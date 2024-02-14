В Дагестане после первого поражения пропала 22-летняя боксёрша

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
В Дагестане пропала молодая девушка, которая приехала в Каспийск на соревнования по тайскому боксу. Девушка потерпела поражение (первое в её карьере) и отправилась гулять по берегу моря. Последний раз девушку видели выходящей из Дворца спорта им. Али Алиева, где проходил чемпионат Северо-Кавказского и Южного федерального округов по муай-тай. Девушка направлялась в сторону моря.
Сотовый телефон девушка оставила в номере. Она попрощалась со своим братом, а маме попросила передать что очень её любит. Местные сообщили, что Аня долго гуляла по берегу. Другие говорят, что девушка села в машину.
Источник:
В данный момент поиски продолжаются. Подключены десятки волонтёров, полицейских и водолазов, уточняет SHOT.
Источник:
- На выставке ВДНХ в Москве мужчинам предложили почувствовать процесс родов
- Сёстры из Дагестана сбежали в Грузию от своих родных, которые подвергли девушек обрезанию, издавались над ними и хотели выдать замуж
- "Чеченскому Халку" в Дагестане разбили лицо из-за неправильной парковки
- Суд осудил жительницу Нижнего Новгорода из-за радужных серёжек на 5 суток, но дело не только в них
- В Рыбинске люди устроили давку из-за сахара по скидке
Как-то так