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В Екатеринбурге у странной женщины изъяли 13-летнюю дочь, которая росла в квартире с могильным крестом и портретом Распутина

В Екатеринбурге у странной женщины изъяли 13-летнюю дочь, которая росла в квартире с могильным крестом и портретом Распутина

Автор:
21 декабря 2023 09:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Видео   дети   дети-маугли   екатеринбург   изъятие ребёнка из семьи   опека   полиция   родители   
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Полоумная мать била ребёнка и кормила едой, собранной с кладбищ.

В Екатеринбурге сотрудники полиции из службы ПДН по сигналу соседей наведались в квартиру, где жила женщина с 13-летней дочерью. Мадам много лет не платила коммунальным службам, поэтому дома не было электричества, газа и воды, и атмосфера, в которой рос ребёнок, примерно понятна по фото, сделанным представителями органов опеки и полицейскими.


В комнате - огромный могильный крест, который матушка ребёнка притащила с кладбища, большой портрет Распутина на стене. На погосты, кстати, дама ходила часто, регулярно принося оттуда еду, которую оставляют на могилках. А уж на Пасху собранными на кладбище яйцами даже пыталась угостить соседей.

Девочка откровенно голодала, и её периодически подкармливали добрые люди, если той удавалось выйти во двор. Кстати, в школу ребёнок почти не ходил, но мать это ни разу не смущало. Многие соседи догадывались, об обстановке, царившей в этой небольшой семье, а забили тревогу люди, поселившиеся в квартире рядом. Через стенку они слышали детский плач, ругань и звуки ударов. Однажды не выдержали и обратились в полицию.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних забрали ребенка в больницу и сейчас решается вопрос о лишении матери девочки родительских прав.


Сама женщина, кстати, уверена, что девочке с ней было бы лучше, чем в казённом доме.


Представитель ГУ МВД региона Валерий Горелых сообщил, что мать девочки прошла краткий курс лечения в психушке и сейчас она дома. Что касается ребёнка, то у её родительницы было много лет, чтобы понять, как правильно воспитывать и содержать дочь. Вопрос о лишении женщины прав на ребёнка - первоочередная задача. Кстати, у этой странной особы есть еще и взрослый 20-летний сын, который живёт отдельно. По словам соседей он сбежал от матери и как-то смог устроиться в этой жизни.


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Метки: Ynews   Видео   дети   дети-маугли   екатеринбург   изъятие ребёнка из семьи   опека   полиция   родители   
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9  комментариев
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Ksenia2 Час назад
Вот интересно: если ребенок ходил в школу, то там должны были знать о проблемах в семье. Если не ходил, то почему не спохватились раньше?
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36k
Андрей Иванов 19 минут назад
И зачем 13 лет ждали?
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18k
Мистер Фикс 38 минут назад
Тетка была в секте, поклоняющейся Распутину.
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3k
Едондер пуп Час назад
А что за негатив к крестам в квартире? Оскорбление чувств верующих! Набожная женщина растила дочь в строгости и смирении, что не так? Сарказм, конечно. Несчастный случай.
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