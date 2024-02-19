FISHKINET
Сообщество Еда 1814 постов • 575 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда
30 креативных тортов, которые похожи на произведения искусства

30 креативных тортов, которые похожи на произведения искусства

Автор:
19 февраля 2024 15:35
Сообщество : Еда
Метки: Еда   выпечка   декор   идеи   красиво   креатив   подборка   торт   торты   фото   
1772
31

Торт тоже может быть произведением искусства, если подойти к выпечке с творчеством и бескрайней фантазией. Некоторые торты и съесть жалко — настолько в них продумана каждая деталь! Взглянем на примеры самых креативных тортиков от пользователей сети. Возможно, они зарядят и вас порцией кулинарного вдохновения.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Еда   выпечка   декор   идеи   красиво   креатив   подборка   торт   торты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
42
ГТА Форевер 3 часа назад
Лучший торт - это шашлык.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
12k
Света 44 минуты назад
Тортик с рыбалкой вообще нечто необыкновенное!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
master_luga Час назад
Личное. Плохо отношусь к различной выпечке в форме зверушек , детишек и т.д. Как учить детей , чего начинать отламывать у вкусняшек...?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
vasilykopkov 3 часа назад
Напомнило
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
433
темная_мышь 3 часа назад
Очень красивые скульптуры, только непонятно, зачем их делают из съедобных материалов. Во-первых, есть такую красоту жалко, а во-вторых, большая часть этой красоты сделана из невкусной мастики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

106160



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "За бортом": кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме
Как снимали фильм "За бортом": кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме
Активистов движения "СтопХам" отправили в колонию за потасовку с силовиками
Активистов движения "СтопХам" отправили в колонию за потасовку с силовиками
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 18 февраля
Мемы из соцсетей. Свежак за 18 февраля
С добрым утром
С добрым утром
На старую игровую приставку NES (Денди) смогли установить Linux (видео)
На старую игровую приставку NES (Денди) смогли установить Linux (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 февраля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#забавно#люди#автомир#ДТП#фильм#позитив#знаменитости#конфликт
#животные#интересно#машина#история#Прикол#кино#аварии#подборка#авто аварии#кошка
#в мире#факты#автомобили#кот#СССР#США#Китай#Реакция#Россия#милота
На старую игровую приставку NES (Денди) смогли установить Linux (видео) На старую игровую приставку NES (Денди) смогли установить Linux (видео) 30 вкусных новогодних идей, в которые вложили фантазию 30 вкусных новогодних идей, в которые вложили фантазию 30 необычных идей декора на день Святого Валентина 30 необычных идей декора на день Святого Валентина "Это правда торт?": пекарь из Шотландии делает очень реалистичные тортики "Это правда торт?": пекарь из Шотландии делает очень реалистичные тортики 17 любопытных примеров дизайна, на которые наткнулись люди 17 любопытных примеров дизайна, на которые наткнулись люди "Я сделал": пользователи сети показали то, что сделали своими руками "Я сделал": пользователи сети показали то, что сделали своими руками

На что жалуетесь?

Вернуться