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Фрик-шоу: Настя Ивлеева собрала бомонд на "голую вечеринку", которую в соцсетях назвали "цирком уродов"

Фрик-шоу: Настя Ивлеева собрала бомонд на "голую вечеринку", которую в соцсетях назвали "цирком уродов"

Автор:
21 декабря 2023 14:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Mutabor   Вечеринка   Видео   Настя Ивлеева   голая вечеринка   лолита   селебрити   филипп киркоров   шоу бизнес   
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Конец года - время корпоративов. У артистов и прочих представителей шоу -биза грядут горячие деньки по зарабатыванию денег, поэтому братия решила вдоволь повеселиться сейчас. Ивлеева платит!

20 декабря в в московском клубе Mutabor Настя Ивлеева закатила вечеринку с провокационным "голым" дресс-кодом. На закрытое мероприятие "Настюшка-опасность" позвала главных звезд российского шоу-бизнеса, которым пришлось либо раздеться, либо облачиться в костюмы, больше показывающие чем скрывающие тело. Впрочем, для многих из приглашённых такие наряды давно не являются чем-то особенным, поэтому никто не стеснялся.


На вечеринку пригласили Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую и других известные лица шоу бизнеса. В ВИП-комнате также можно было заметить рэпера Джигана со своей супругой, Ксению Собчак, Глюкозу, Алену Водонаеву. И хотя мероприятие было закрытым, соцсети побывавших на нём разрываются от кучи фото и видео.


Сама Ивлеева была полна решимости раздеть звёзд и, похоже, ей это удалось. Хозяйка вечера подала гостям пример - из наряда на ней был пеньюар и нижнее белье. Отсутствие другой одежды Настюшка замаскировала колье с бриллиантами изумрудом, которое украшало её пятую точку.


Образ, по словам Ивлеевой, обошёлся ей в 23 миллиона рублей.


Сколько стоили наряды других звезд российской эстрады, неизвестно. А рэпер VACIO не стал тратиться и обошёлся одним носком "Баленсиага", надев его на половой орган - артист слишком буквально понял "голый" дресс-код вечеринки.


Другие селебрити, видимо, более тщательно продумывали свои образы. Женщина без комплексов Лолита Милявская пришла в Mutabor в прозрачном белом комбинезоне, кружевных чулках с поясом и легкой накидке.


Филипп Киркоров тоже выбрал прозрачный наряд из сетки, и всем предлагал потрогать его тело.


Остальные участники вечеринки тоже нарядились в полупрозрачную одежду, вне зависимости от возраста и наличия лишних килограммов.

Гости мероприятия чувствовали себя максимально расслабленно и комфортно. Валялись в ВИП-комнатах на кроватях, отжигали на танцполе.

Саму хозяйку вечера периодически ловили в объятьях Бориса Махмурова, который младше Ивлеевой на 11 лет. Сама Настюшка ничуть не стеснялась проявлений чувств и охотно целовалась со своим кавалером.




В соцсетях сие действо уже назвали "цирком уродов", "колхозом на выгуле", участников которого нужно окропить мирамистином.


Ивлеева же считает, что в жизни всегда есть место празднику.


«Мы смотрим на Запад, на выходы красивых, стройных моделей и говорим: «Блин! Они такие красивые, классные!». Выходят наши красивые, подтянутые артисты и все такие: «Как так можно?! Эстрада опустилась». Боже, я это так люблю. Пусть это никогда не проходит. Я не хочу, чтобы в этой стране и вообще в мире было полное принятие друг друга. Тогда станет так скучно, когда все друг друга будут любить и принимать. Мы же просто загнемся от посредственности. Поэтому я надеюсь, что это не закончится никогда, так что больше комментариев, больше негодования», — цитирует блогершу Телеграм-каналд "Светские хроники".


С ней согласна Лолита Милявская, которая считает, что вечеринка была сделана "изящно, со вкусом", и ничего дурного не подразумевала.


Это не последняя "голая" вечеринка Ивлеевой. Планируется еще одна, на которую будут допущены все желающие. Дресс-код прежний, голый, а вот за вход придётся заплатить: стандартный билет, как сообщают СМИ, обойдется посетителю в 2500 рублей, а за ВИП-комнату придется раскошелиться на 1 млн рублей. Кстати, даже наличие билета не будет гарантировать прохождения фейсконтроля, поэтому любителей потрясти естеством могут не допустить на праздник жизни.


Правда, состоится ли вторая часть "марлезонского балета", неизвестно - общественные активисты обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ-движения (признано экстремисткой организацией и запрещено в РФ).

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Метки: Mutabor   Вечеринка   Видео   Настя Ивлеева   голая вечеринка   лолита   селебрити   филипп киркоров   шоу бизнес   
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169  комментариев
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22k
сеньор Леонсио 4 часа назад
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9k
Миха 5 минут назад
Образ обошелся в 23 млн рублей - вообще в своем уме люди??
Какой там образ, в чем, непонятные лоскуты тряпок - фантазии чтоли совсем нет, просто горами бабок раскидываться направо и налево, *ять, я куею совершенно!
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17k
a_komolow 24 минуты назад
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7k
Нестерин Сергей Полчаса назад
А это кто такая?
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19k
Михаил Гривин Полчаса назад
Апогей - слово "боят_Ь_ся" на спине педрилы в носке. Это всё, что нужно знать про так называемый "бомонд".
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12k
Sergey Полчаса назад
Жаль никто не пустил зарин. Страна была бы благодарна.
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455
Александр Полчаса назад
Бомонд? В переводе, это высший свет; аристократическое общество... А это сборище фриков, бездельников и неприятных личностей. "Дурацкий цирк" этому название.
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1k
Лебовски Полчаса назад
Совсем уже е*ан*лись? Всяких ГIидaрacов сюда пихать. Это сайт хорошего настроения! Минус!
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16k
Kucher 38 минут назад
Вы хотите иметь что-то общее с компанией, лицом которой является эта **ядь Ивлеева, после этого? Тогда вы тоже мерзавцы!
Для приличного человека, такая компания вообще должна перестать существовать, если не разорвали контракты с этой тварью.
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148
azsergeich 41 минуту назад
Свальных грех у власть придержащих и их скоморохов всегда был в чести. Первый признак аморальности и будущего краха, как в риме, например
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3k
portroy 41 минуту назад
А что все так возбудились? Взрослые люди на закрытой вечеринке, могли и совсем без одежды - это НИЧЕГО не нарушает. Никого же не смущают люди на пляже, в бане или бассейне?
А главное, как об этом узнают возмущенные общественники? Я вот совсем не патриот, но ни одного из перечисленных "артистов" в моих соц.сетях нет, ибо вторично и не интересно. А общественники выходит смотрят? Зачем?
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1k
FED-Z 49 минут назад
А в это время наши ребята умирают на войне... Какие же суки!!!
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25k
Михаил Сметанкин 51 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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32k
Ashabad 51 минуту назад
Владимир Владимирович! Обратите внимание на этих идиотов! Они накличут вам революцию.
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41k
Сергей 52 минуты назад
Это называется : с жиру бесятся!
Удручает другое, одна их этих "простигосподи" даже в президенты когда то метила.
Вот весь этот шабаш надо людям включить на новый год, пусть плюются и телики в окна выбрасывают.
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1k
DrKlizmi 57 минут назад
А тело Киркорова я бы потрогал.С ноги!
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14k
кот базилий Час назад
Мразь мерзотная - оттрахали бы друг друга на публику если стоит.
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1k
Opliut Час назад
Паноптикум. Богема. Не зря их раньше запрещали хоронить на кладбищах.
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1k
adssaf afasffdsga Час назад
Уродов переписать, доступ в СМИ закрыть.
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38k
Алексей Час назад
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58
Xiks Час назад
Ну где там Милонов? Его это зрелище должно возбудить аж до пены изо рта. Наяву пропаганда этих самых.
Если честно то вся эта вечеринка как экзамен на убогость. Все пришедшие его сдали на отлично...
И нефиг пенять на запад. Он вам в подмётки не годится...
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