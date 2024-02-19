30 креативных тортов, которые похожи на произведения искусства

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Торт тоже может быть произведением искусства, если подойти к выпечке с творчеством и бескрайней фантазией. Некоторые торты и съесть жалко — настолько в них продумана каждая деталь! Взглянем на примеры самых креативных тортиков от пользователей сети. Возможно, они зарядят и вас порцией кулинарного вдохновения.
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2. "Тортик с желатиновым озером. Я решила изобразить место, куда мы ходили рыбачить, когда я была маленькой. Делала его с такой радостью!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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