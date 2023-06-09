"Я сделал": пользователи сети показали то, что сделали своими руками

Вы когда-нибудь гуляли по магазину, и видя какую-нибудь вещь, думали: "Да я и сам могу такое сделать"? Сообщество на форуме Reddit собирает самые интересные примеры разных вещей, сделанных своими руками: это и картины, и скульптуры, и одежда, и посуда, и многое другое. Оказывается, своими руками можно сделать почти всё, что душе угодно - если словить порцию вдохновения!