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МИД Киргизии требует проверить силовиков, унизивших во время рейда граждан республики

МИД Киргизии требует проверить силовиков, унизивших во время рейда граждан республики

Автор:
22 января 2024 16:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   МИД Киргизии   екатеринбург   мигранты   рейд   силовики   
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Внешнеполитическое ведомство республики обратилось в российскую прокуратуру.

Министерство иностранных дел Киргизии требует разбирательства в отношении силовиков, которые унизили достоинство киргизских рабочих на стройплощадке в Екатеринбурге. Рейдовые мероприятия, из-за которых всполошился МИД Киргизии, прошли 17 января. Проверять работников из ближнего зарубежья приехали сотрудники прокуратуры, ФСБ, МВД и Росгвардии. В опубликованном в соцсетях ролике видно, что мигрантов заставили передвигаться по территории стройки вприсядку (гуськом), а затем поставили на колени.


В МИД Киргизии заявили, что среди проверяемых были 40 граждан республики, нарушений у них не выявили, но при этом "унизили достоинство граждан, осуществляющих трудовую деятельность".


"Проведены консультации с уполномоченным по правам человека Свердловской области Т. Мерзляковой, которая заявила о готовности организовать проверку по факту рейда правоохранительных органов. ... Министерство иностранных Киргизии инициирует разбирательство по данному факту на уровне федеральных органов власти РФ, в том числе в целях недопущения в России впредь подобных действий в отношении трудящихся-граждан из Кыргызстана", — сообщили во внешнеполитическом ведомстве Киргизии.

При этом в МИД Киргизии прекрасно понимают, почему силовики применили подобные меры к работникам стройки. Некоторые из них пытались сбежать, поэтому полицейским пришлось ограничить их возможности передвижения.


"Со слов наших граждан, во время проверочных мероприятий граждане соседних государств разбежались по этажам и пытались скрыться от правоохранителей. В результате чего полицией были приняты меры по задержанию убежавших, а также ограничению свободного передвижения проверяемых", — пишет МИД Киргизии.

Отмечается, что в ходе рейда российские силовики проверили 150 человек. Из них восемь депортируют за нарушение миграционного законодательства и ещё четырем вручили повестки в военкомат. По данным Генпрокуратуры РФ, в 2022 преступность среди мигрантов выросла на 10%.

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Метки: Видео   МИД Киргизии   екатеринбург   мигранты   рейд   силовики   
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22  комментария
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10k
Garpia121 Час назад
Нужно срочно вернуть всех оскорбленных граждан домой, в Киргизию.
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6k
Трям 13 минут назад
МИД киргизии может гуськом идти .нахуй !!!
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256
ivandike 14 минут назад
Киргизы не светились в плохих новостях, вроде
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5k
Rubiroid_47 16 минут назад
Не МИДу Киргизии учить силовиков РФ работать.
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16k
BARcyk 20 минут назад
"Униженные, плять, и оскорбленные" почти Достоевский .
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2k
Петрович 20 минут назад
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8k
Maxim Полчаса назад
Обиженных домой срочно.
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17k
Kucher 42 минуты назад
Не нравится? Чемодан, вокзал, Фрунзе, в смысле теперь Бишкек. В их Маймунстанах сплошной либерализм и демократия, так что пусть там и сидят.
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2k
Igor Grishaev 43 минуты назад
Недовольным ценным иностранцам всегда открыт путь на родину
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2k
Владимир 48 минут назад
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57k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 58 минут назад
может их шашлыком накормить и спать отправить в 5 звёздный отель ?
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6k
Alex 58 минут назад
"Граждане" уже заколебали. Как тараканы, повсюду. А как их задерживать, не подскажете? Ну хорошо, в следующий раз запакуют в наручники и пристегнут к забору. Это нормально будет?
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3k
Илья Час назад
Гуськом надо гонять хозяина фирмы, его замов и главбуха. С работяг та что взять, только унижать.
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42k
Сергей 2 часа назад
Если такие гордые, пусть у себя достойные рабочие места создают.
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4k
Василий Афиногенов 2 часа назад
и это-тока начало!
Ссылка vk.com
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
Вот чтобы впредь не было таких унизительных для таких незаменимых специалистов ситуаций - нужно их защитить, отправив всех домой. И более никого не впускать, кроме туристов.
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13k
Андрей А 2 часа назад
Мля, какие нежные специалисты!!
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53k
Андрей 2 часа назад
МИД Киргизии требует проверить силовиков, унизивших во время рейда граждан республики
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Ну погоняйте гуськом наших граждан, которые в Киргизию после февраля 2022 года приехали. Так сказать зуб за зуб.
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1k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
пусть забирают своих обезьян обратно что их здесь наши менты не унижали :)
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