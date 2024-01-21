FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7476 постов • 3084 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
В Италии чердак старинного монастыря не выдержал накала свадьбы

В Италии чердак старинного монастыря не выдержал накала свадьбы

Автор:
21 января 2024 07:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вечеринка   Видео   Италия   Монастырь   Танцы   свадьба   
804
3
2

Всего 35 человек получили ранения в результате обрушения перекрытия в Пистойе, Италия.

Трагедия произошла во время свадебной вечеринки в бывшем монастыре Джаккерино, на холмах Пистойи.


Молодожены решили с размахом отметить регистрацию брака в провинции Флоренция в старинном монастыре, построенном еще в 1400-х годах. Торжество продолжалось уже несколько часов, когда около 8 часов вечера по меньшей мере 60 человек решили устроить зажигательные танцы в зале на верхнем этаже здания.

Внезапно в полу открылась пропасть диаметром более 3 метров, и десятки людей рухнули вниз с высоты 4 метра.


Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, и пострадавшие в результате обрушения, были доставлены в ближайшие больницы. Всего пострадало 35 человек, в том числе и молодожены. Но всем сказочно повезло, и травмы были некритичными.


Специалисты работают над выяснением причин обрушения пола в здании, которое в настоящее время является собственностью частной компанией.

В 2015 году администрация города Пистойя дала разрешение на проведения гражданских свадеб в здании старинного монастыря. С тех пор там регулярно устраивались вечеринки, но в этот раз кто-то из гостей, видимо, серьезно нагрешил.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Вечеринка   Видео   Италия   Монастырь   Танцы   свадьба   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Горожанин 54 минуты назад
Произошло классическое физическое явление резонанса - когда люди начали скакать в такт. В общем, вы поняли - кто скачет, тот дурак...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
23k
BiZ 24 минуты назад
я ток не понял, почему случай один, а видео два разных?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
135k
parallax Час назад
Средневековый архитектор не рассчитывал на массовые скачки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
rgubaev Час назад
"Специалисты работают над выяснением причин обрушения пола в здании" - чего там работать-то? Да ежику понятно, что в 14-м веке строители как то не рассчитывали, что в монастыре на пятачке в 3 метра будут скакать три десятка здоровых рыл.
И современные то перекрытия не все выдержат...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

97141



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кот Твикс, которого проводница выбросила из&nbsp;вагона в&nbsp;Кирове, погиб
Кот Твикс, которого проводница выбросила из вагона в Кирове, погиб
Насквозь иронией пропитанный пост
Насквозь иронией пропитанный пост
Набирающие популярность в сообществах
Помесь щуки с крокодилом: британский школьник нашел на пляже тело древнего монстра
Помесь щуки с крокодилом: британский школьник нашел на пляже тело древнего монстра
Кузен горностая и росомахи: как живет обыкновенная выдра
Кузен горностая и росомахи: как живет обыкновенная выдра
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На вечеринке и после

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#люди#кино#интересное#ДТП#Автовсячина#истории#сарказм
#животные#интересно#факты#Прикол#Китай#полиция#СССР#собака#новости#природа
#Юмор#автомир#история#Россия#в мире#аварии#авто аварии#забавно#позитив#фильм
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью Фрик-шоу: Настя Ивлеева собрала бомонд на "голую вечеринку", которую в соцсетях назвали "цирком уродов" Фрик-шоу: Настя Ивлеева собрала бомонд на "голую вечеринку", которую в соцсетях назвали "цирком... Тамада хороший и конкурсы интересные: в Подмосковье молодожёны устроили на свадьбе пальбу и продолжили застолье уже в отделении полиции Тамада хороший и конкурсы интересные: в Подмосковье молодожёны устроили на свадьбе пальбу и... Невеста начала задыхаться на глазах у гостей после глупой шутки Невеста начала задыхаться на глазах у гостей после глупой шутки Спорные реликвии: итальянская церковь опознала в мощах из "Мутабора" свою собственность Спорные реликвии: итальянская церковь опознала в мощах из "Мутабора" свою собственность Итальянец решил сделать предложение любимой — но план провалился Итальянец решил сделать предложение любимой — но план провалился

На что жалуетесь?

Вернуться