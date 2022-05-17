"Это правда торт?": пекарь из Шотландии делает очень реалистичные тортики

Дэвидсон занимается выпечкой тортов уже девять лет, и она открыла свой бизнес: "В первое время я буквально заставляла себя придумывать и делать такие торты. Была куча ошибок и катастроф, но таким образом мы и учимся. Сейчас я люблю то, что делаю, даже несмотря на то, что смотря на готовый торт мне постоянно хочется что-то улучшить!" - говорит пекарь.