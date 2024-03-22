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Вкусное искусство: 30 креативных примеров выпечки

Вкусное искусство: 30 креативных примеров выпечки

Автор:
22 марта 2024 18:26
Сообщество : Еда
Метки: Еда   вкусно   выпечка   готовка   десерты   идеи   подборка   сладкое   торты   фото   
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Выпечка — это настоящее искусство. Некоторые мастера и даже простые любители творят на своей кухне истинные шедевры: они могут быть и самыми простыми, и замысловатыми со сложнейшим дизайном. На форуме Reddit есть целое сообщество, где пользователи делятся уникальными, творческими и вкусными примерами выпечки. Взглянем на самые любопытные!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   вкусно   выпечка   готовка   десерты   идеи   подборка   сладкое   торты   фото   
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
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