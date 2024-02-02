На выставке ВДНХ в Москве мужчинам предложили почувствовать процесс родов

«Сегодня на выставке практически в каждом павильоне будут представлены мероприятия, которые позволят вам узнать чуть больше о промышленности, нацеленной на обеспечение медицинской помощи продукцией. Будут и блоки вопросов, касающиеся научных разработок и социальной поддержки старшего поколения. Будут также представлены рекомендации ведущих специалистов по правильному питанию, образу жизни», — сказал Михаил Мурашко.