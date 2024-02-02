На выставке ВДНХ в Москве мужчинам предложили почувствовать процесс родов

Мужчины удивились, узнав, как это больно.
На выставке "Россия" ВДНХ Наро-Фоминский перинатальный центр дал посетителям почувствовать на себе процесс родов. Мужчинам надевали искусственный живот и подключали к датчикам, которые имитировали боль от родов и схватки. Судя по ролику, который опубликовал портал "360", многие удивились ощущениям.
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Все мероприятия были доступны бесплатно. 2 февраля на выставке ВДНХ был "День здоровья", в рамках которого посетителям представили
«Сегодня на выставке практически в каждом павильоне будут представлены мероприятия, которые позволят вам узнать чуть больше о промышленности, нацеленной на обеспечение медицинской помощи продукцией. Будут и блоки вопросов, касающиеся научных разработок и социальной поддержки старшего поколения. Будут также представлены рекомендации ведущих специалистов по правильному питанию, образу жизни», — сказал Михаил Мурашко.
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