В Екатеринбурге полицейские поймали декана факультета журналистики и элитного психолога на БДСМ-вечеринке

В центре Екатеринбурга есть клуб «Фабрика». Та решили провести кинки-пати: смесь БДСМ и откровенной эротики. Всех участников пригласили заранее и объявили, что на мероприятии будет строгий дресс-код. Если уж придёте одетыми - то строго сексуально.

И в разгар вечера, когда участники как следует возбудились, на тусовку пришли силовики. Поначалу любители БДСМ не разобрались, кто к ним пришёл, и продолжили веселье. Видимо, решили, что это приглашённые артисты, которые сейчас наденут им наручники и как следуют выпорют.

Но сеанса порки не случилось - полицейские остановили движуху и проверили у всех документы. Среди участников обнаружили декана факультета журналистики Уральского федерального университета Ивана Некрасова.