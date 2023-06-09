FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1543 поста • 589 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей
"Я сделал": пользователи сети показали то, что сделали своими руками

"Я сделал": пользователи сети показали то, что сделали своими руками

Автор:
09 июня 2023 21:55
Сообщество : Фабрика идей
Метки: идеи   красиво   креатив   мастерство   подборка   самодельное   самодельные   своими руками   творчество   фото   
4096
31

Вы когда-нибудь гуляли по магазину, и видя какую-нибудь вещь, думали: "Да я и сам могу такое сделать"? Сообщество на форуме Reddit собирает самые интересные примеры разных вещей, сделанных своими руками: это и картины, и скульптуры, и одежда, и посуда, и многое другое. Оказывается, своими руками можно сделать почти всё, что душе угодно - если словить порцию вдохновения!

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: идеи   красиво   креатив   мастерство   подборка   самодельное   самодельные   своими руками   творчество   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
rutt 20 часов назад
На удивление в подборке действительно рукастые люди. +
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
−5
19k
scorpick 12 часов назад
Я на уроках в школе любил рисовать. Помню, училке по истории это не понравилось, она вырвала у меня листок: "Что я сейчас говорила?!!!" Я попросил листок обратно и, глядя на рисунок, повторил слово в слово.
Творчество это концентрат мыслей человека, на него можно смотреть бесконечно. И думать о своем...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Pravednik84 14 часов назад
Комментарий к фото
Шикарно! И здорово и с юмором!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
tartilych 14 часов назад
Всегда испытывал белую зависть к людям, у которых руки под такое заточены.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
792
Кондратий Собакин 17 часов назад
Платье из постельного белья просто класс!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88140



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Обзор умных часов Kieslect KS Pro
Обзор умных часов Kieslect KS Pro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Приемлемое утро

Лучшие демотиваторы
Примерно так выглядит дизтопливо на поверхности воды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомобили#новости#интересно#фильм#история#милота#СССР#спасение
#животные#люди#автомир#интересное#кино#ДТП#аварии#позитив#авто аварии#США
#Юмор#машина#подборка#забавно#Прикол#факты#картинки#Приколы#Автовсячина#собака
Угадай роль Де Ниро по кадру Угадай роль Де Ниро по кадру В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться