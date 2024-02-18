В Туле силовики нагрянули в клуб «Типография» и разогнали вечеринку «про любовь, открытость и сексуальность»

В тульском клубе «Типография» искали вещества и несовершеннолетних ещё в 2022 году. Такие рейды периодически проводились по нескольким молодёжным клубам города.

Представители нескольких силовых ведомств вновь приехали в «Типографию» и в ночь на 18-е февраля - тогда там проводилась вечеринка «Amore party». Её организаторы анонсировали мероприятие «про любовь, открытость и сексуальность».

Приехавшим силовикам любовь была неинтересна, зато они искали у участников запрещённые вещества. Заодно проверяли их возраст и возможную пропаганду ЛГБТ*.

Нескольких участников как раз за пропаганду и задержали. На них составили протоколы по ч. 1 ст. 6.21 КоАП. Ещё пара граждан отказалась от медицинского освидетельствования. А позже в сети появились видео, якобы снятые у входа в клуб в ходе рейда. Их опубликовал тг-канал «Осторожно, новости», входящий в медиахолдинг Ксении Собчак. Это важно - сначала они каким-то образом появились в данном источнике, а уже затем разлетелись по интернету.