Фрик-шоу: Настя Ивлеева собрала бомонд на "голую вечеринку", которую в соцсетях назвали "цирком уродов"

Конец года - время корпоративов. У артистов и прочих представителей шоу -биза грядут горячие деньки по зарабатыванию денег, поэтому братия решила вдоволь повеселиться сейчас. Ивлеева платит!
20 декабря в в московском клубе Mutabor Настя Ивлеева закатила вечеринку с провокационным "голым" дресс-кодом. На закрытое мероприятие "Настюшка-опасность" позвала главных звезд российского шоу-бизнеса, которым пришлось либо раздеться, либо облачиться в костюмы, больше показывающие чем скрывающие тело. Впрочем, для многих из приглашённых такие наряды давно не являются чем-то особенным, поэтому никто не стеснялся.
На вечеринку пригласили Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую и других известные лица шоу бизнеса. В ВИП-комнате также можно было заметить рэпера Джигана со своей супругой, Ксению Собчак, Глюкозу, Алену Водонаеву. И хотя мероприятие было закрытым, соцсети побывавших на нём разрываются от кучи фото и видео.
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Сама Ивлеева была полна решимости раздеть звёзд и, похоже, ей это удалось. Хозяйка вечера подала гостям пример - из наряда на ней был пеньюар и нижнее белье. Отсутствие другой одежды Настюшка замаскировала колье с бриллиантами изумрудом, которое украшало её пятую точку.
Образ, по словам Ивлеевой, обошёлся ей в 23 миллиона рублей.
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Сколько стоили наряды других звезд российской эстрады, неизвестно. А рэпер VACIO не стал тратиться и обошёлся одним носком "Баленсиага", надев его на половой орган - артист слишком буквально понял "голый" дресс-код вечеринки.
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Другие селебрити, видимо, более тщательно продумывали свои образы. Женщина без комплексов Лолита Милявская пришла в Mutabor в прозрачном белом комбинезоне, кружевных чулках с поясом и легкой накидке.
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Филипп Киркоров тоже выбрал прозрачный наряд из сетки, и всем предлагал потрогать его тело.
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Остальные участники вечеринки тоже нарядились в полупрозрачную одежду, вне зависимости от возраста и наличия лишних килограммов.
Гости мероприятия чувствовали себя максимально расслабленно и комфортно. Валялись в ВИП-комнатах на кроватях, отжигали на танцполе.
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Саму хозяйку вечера периодически ловили в объятьях Бориса Махмурова, который младше Ивлеевой на 11 лет. Сама Настюшка ничуть не стеснялась проявлений чувств и охотно целовалась со своим кавалером.
В соцсетях сие действо уже назвали "цирком уродов", "колхозом на выгуле", участников которого нужно окропить мирамистином.
Ивлеева же считает, что в жизни всегда есть место празднику.
«Мы смотрим на Запад, на выходы красивых, стройных моделей и говорим: «Блин! Они такие красивые, классные!». Выходят наши красивые, подтянутые артисты и все такие: «Как так можно?! Эстрада опустилась». Боже, я это так люблю. Пусть это никогда не проходит. Я не хочу, чтобы в этой стране и вообще в мире было полное принятие друг друга. Тогда станет так скучно, когда все друг друга будут любить и принимать. Мы же просто загнемся от посредственности. Поэтому я надеюсь, что это не закончится никогда, так что больше комментариев, больше негодования», — цитирует блогершу Телеграм-каналд "Светские хроники".
С ней согласна Лолита Милявская, которая считает, что вечеринка была сделана "изящно, со вкусом", и ничего дурного не подразумевала.
Это не последняя "голая" вечеринка Ивлеевой. Планируется еще одна, на которую будут допущены все желающие. Дресс-код прежний, голый, а вот за вход придётся заплатить: стандартный билет, как сообщают СМИ, обойдется посетителю в 2500 рублей, а за ВИП-комнату придется раскошелиться на 1 млн рублей. Кстати, даже наличие билета не будет гарантировать прохождения фейсконтроля, поэтому любителей потрясти естеством могут не допустить на праздник жизни.
Правда, состоится ли вторая часть "марлезонского балета", неизвестно - общественные активисты обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ-движения (признано экстремисткой организацией и запрещено в РФ).
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Какой там образ, в чем, непонятные лоскуты тряпок - фантазии чтоли совсем нет, просто горами бабок раскидываться направо и налево, *ять, я куею совершенно!
Для приличного человека, такая компания вообще должна перестать существовать, если не разорвали контракты с этой тварью.
А главное, как об этом узнают возмущенные общественники? Я вот совсем не патриот, но ни одного из перечисленных "артистов" в моих соц.сетях нет, ибо вторично и не интересно. А общественники выходит смотрят? Зачем?
Но есть вопрос: как можно быть "совсем не патриотом", когда твоя страна (Россия) ведёт военные действия за право быть суверенной и независимой? Т.е. и за твоё будущее тоже. Как?
П.С. Если не (Россия), то вопрос снят
Но могу себе легко представить не патриота и в РФ. Мало ли у людей дел, чтобы рассуждать о политике? Надо детей растить, здоровье поддерживать, творчеством заниматься. А политика - пусть остается политикам. Тем более президент ясно сказал - Армия всем обеспечена, все идет по плану, цели СВО будут достигнуты. Так что люди, не связанные с армией или политикой, могут спокойно на это все внимания не обращать совсем! Или Вы не согласны с вашим президентом?
Удручает другое, одна их этих "простигосподи" даже в президенты когда то метила.
Вот весь этот шабаш надо людям включить на новый год, пусть плюются и телики в окна выбрасывают.
Если честно то вся эта вечеринка как экзамен на убогость. Все пришедшие его сдали на отлично...
И нефиг пенять на запад. Он вам в подмётки не годится...
https://news.rambler.ru/starlife/51986006-genprokuraturu-prosyat-proverit-nastyu-ivleevu-na-propagandu-lgbt-iz-za-vecherinki/https://news.rambler.ru/starlife/51986006-genprokuraturu-prosyat-proverit-nastyu-ivleevu-na-propagandu-lgbt-iz-za-vecherinki/