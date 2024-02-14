В Дагестане после первого поражения пропала 22-летняя боксёрша

В Дагестане пропала молодая девушка, которая приехала в Каспийск на соревнования по тайскому боксу. Девушка потерпела поражение (первое в её карьере) и отправилась гулять по берегу моря. Последний раз девушку видели выходящей из Дворца спорта им. Али Алиева, где проходил чемпионат Северо-Кавказского и Южного федерального округов по муай-тай. Девушка направлялась в сторону моря.