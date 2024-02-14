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В Дагестане после первого поражения пропала 22-летняя боксёрша

В Дагестане после первого поражения пропала 22-летняя боксёрша

Автор:
14 февраля 2024 13:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Дагестан   Девушка   интересное   пропал человек   спортсменка   фото   
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Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

В Дагестане пропала молодая девушка, которая приехала в Каспийск на соревнования по тайскому боксу. Девушка потерпела поражение (первое в её карьере) и отправилась гулять по берегу моря. Последний раз девушку видели выходящей из Дворца спорта им. Али Алиева, где проходил чемпионат Северо-Кавказского и Южного федерального округов по муай-тай. Девушка направлялась в сторону моря.

Сотовый телефон девушка оставила в номере. Она попрощалась со своим братом, а маме попросила передать что очень её любит. Местные сообщили, что Аня долго гуляла по берегу. Другие говорят, что девушка села в машину.

В данный момент поиски продолжаются. Подключены десятки волонтёров, полицейских и водолазов, уточняет SHOT.

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Метки: Видео   Дагестан   Девушка   интересное   пропал человек   спортсменка   фото   
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8  комментариев
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11k
Борис Карабанов 48 минут назад
Типа, сия пучина поглотила ея в один момент? Печально, коли так.
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28k
ПаганецЪ 46 минут назад
Нэ аправдала давэрия. Зарэзат!
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24k
hebpat 51 минуту назад
Скорее всего не убийство, а самоубийство, шагала по морю не боясь замочить ноги, да и полезла в камни где зимой точно никто не гуляет
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38k
АнтонПолднев 53 минуты назад
Мож душевную травму залечивает?
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214
ruslan d 54 минуты назад
Как можно из-за такой фигни расстраиваться ...
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6k
Lexx 57 минут назад
А с чего взяли, что убийство? Трупа же нет. Может, она жива-здорова, бухает где нибудь с горя.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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