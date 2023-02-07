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30 необычных идей декора на день Святого Валентина

30 необычных идей декора на день Святого Валентина

Автор:
07 февраля 2023 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: День святого Валентина   декор   идеи   красиво   креатив   подборка   праздник   праздники   украшения   фото   
994
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Кто-то ненавидит День Святого Валентина, а для кого-то - это просто ещё один повод показать свои чувства любимым, а к тому же украсить дом и собраться вместе. В мире к этому празднику готовятся по-разному - и кто-то включает фантазию на полную, а другие делают что-то простое, но своими руками. Взглянем на некоторые примеры декора на праздник всех влюблённых.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: День святого Валентина   декор   идеи   красиво   креатив   подборка   праздник   праздники   украшения   фото   
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12  комментариев
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Татьяна Юсова 2 часа назад
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Серж 37 минут назад
Угомонитесь уже с этой дрянью. Повод у них чувства проявить…
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Aleksandr 45 минут назад
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2k
Digektor 47 минут назад
День Подвального Бздрынина! А у нас вот Масленица скоро!
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463
Димыч 49 минут назад
Адептам хэллоуина и прочего пиндосско-ЛГБТшного мракобесия посвящается - так должен называться этот пост. Если чувства есть, то они есть. Их не надо доказывать, да ещё и в день человека, благословлявшего однополые браки.
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6k
Компьютер DELL монитором 56 минут назад
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V2.Smirnov 2 часа назад
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Татьяна Юсова 2 часа назад
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64k
Татьяна Юсова 2 часа назад
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