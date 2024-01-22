МИД Киргизии требует проверить силовиков, унизивших во время рейда граждан республики

Внешнеполитическое ведомство республики обратилось в российскую прокуратуру.
Министерство иностранных дел Киргизии требует разбирательства в отношении силовиков, которые унизили достоинство киргизских рабочих на стройплощадке в Екатеринбурге. Рейдовые мероприятия, из-за которых всполошился МИД Киргизии, прошли 17 января. Проверять работников из ближнего зарубежья приехали сотрудники прокуратуры, ФСБ, МВД и Росгвардии. В опубликованном в соцсетях ролике видно, что мигрантов заставили передвигаться по территории стройки вприсядку (гуськом), а затем поставили на колени.
В МИД Киргизии заявили, что среди проверяемых были 40 граждан республики, нарушений у них не выявили, но при этом "унизили достоинство граждан, осуществляющих трудовую деятельность".
"Проведены консультации с уполномоченным по правам человека Свердловской области Т. Мерзляковой, которая заявила о готовности организовать проверку по факту рейда правоохранительных органов. ... Министерство иностранных Киргизии инициирует разбирательство по данному факту на уровне федеральных органов власти РФ, в том числе в целях недопущения в России впредь подобных действий в отношении трудящихся-граждан из Кыргызстана", — сообщили во внешнеполитическом ведомстве Киргизии.
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При этом в МИД Киргизии прекрасно понимают, почему силовики применили подобные меры к работникам стройки. Некоторые из них пытались сбежать, поэтому полицейским пришлось ограничить их возможности передвижения.
"Со слов наших граждан, во время проверочных мероприятий граждане соседних государств разбежались по этажам и пытались скрыться от правоохранителей. В результате чего полицией были приняты меры по задержанию убежавших, а также ограничению свободного передвижения проверяемых", — пишет МИД Киргизии.
Отмечается, что в ходе рейда российские силовики проверили 150 человек. Из них восемь депортируют за нарушение миграционного законодательства и ещё четырем вручили повестки в военкомат. По данным Генпрокуратуры РФ, в 2022 преступность среди мигрантов выросла на 10%.
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- Главы Дагестана и Чечни прокомментировали действия силовиков, проводивших миграционные рейды в Подмосковье
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- В Питере полиция провела рейд и доставила в военкомат больше сотни мигрантов
- Рейды по выявлению нелегальных мигрантов в РФ продолжатся, но освещать их в СМИ не будут
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Ну погоняйте гуськом наших граждан, которые в Киргизию после февраля 2022 года приехали. Так сказать зуб за зуб.