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30 креативных способов раскрасить пасхальные яйца

30 креативных способов раскрасить пасхальные яйца

Автор:
28 марта 2024 21:59
Сообщество : Фабрика идей
Метки: декор   идеи   красиво   креатив   пасха   пасхальные яйца   творчество   фото   яйца   яйца пасхальные   
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Даже пасхальные яйца могут быть искусством, если подойти к их раскрашиванию творчески и с креативом. Пользователи сети поделились интересными примерами необычно раскрашенных яиц — и каждый из них чем-то уникален. На яйцах можно нарисовать космос, цветы, животных, абстракции, сложные узоры и даже портреты. Посмотрим на самые креативные!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: декор   идеи   красиво   креатив   пасха   пасхальные яйца   творчество   фото   яйца   яйца пасхальные   
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