30 креативных способов раскрасить пасхальные яйца

Даже пасхальные яйца могут быть искусством, если подойти к их раскрашиванию творчески и с креативом. Пользователи сети поделились интересными примерами необычно раскрашенных яиц — и каждый из них чем-то уникален. На яйцах можно нарисовать космос, цветы, животных, абстракции, сложные узоры и даже портреты. Посмотрим на самые креативные!