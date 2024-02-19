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Работников в волонтёры, тамаду - уволить. В Белогорске закрыли единственный ночной клуб из-за голых девушек

Работников в волонтёры, тамаду - уволить. В Белогорске закрыли единственный ночной клуб из-за голых девушек

Автор:
19 февраля 2024 19:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Белогорск   Видео   интересное   клуб   мэр   тусовка   фото   
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Мэр города рассказал, что все виновные уже раскаялись и были наказаны.

В воскресенье в социальных сетях появились ролики из ночного клуба города Белогорска Амурской области. Там появился новый тамада (его взяли на работу две недели назад), который устроил захватывающий конкурс на раздевание среди мужчин и девушек. Очень активные участники принялись оголяться на публике. В это время их засняли на видео.

Ролики быстро разлетелись по социальным сетям. Они дошли до мэра города Станислава Мелюкова. В понедельник он написал в социальных сетях об итогах проверки. Градоначальник заявил, что ночной клуб закрылся, полиция проводит проверку. Тамада был тут же уволен, а все сотрудники ночного клуба будут работать волонтёрами в центрах помощи СВО.

Кроме того, в среду, 21 февраля, власти проведут встречу с представителями кафе и ресторанов, чтобы объяснить правила организации отдыха, уточняет ТАСС.

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Метки: Белогорск   Видео   интересное   клуб   мэр   тусовка   фото   
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10  комментариев
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417
Гепатит С 50 минут назад
А что, СВО теперь как пугало используют? Это же дурдом.
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6k
Владимир 5 минут назад
У нас законы вообще работают в стране или каждый мэрок свой шариат устанавливает по беспределу исходя из своих комплексов и психических травм?
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15k
эмосурикат прямоползающий 12 минут назад
а когда-то евросеть устраивала раздачу телефонов за публичное оголение и никого это не смущало
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46k
Цыц тут у меня 45 минут назад
Хороший тамада и конкурсы интересные.
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3k
Андрей 46 минут назад
почему все в руках держат смарты а сюда видео сливают с сименса а-35? друг спрашивает?
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16k
Дядюшка Ау 48 минут назад
" ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ ЭТОМ?" (с)

Думаю, что надо закрыть еще общественные бани. Уж там то....э-э-э-х....
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55k
Опиум для народа 49 минут назад
-"Тамада был тут же уволен, а все сотрудники ночного клуба будут работать волонтёрами в центрах помощи СВО. "-
-на конституцию уже всем давно было насрать...
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26k
ЦСКА 53 минуты назад
Б.л.я.д.ь, эта херня заразная чтоль!?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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