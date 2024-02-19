30 креативных тортов, которые похожи на произведения искусства

Торт тоже может быть произведением искусства, если подойти к выпечке с творчеством и бескрайней фантазией. Некоторые торты и съесть жалко — настолько в них продумана каждая деталь! Взглянем на примеры самых креативных тортиков от пользователей сети. Возможно, они зарядят и вас порцией кулинарного вдохновения.