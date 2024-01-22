МИД Киргизии требует проверить силовиков, унизивших во время рейда граждан республики

Министерство иностранных дел Киргизии требует разбирательства в отношении силовиков, которые унизили достоинство киргизских рабочих на стройплощадке в Екатеринбурге. Рейдовые мероприятия, из-за которых всполошился МИД Киргизии, прошли 17 января. Проверять работников из ближнего зарубежья приехали сотрудники прокуратуры, ФСБ, МВД и Росгвардии. В опубликованном в соцсетях ролике видно, что мигрантов заставили передвигаться по территории стройки вприсядку (гуськом), а затем поставили на колени.





В МИД Киргизии заявили, что среди проверяемых были 40 граждан республики, нарушений у них не выявили, но при этом "унизили достоинство граждан, осуществляющих трудовую деятельность".



