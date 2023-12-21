Фрик-шоу: Настя Ивлеева собрала бомонд на "голую вечеринку", которую в соцсетях назвали "цирком уродов"

20 декабря в в московском клубе Mutabor Настя Ивлеева закатила вечеринку с провокационным "голым" дресс-кодом. На закрытое мероприятие "Настюшка-опасность" позвала главных звезд российского шоу-бизнеса, которым пришлось либо раздеться, либо облачиться в костюмы, больше показывающие чем скрывающие тело. Впрочем, для многих из приглашённых такие наряды давно не являются чем-то особенным, поэтому никто не стеснялся.





На вечеринку пригласили Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую и других известные лица шоу бизнеса. В ВИП-комнате также можно было заметить рэпера Джигана со своей супругой, Ксению Собчак, Глюкозу, Алену Водонаеву. И хотя мероприятие было закрытым, соцсети побывавших на нём разрываются от кучи фото и видео.



