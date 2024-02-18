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В Туле силовики нагрянули в клуб «Типография» и разогнали вечеринку «про любовь, открытость и сексуальность»

В Туле силовики нагрянули в клуб «Типография» и разогнали вечеринку «про любовь, открытость и сексуальность»

Автор:
18 февраля 2024 18:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Вечеринка   Видео   клуб   рейд   силовики   тула   
5928
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Это уже не первый подобный рейд в данный клуб.

В тульском клубе «Типография» искали вещества и несовершеннолетних ещё в 2022 году. Такие рейды периодически проводились по нескольким молодёжным клубам города.

Представители нескольких силовых ведомств вновь приехали в «Типографию» и в ночь на 18-е февраля - тогда там проводилась вечеринка «Amore party». Её организаторы анонсировали мероприятие «про любовь, открытость и сексуальность».

Приехавшим силовикам любовь была неинтересна, зато они искали у участников запрещённые вещества. Заодно проверяли их возраст и возможную пропаганду ЛГБТ*.

Нескольких участников как раз за пропаганду и задержали. На них составили протоколы по ч. 1 ст. 6.21 КоАП. Ещё пара граждан отказалась от медицинского освидетельствования. А позже в сети появились видео, якобы снятые у входа в клуб в ходе рейда. Их опубликовал тг-канал «Осторожно, новости», входящий в медиахолдинг Ксении Собчак. Это важно - сначала они каким-то образом появились в данном источнике, а уже затем разлетелись по интернету.

Комментариев по поводу видео от силовых ведомств пока не было.

*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ.

Источник:

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Метки: Вечеринка   Видео   клуб   рейд   силовики   тула   
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36  комментариев
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16k
Дядюшка Ау 7 часов назад
Лучше бы тульские силовики занялись бы "иностранными специалистами". Или цыганами в Плеханово.
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6
Alex 38 минут назад
А "красивенькие" в консерваторию или Большой разве не ходят?
Может и там следует маски-шоу устроить и всех мордой в пол уложить? :-)
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517
Antarez Час назад
В чем заключается пропаганда?
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583
al-lav 2 часа назад
Что-то меня сомнения разбирают...
Предположим пришли вы на концерт популярной группы (только предположим, что это Чиж & Co) после тяжелой трудовой недели. Давно ждали когда они приедут. Билеты за полгода купили. Пришли как на праздник, в пиджаке и с галстуком....
А там, вдруг, на концерте, присутствует несколько дяденек с ленточками в длинных волосах, в бусиках и сережках, решивших оттянуться под: "Поистерлись струны, хипповской коммуны..."
Вполне даже могу допустить, что эти дяденьки успели немножко (всего одной беломоринкой на всех) раскумариться перед концертом, для настроения.
Сидят себе спокойно дяденьки, никого не трогают, никому не мешают, песенками наслаждаются.
И их никто не трогает, что характерно..
И вы вполне себе счастливы такому отдыху....
А тут вдруг....
И всех без исключенья...
А кто слишком сильно удивился, тому в бубен .
А потом еще часа четыре выяснять, кто там с ленточкой в косе и зачем она ему ....
А человек 200 (таких же как вы) вообще не приделах, но под раздачу попали и отдых этот до конца жизни запомнят, даже если потом на стоматологов тратиться не придется....

Может дело не в борьбе с пропагандой чего-нибудь там?
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11k
Сатанеев 3 часа назад
Подача материала, скажу вам, откровенно вялая.
Сначала нам рассказывают, что накрыли вертеп гомодрил. И в доказательство показывают, как бравые ребята бьют ногами в чью-то морду. Так себе доказательство

Бастрыкин, видимо, в этот раз отдыхал.
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1k
Александр Шевченко 4 часа назад
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62k
Олег 5 часов назад
Я не понимаю где-же посетители ночных клубов ТАК устают, что приходится отдыхать всю ночь с алкоголем, наркотой и педрилами?
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960
Herr Mannelig 5 часов назад
На всех парусах, да в счастливое будущее. Я уже вижу, как через пару лет каждый будет обязан в конце месяца сдать отчёт, с кем, когда, в каких позах и как долго, кто и что при этом мычал и кричал
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31k
Григорий 6 часов назад
Т.е. ломанулись на случку пи.доров и никаких наркотиков не нашли? Ну вставить дилдо начальнику, совсем охренели??? Какого ляда вам интересны чужие жопы???
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387
Евгений Эдельштейн 6 часов назад
У нас в общаге студенческой жил один... Он спился и его с 4го курса отчислили. Так вот,если в какой-то комнате бухали и он там тоже,то внезапно появлялся замдекана,а этот бухой уползал раньше. Гнал на преподов,диссидент,правдоруб,активист,задира...
Так он успевал позвонить к замдекана до или после. Это мне сам замдекана перед дипломом рассказал зачем-то...
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387
Евгений Эдельштейн night_visitor 3 часа назад
У Вас опыт... Учту.
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77
Alex 7 часов назад
так вещества нашли или нет ? или только нескольких гомосексуалистов ? )
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55k
Опиум для народа 7 часов назад
-"Приехавшим силовикам любовь была неинтересна,"-
- да ладно. Как раз наоборот. Клуб устроил вечеринку, а тут и п"доры в спецкостюмах подъехали. )))
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34k
Юр21 7 часов назад
А что так такого? Ну выбили из одного лишнюю борзость - так это ему же на пользу, следующий раз уже быковать не будет и как следствие не получит люлей.
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August

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