"Это правда торт?": пекарь из Шотландии делает очень реалистичные тортики

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Пекарь из Шотландии создаёт необычные тортики в виде еды - и они настолько реалистичны, что их вполне можно принять за настоящие блюда! Среди творений мастера - тортики в виде стейков, пиццы, лапши, риса с креветками, и многого другого.
36-летняя Линн Дэвидсон живёт в городе Гленротес, Шотландия. Она - пекарь, и специализируется на создании необычных тортиков в виде еды. Её творения вполне можно принять за настоящие блюда, потому что они выглядят максимально реалистично! Женщина печёт тортики в виде самых разных блюда и продуктов - рамена, блинчиков, пиццы, стейка, и многого другого.
Такие тортики пользуются популярностью - местные жители заказывают их заранее на рызные торжества. Стоимость одного авторского тортика стартует от 150 фунтов стерлингов (12 тысяч рублей). Сама пекарь рассказывает, что не сразу пришла к такому стилю: "Сначала я вообще не видела смысла делать что-то такое, и думала, что буду самым обычным пекарем, как все. Но оказалось, у меня свой стиль".
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Дэвидсон занимается выпечкой тортов уже девять лет, и она открыла свой бизнес: "В первое время я буквально заставляла себя придумывать и делать такие торты. Была куча ошибок и катастроф, но таким образом мы и учимся. Сейчас я люблю то, что делаю, даже несмотря на то, что смотря на готовый торт мне постоянно хочется что-то улучшить!" - говорит пекарь.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Еда идеи креатив пекарь творчество торт тортики торты фото фотографии
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