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В Екатеринбурге полицейские поймали декана факультета журналистики и элитного психолога на БДСМ-вечеринке

В Екатеринбурге полицейские поймали декана факультета журналистики и элитного психолога на БДСМ-вечеринке

Автор:
19 февраля 2024 16:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Вечеринка   Видео   бдсм   декан   екатеринбург   ночной клуб   
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Участники массовой оргии сначала даже не поняли, что к ним нагрянули силовики - думали, что это элемент шоу.

В центре Екатеринбурга есть клуб «Фабрика». Та решили провести кинки-пати: смесь БДСМ и откровенной эротики. Всех участников пригласили заранее и объявили, что на мероприятии будет строгий дресс-код. Если уж придёте одетыми - то строго сексуально.

И в разгар вечера, когда участники как следует возбудились, на тусовку пришли силовики. Поначалу любители БДСМ не разобрались, кто к ним пришёл, и продолжили веселье. Видимо, решили, что это приглашённые артисты, которые сейчас наденут им наручники и как следуют выпорют.

Но сеанса порки не случилось - полицейские остановили движуху и проверили у всех документы. Среди участников обнаружили декана факультета журналистики Уральского федерального университета Ивана Некрасова.

Спросили, приду ли я. Я сказал, что хотел бы прийти, и меня добавили в группу этого мероприятия в телеграме, - заявил преподаватель ведущего ВУЗа города.

В учебном заведении уже среагировали на развлечения своего сотрудника и заявили, что человек волен сам решать, как ему проводить свободное время. По словам администрации ВУЗа, ничего страшного не произошло:

Сам преподаватель рассказал, что пришёл туда, собственно, смотреть. Полицейские задавали на месте ничего не значащие вопросы вроде «Зачем пришёл?», «Кто пригласил?», «Сколько заплатил?», и так на протяжении 4-х часов, а потом пошли по домам спать.

Была там и член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Кристина Володина. Комментариев от неё не последовало, а организаторов вечеринки задержали на пару суток. Ранее такой же рейд силовиков прошёл в тульском клубе «Типография». Там было мероприятие «про любовь, открытость и сексуальность», оно быстро завершилось с приходом силовиков.

Осторожно, мат:

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Метки: Вечеринка   Видео   бдсм   декан   екатеринбург   ночной клуб   
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34  комментария
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3k
Rom 3 часа назад
А что препод сразу то... он же не на паре в институте проводим тусовку )
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10k
soar Полчаса назад
И что? Это запрещено законом? Какая разница, кто как проводит свое свободное время на закрытых(!!!) от посторонних вечеринках? Если так и дальше пойдет, то силовики по доносу бдительных соседей начнут вламываться в супружеские спальни и проверять, достаточно ли целомудренно еб#тся супруги.
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6k
Владимир Полчаса назад
Что вообще эти полицейские там делали?
Просто беспредел какой-то!
Взрослые люди, закон не нарушают, выплёскивают и ищут то, чего им не хватает в жизни.
Я не понимаю почему этих полицейских не наказали только.
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492
iskra 46 минут назад
Был у меня знакомый. Гей.Работал учителем физики.Его считали хорошим учителем и ученики и администрация школы. Про то, что он гей не знал никто.Спокойно доработал до пенсии. А если бы просочился слух,то посадили бы. Была в СССР статья в УК про это..
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12k
Света Час назад
Я вот реально не понимаю что это такое... Они же не на улице развлекались. Закрытая вечерина в особом клубе, только по приглашению. Что не так?! То есть что чебуреки частенько просто на улице, в транспорте проходу женщинам и даже детям не дают их не напрягает. Ловить, пи..ть и сажать без жалости не желают, а тут кто то возбудился на закрытое мероприятие для своих. Что за мудачизм?
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34k
Korolev Час назад
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9k
Oleg Час назад
и чё? ничего не нашли, давай препода попытаемся обосрать? руководство ВУЗа - молодцы. каждый волен сам решать, как проводить свободное время. А кучке полицаев видать не чем заняться.
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11k
paranoid 2 часа назад
Похоже ребятам в форме и с оружием нечем бл.ть больше заняться в нашей стране.
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34k
Юр21 2 часа назад
Я смотрю в коментах обиженное ЛГБТ сообщество кипит возмущением!
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34k
Юр21 2 часа назад
Блин, когда же вы поймёте что то что можно сантехнику из ЖЭКа нельзя декану, политику, да и в принципе любой медийной персоне, любой шаг этих персон отслеживают всевозможные журналисты и блогеры и устраивают шум в СМИ который по сути является пропагандой. Короче, хочешь шляться по притонам, участвовать во всяких гомосяцких оргиях не будь медийной персоной, а коли стал должностным лицом, или приобрёл известность - думай что делаешь. Теперь этого декана погонят нахер с ВУЗа и правильно сделают.
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1k
Aleksei 2 часа назад
так и до Кима не далеко. скоро менты будут рассказывать кому,кого и как любить. Короче,полная хрень...
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19k
Михаил Гривин 2 часа назад
Это была доставка наручников
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63k
Андрей 2 часа назад
Такими темпами будут скоро в квартиры врываться и вязать всех, кто увлекается различными фетишами.
Ага, муж жену отлюбил не в миссионерской позе! Значит извращенец!
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6k
heta 2 часа назад
Гже же еще психологу изучать материал?
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5k
Александр 2 часа назад
это всем участникам направили сообщения на работу? или только одному преподу, с которого не получилось срубить бабки? я бы этих правохранителей всех гнал поганой метлой. Преподу нельзя, а токарю или музыканту можно! Если есть за что привлечь - привлекайте, а если нет, то не фиг распускать языки.
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39k
albedo 2 часа назад
заявили, что человек волен сам решать, как ему проводить свободное время. По словам администрации ВУЗа, ничего страшного не произошло:
------------
Так и есть.
Закрытая вечеринка.
Ничего криминального нет.

А вот ментам стоит по шее дать за разглашение личных данных.
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3k
Максим Макашев 2 часа назад
уже начинает стираться грань между "первой древнейшей профессией" и "второй": пр0ститутки становятся журHашлю}{ами, а журналисты - пр0ститутками
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23k
BiZ 2 часа назад
пфф. элитный психолог!!! примерно как главный дольоеб)
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13k
Copycat 2 часа назад
ну у нас не советский союз что бы были комсомольцы котоыре за нравственность - в свободное от работы время каждый дрочит как он хочет

зато соротов колбасы в магазинах хоть завыбирайся
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32k
Владимир 2 часа назад
Ну собсно говоря и чо? Он не студентов же туда приводил, не агитировал, не рекламировал..
Или какие то активисты скоро будут по квартирам ходить и смотреть как муж с женой там спят, и если не в разных комнатах то облава, бо нельзя, некультурно?
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842
Казак 3 часа назад
В Екате полиционерам больше ловить некого?
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