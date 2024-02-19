В Екатеринбурге полицейские поймали декана факультета журналистики и элитного психолога на БДСМ-вечеринке

Участники массовой оргии сначала даже не поняли, что к ним нагрянули силовики - думали, что это элемент шоу.
В центре Екатеринбурга есть клуб «Фабрика». Та решили провести кинки-пати: смесь БДСМ и откровенной эротики. Всех участников пригласили заранее и объявили, что на мероприятии будет строгий дресс-код. Если уж придёте одетыми - то строго сексуально.
И в разгар вечера, когда участники как следует возбудились, на тусовку пришли силовики. Поначалу любители БДСМ не разобрались, кто к ним пришёл, и продолжили веселье. Видимо, решили, что это приглашённые артисты, которые сейчас наденут им наручники и как следуют выпорют.
Но сеанса порки не случилось - полицейские остановили движуху и проверили у всех документы. Среди участников обнаружили декана факультета журналистики Уральского федерального университета Ивана Некрасова.
Спросили, приду ли я. Я сказал, что хотел бы прийти, и меня добавили в группу этого мероприятия в телеграме, - заявил преподаватель ведущего ВУЗа города.
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В учебном заведении уже среагировали на развлечения своего сотрудника и заявили, что человек волен сам решать, как ему проводить свободное время. По словам администрации ВУЗа, ничего страшного не произошло:
Сам преподаватель рассказал, что пришёл туда, собственно, смотреть. Полицейские задавали на месте ничего не значащие вопросы вроде «Зачем пришёл?», «Кто пригласил?», «Сколько заплатил?», и так на протяжении 4-х часов, а потом пошли по домам спать.
Была там и член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Кристина Володина. Комментариев от неё не последовало, а организаторов вечеринки задержали на пару суток. Ранее такой же рейд силовиков прошёл в тульском клубе «Типография». Там было мероприятие «про любовь, открытость и сексуальность», оно быстро завершилось с приходом силовиков.
Осторожно, мат:
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Просто беспредел какой-то!
Взрослые люди, закон не нарушают, выплёскивают и ищут то, чего им не хватает в жизни.
Я не понимаю почему этих полицейских не наказали только.
Ага, муж жену отлюбил не в миссионерской позе! Значит извращенец!
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Так и есть.
Закрытая вечеринка.
Ничего криминального нет.
А вот ментам стоит по шее дать за разглашение личных данных.
зато соротов колбасы в магазинах хоть завыбирайся
Или какие то активисты скоро будут по квартирам ходить и смотреть как муж с женой там спят, и если не в разных комнатах то облава, бо нельзя, некультурно?