Работников в волонтёры, тамаду - уволить. В Белогорске закрыли единственный ночной клуб из-за голых девушек

В воскресенье в социальных сетях появились ролики из ночного клуба города Белогорска Амурской области. Там появился новый тамада (его взяли на работу две недели назад), который устроил захватывающий конкурс на раздевание среди мужчин и девушек. Очень активные участники принялись оголяться на публике. В это время их засняли на видео.