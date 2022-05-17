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"Это правда торт?": пекарь из Шотландии делает очень реалистичные тортики

"Это правда торт?": пекарь из Шотландии делает очень реалистичные тортики

Автор:
17 мая 2022 21:32
Сообщество : Еда
Метки: Еда   идеи   креатив   пекарь   творчество   торт   тортики   торты   фото   фотографии   
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Пекарь из Шотландии создаёт необычные тортики в виде еды - и они настолько реалистичны, что их вполне можно принять за настоящие блюда! Среди творений мастера - тортики в виде стейков, пиццы, лапши, риса с креветками, и многого другого.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   идеи   креатив   пекарь   творчество   торт   тортики   торты   фото   фотографии   
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2  комментария
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Gromkhard 7 часов назад
Оч круто!
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Алексей Жилкинский 2 часа назад
Обалденно!!!
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