30 необычных идей декора на день Святого Валентина

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Кто-то ненавидит День Святого Валентина, а для кого-то - это просто ещё один повод показать свои чувства любимым, а к тому же украсить дом и собраться вместе. В мире к этому празднику готовятся по-разному - и кто-то включает фантазию на полную, а другие делают что-то простое, но своими руками. Взглянем на некоторые примеры декора на праздник всех влюблённых.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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