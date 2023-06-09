"Я сделал": пользователи сети показали то, что сделали своими руками

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Вы когда-нибудь гуляли по магазину, и видя какую-нибудь вещь, думали: "Да я и сам могу такое сделать"? Сообщество на форуме Reddit собирает самые интересные примеры разных вещей, сделанных своими руками: это и картины, и скульптуры, и одежда, и посуда, и многое другое. Оказывается, своими руками можно сделать почти всё, что душе угодно - если словить порцию вдохновения!
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4. "А я начала рисовать после того, как потеряла работу. Дело пошло в гору, и теперь благодаря рисункам я оплачиваю аренду квартиры"
21. "Я начинающий мастер по изготовлению клинков из Южной Африки. Недавно сделал этот нож, который назвал "Африканский закат"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Творчество это концентрат мыслей человека, на него можно смотреть бесконечно. И думать о своем...