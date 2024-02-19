Работников в волонтёры, тамаду - уволить. В Белогорске закрыли единственный ночной клуб из-за голых девушек

Мэр города рассказал, что все виновные уже раскаялись и были наказаны.
В воскресенье в социальных сетях появились ролики из ночного клуба города Белогорска Амурской области. Там появился новый тамада (его взяли на работу две недели назад), который устроил захватывающий конкурс на раздевание среди мужчин и девушек. Очень активные участники принялись оголяться на публике. В это время их засняли на видео.
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Ролики быстро разлетелись по социальным сетям. Они дошли до мэра города Станислава Мелюкова. В понедельник он написал в социальных сетях об итогах проверки. Градоначальник заявил, что ночной клуб закрылся, полиция проводит проверку. Тамада был тут же уволен, а все сотрудники ночного клуба будут работать волонтёрами в центрах помощи СВО.
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Кроме того, в среду, 21 февраля, власти проведут встречу с представителями кафе и ресторанов, чтобы объяснить правила организации отдыха, уточняет ТАСС.
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Думаю, что надо закрыть еще общественные бани. Уж там то....э-э-э-х....
-на конституцию уже всем давно было насрать...