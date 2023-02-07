30 необычных идей декора на день Святого Валентина

Кто-то ненавидит День Святого Валентина, а для кого-то - это просто ещё один повод показать свои чувства любимым, а к тому же украсить дом и собраться вместе. В мире к этому празднику готовятся по-разному - и кто-то включает фантазию на полную, а другие делают что-то простое, но своими руками. Взглянем на некоторые примеры декора на праздник всех влюблённых.

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Милейшие декорации в салоне для собак 0 Источник:

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Валентиновое безумие в такси 0 Источник:

"В этом году у меня нет моего "Валентина", поэтому решила устроить ужин с котом" 0 Источник:

Декорации к Новому году превратились в декорации ко Дню Святого Валентина 0 Источник:

Украшение стола к празднику влюблённых 0 Источник:

Просто и стильно 0 Источник:

Завтрак с сердечком 0 Источник:

Красиво! 0 Источник:

Гирлянда с сердечками 0 Источник:

Дерево с валентинками 0 Источник:

Пицца в виде сердечка 0 Источник:

Кто-то отмечает с размахом 0 Источник:

Венок вместо валентинок 0 Источник:

Сердце из искусственных розочек 0 Источник:

Сердце из ленточек 0 Источник:

Каждый создаёт себе настроение по-разному 0 Источник:

Романтично 0 Источник:

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Сердечки из старой пряжи 0 Источник:

"Мой скелет тоже готов к вашему Дню Валентина" 0 Источник:

Самодельные подставки для стаканов из бисера 0 Источник:

Сердце из картона и пряжи 0 Источник:

Идея для канапе 0 Источник:

Ещё одна идея декора 0 Источник:

Гирлянда из сердечек - просто и быстро 0 Источник:

Печенье в виде сердечек 0 Источник:

Кто-то готовится к празднику по максимуму 0 Источник:

Идея для закуски 0 Источник:

И картошечку можно сделать в виде сердечек 0 Источник: