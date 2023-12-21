В Екатеринбурге у странной женщины изъяли 13-летнюю дочь, которая росла в квартире с могильным крестом и портретом Распутина

Представитель ГУ МВД региона Валерий Горелых сообщил, что мать девочки прошла краткий курс лечения в психушке и сейчас она дома. Что касается ребёнка, то у её родительницы было много лет, чтобы понять, как правильно воспитывать и содержать дочь. Вопрос о лишении женщины прав на ребёнка - первоочередная задача. Кстати, у этой странной особы есть еще и взрослый 20-летний сын, который живёт отдельно. По словам соседей он сбежал от матери и как-то смог устроиться в этой жизни.