? Ничего в этом плохого нет. Да и девушки постоянно подхихикивают на видео.
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7k
Alex 4 часа назад
Экий проказник
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