В Екатеринбурге у странной женщины изъяли 13-летнюю дочь, которая росла в квартире с могильным крестом и портретом Распутина

Полоумная мать била ребёнка и кормила едой, собранной с кладбищ.
В Екатеринбурге сотрудники полиции из службы ПДН по сигналу соседей наведались в квартиру, где жила женщина с 13-летней дочерью. Мадам много лет не платила коммунальным службам, поэтому дома не было электричества, газа и воды, и атмосфера, в которой рос ребёнок, примерно понятна по фото, сделанным представителями органов опеки и полицейскими.
В комнате - огромный могильный крест, который матушка ребёнка притащила с кладбища, большой портрет Распутина на стене. На погосты, кстати, дама ходила часто, регулярно принося оттуда еду, которую оставляют на могилках. А уж на Пасху собранными на кладбище яйцами даже пыталась угостить соседей.
Девочка откровенно голодала, и её периодически подкармливали добрые люди, если той удавалось выйти во двор. Кстати, в школу ребёнок почти не ходил, но мать это ни разу не смущало. Многие соседи догадывались, об обстановке, царившей в этой небольшой семье, а забили тревогу люди, поселившиеся в квартире рядом. Через стенку они слышали детский плач, ругань и звуки ударов. Однажды не выдержали и обратились в полицию.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних забрали ребенка в больницу и сейчас решается вопрос о лишении матери девочки родительских прав.
Сама женщина, кстати, уверена, что девочке с ней было бы лучше, чем в казённом доме.
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Представитель ГУ МВД региона Валерий Горелых сообщил, что мать девочки прошла краткий курс лечения в психушке и сейчас она дома. Что касается ребёнка, то у её родительницы было много лет, чтобы понять, как правильно воспитывать и содержать дочь. Вопрос о лишении женщины прав на ребёнка - первоочередная задача. Кстати, у этой странной особы есть еще и взрослый 20-летний сын, который живёт отдельно. По словам соседей он сбежал от матери и как-то смог устроиться в этой жизни.
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