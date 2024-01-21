В Италии чердак старинного монастыря не выдержал накала свадьбы

Всего 35 человек получили ранения в результате обрушения перекрытия в Пистойе, Италия.
Трагедия произошла во время свадебной вечеринки в бывшем монастыре Джаккерино, на холмах Пистойи.
Молодожены решили с размахом отметить регистрацию брака в провинции Флоренция в старинном монастыре, построенном еще в 1400-х годах. Торжество продолжалось уже несколько часов, когда около 8 часов вечера по меньшей мере 60 человек решили устроить зажигательные танцы в зале на верхнем этаже здания.
Внезапно в полу открылась пропасть диаметром более 3 метров, и десятки людей рухнули вниз с высоты 4 метра.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, и пострадавшие в результате обрушения, были доставлены в ближайшие больницы. Всего пострадало 35 человек, в том числе и молодожены. Но всем сказочно повезло, и травмы были некритичными.
Специалисты работают над выяснением причин обрушения пола в здании, которое в настоящее время является собственностью частной компанией.
В 2015 году администрация города Пистойя дала разрешение на проведения гражданских свадеб в здании старинного монастыря. С тех пор там регулярно устраивались вечеринки, но в этот раз кто-то из гостей, видимо, серьезно нагрешил.
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И современные то перекрытия не все выдержат...