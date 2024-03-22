Вкусное искусство: 30 креативных примеров выпечки

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Выпечка — это настоящее искусство. Некоторые мастера и даже простые любители творят на своей кухне истинные шедевры: они могут быть и самыми простыми, и замысловатыми со сложнейшим дизайном. На форуме Reddit есть целое сообщество, где пользователи делятся уникальными, творческими и вкусными примерами выпечки. Взглянем на самые любопытные!
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2. "Мои клиенты заказали торт в виде ленивца. Я думала, получится ужас, но вышел милый ленивец"
3. "Впервые за долгое время смог что-то выпечь на кухне. Это был потрясающий банановый хлеб с шоколадными кусочками"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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