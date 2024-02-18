В Туле силовики нагрянули в клуб «Типография» и разогнали вечеринку «про любовь, открытость и сексуальность»

Это уже не первый подобный рейд в данный клуб.
В тульском клубе «Типография» искали вещества и несовершеннолетних ещё в 2022 году. Такие рейды периодически проводились по нескольким молодёжным клубам города.
Представители нескольких силовых ведомств вновь приехали в «Типографию» и в ночь на 18-е февраля - тогда там проводилась вечеринка «Amore party». Её организаторы анонсировали мероприятие «про любовь, открытость и сексуальность».
Приехавшим силовикам любовь была неинтересна, зато они искали у участников запрещённые вещества. Заодно проверяли их возраст и возможную пропаганду ЛГБТ*.
Нескольких участников как раз за пропаганду и задержали. На них составили протоколы по ч. 1 ст. 6.21 КоАП. Ещё пара граждан отказалась от медицинского освидетельствования. А позже в сети появились видео, якобы снятые у входа в клуб в ходе рейда. Их опубликовал тг-канал «Осторожно, новости», входящий в медиахолдинг Ксении Собчак. Это важно - сначала они каким-то образом появились в данном источнике, а уже затем разлетелись по интернету.
Источник:
Источник:
Комментариев по поводу видео от силовых ведомств пока не было.
*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ.
Источник:
- "А черепаху-то за что?": в Нижнем Новгороде силовики задержали мигрантов-извращенцев
- Сын председателя азербайджанской диаспоры отмечал праздник и начал палить в воздух вместе с друзьями
- В Екатеринбурге силовики нагрянули на закрытую БДСМ-вечеринку
- В Италии чердак старинного монастыря не выдержал накала свадьбы
- МИД Киргизии требует проверить силовиков, унизивших во время рейда граждан республики
Может и там следует маски-шоу устроить и всех мордой в пол уложить? :-)
Предположим пришли вы на концерт популярной группы (только предположим, что это Чиж & Co) после тяжелой трудовой недели. Давно ждали когда они приедут. Билеты за полгода купили. Пришли как на праздник, в пиджаке и с галстуком....
А там, вдруг, на концерте, присутствует несколько дяденек с ленточками в длинных волосах, в бусиках и сережках, решивших оттянуться под: "Поистерлись струны, хипповской коммуны..."
Вполне даже могу допустить, что эти дяденьки успели немножко (всего одной беломоринкой на всех) раскумариться перед концертом, для настроения.
Сидят себе спокойно дяденьки, никого не трогают, никому не мешают, песенками наслаждаются.
И их никто не трогает, что характерно..
И вы вполне себе счастливы такому отдыху....
А тут вдруг....
И всех без исключенья...
А кто слишком сильно удивился, тому в бубен .
А потом еще часа четыре выяснять, кто там с ленточкой в косе и зачем она ему ....
А человек 200 (таких же как вы) вообще не приделах, но под раздачу попали и отдых этот до конца жизни запомнят, даже если потом на стоматологов тратиться не придется....
Может дело не в борьбе с пропагандой чего-нибудь там?
Сначала нам рассказывают, что накрыли вертеп гомодрил. И в доказательство показывают, как бравые ребята бьют ногами в чью-то морду. Так себе доказательство
Бастрыкин, видимо, в этот раз отдыхал.
Так он успевал позвонить к замдекана до или после. Это мне сам замдекана перед дипломом рассказал зачем-то...
Сдавать гомопидоров и нарколыг в клубе - не осуждаю.
- да ладно. Как раз наоборот. Клуб устроил вечеринку, а тут и п"доры в спецкостюмах подъехали. )))
Даже если он несколько минут назад быковал (а может и не быковал), то, насколько я понимаю, ему уже все наглядно объяснили.
Сейчас он уже лежит рылом в снегу под строгим присмотром битюга в броне и голову даже не поднимает.
При этом, второй блюститель закона продолжает хер..ачить его ногами в попытках искалечить и точно знает, что ответа не будет.
Еще трое просто равнодушно глазеют на это шоу...
Вы считаете, что это действительно нормально?