30 креативных способов раскрасить пасхальные яйца

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Даже пасхальные яйца могут быть искусством, если подойти к их раскрашиванию творчески и с креативом. Пользователи сети поделились интересными примерами необычно раскрашенных яиц — и каждый из них чем-то уникален. На яйцах можно нарисовать космос, цветы, животных, абстракции, сложные узоры и даже портреты. Посмотрим на самые креативные!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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